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Новини Паводки на Західній Україні
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Негода на заході України: зруйновано 117 км автодоріг, підтоплено 285 населених пунктів і майже 10 тис. будинків, - ДСНС

Негода на заході України: зруйновано 117 км автодоріг, підтоплено 285 населених пунктів і майже 10 тис. будинків, - ДСНС

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Загалом на території області загинуло - 3 особи (Івано-Франківська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Всього підтоплено 285 населених пунктів (Івано-Франківська – 234, Чернівецька – 37, Львівська – 12, Тернопільській – 2), 9 тис. 994 будинки (Івано-Франківська – 9157, Чернівецька – 728, Львівська – 72, Тернопільській – 37), 9 об’єктів соціальної та побутової сфери; затоплено 3 тис. 340 підвалів (Івано-Франківська – 2553, Чернівецька – 712, Львівська – 75); 13 тис. 390 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 11337, Чернівецька – 1895, Львівська – 131, Тернопільська – 27); зруйновано 117 км автодоріг (Івано-Франківська – 116, Чернівецька – 1), та 64 мости у Івано-Франківській області; пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів (Івано-Франківська – 487 км доріг та 118 мостів, Львівська – 2 км автодоріг, Чернівецька – 12 км автодоріг та 17 мостів); 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалися 1 тис. 643 особи та 469 од. техніки, з них від ДСНС 656 рятувальників особового складу, 123 од. техніки та 2 гелікоптери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

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Топ коментарі
+5
Це все наслідки неконтрольованого вирубування лісів.
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25.06.2020 08:14
+4
Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 08:12
+4
Там почнуться пожежі. Що поганого тобі зробила Австралія?
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25.06.2020 08:14
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Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 08:12 Відповісти
Там почнуться пожежі. Що поганого тобі зробила Австралія?
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25.06.2020 08:14 Відповісти
распил бабала начало
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25.06.2020 09:35 Відповісти
Це все наслідки неконтрольованого вирубування лісів.
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25.06.2020 08:14 Відповісти
Нет!Это всьо бубочка виноватый!Это он, над, в небесной канцелярии своим поведением дождь накликал!
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25.06.2020 08:18 Відповісти
Бубочка виноват в том, что украл деньги СНБО, предназначенные для черезвычайных ситуаций. И в том, что кроме как красть, ни на что не способен.
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25.06.2020 08:26 Відповісти
Ну, а что я говорил. Это всё он, над зелёный, бей его!
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25.06.2020 08:45 Відповісти
Именно. Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Даже дурак иногда может сказать умную вещь. Когда думает, что "иронизирует".
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25.06.2020 10:29 Відповісти
Гад то есть.
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25.06.2020 08:46 Відповісти
Нарешті ви щось зрозуміло. Одужуйте.
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25.06.2020 09:28 Відповісти
Мда...ирония и сарказм как были вам недоступны ранее, так и недоступны теперь. Ну, успехов вам в ненависти к Зеленскому.
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25.06.2020 09:47 Відповісти
Даже дурак вроде тебя может сказать умную вещь. Когда думает, что "иронизирует".
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25.06.2020 10:31 Відповісти
Тогда бегом на митинг, умник, и волай там под ОПэшечкой: Зеленского нет!Мне то ты зачем мозг компостишь?
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25.06.2020 10:35 Відповісти
Геть т.е.
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25.06.2020 10:36 Відповісти
В ДСНС появився новий прес-секретарка, правда фуєстук по сумісництву.
https://censor.net/ua/user/458811

😀 Гідрометеорологічний центр інформує.
Зеленський: У найближчі дні на заході України прогнозують зниження рівня опадів.У найближчі дні в західній частині України синоптики прогнозують зниження рівня опадів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців.

"Єдине, що радує сьогодні, - це прогноз на найближчі дні, по якому рівень опадів, а значить і води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємося, що ситуація не буде загострюватися", - сказав Зеленський.
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25.06.2020 08:16 Відповісти
"Надеяться" - это все, на что способен преЗЕдент? Помогать населению не?
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25.06.2020 08:27 Відповісти
Рубайте лес дальше, пустиня Гоби Вам привет передает.
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25.06.2020 08:31 Відповісти
Природа мститься дятлам.
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25.06.2020 08:38 Відповісти
Тяжело нашему президенту .Все окружение с мозгами подростов.Нет ни одного зрелого,умного,уравновешенного политика,нет опытных спецов.Кругом одна шпана,которая подсовывает ему каких-то деревьев,из породы сосновых.
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25.06.2020 08:46 Відповісти
А воно саме,віслюк Янелох чимось краще?
Не такий самий покидьок, авантюрист, популіст та безграмотний блазень,як його оточення?
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25.06.2020 09:22 Відповісти
Вот-вот.Скажи,кто твой друг или какая свита,и станет ясно,кем является главный герой.
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25.06.2020 10:49 Відповісти
 
 