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На Буковині за добу зафіксовано 53 нові випадки COVID-19, загалом - 4531, - ОДА
У Чернівецькій області зафіксовано 53 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 4531 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.
"На Буковині 24 червня офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 526 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку - 4531 особа. 49 буковинців перемогли COVID-19", - розповів він.
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Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.