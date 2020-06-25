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COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис. ІНФОГРАФІКА

COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 червня у світі зареєстрували 172 383 зараження COVID-19 за добу, понад 9,5 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 532 128 випадків інфікування та 485 122 смерті через коронавірус.

COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 124 281 (+808 за добу), хворих - 2 462 554 (+38 386 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 192 474 інфікованих (+40 995 за добу) і 53 874 (+1103 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 606 881 особа (+7176 за добу), кількість смертей - 8513 (+154 за добу).

В Індії 472 985 хворих (+16,870 за добу) 14 907 летальних випадків (+424 за добу).

У Великій Британії - 306 862 хворих (+652 за добу), померли 43 081 пацієнт (+154).

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В Іспанії зареєстрували 294 166 (+334 за добу) пацієнтів, померли 28 327 (+2).

У Перу 264 689 інфікованих (+3879), 8586 летальних випадків (+182 за добу).

В Італії зафіксували COVID-19 у 239 410 (+90) осіб. Померли 34 644 (+30) особи.

COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис 02

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Запаребрік дожене і перегонить Америку.
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25.06.2020 08:29 Відповісти
может быть уже и перегнали, статистике тамошней не доверяю.
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25.06.2020 08:39 Відповісти
Почему украинские власти не говорят о статистике смертей в Украине? А по статистике за январь - апрель этого года смертность меньше, чем за такой же период 2019 года, когда не было " страшной пандемии". Как этот казус объясняет наш Зеля со Шмыгой, Ляшком и Разумковым? Такая же статистика и по Швеции, где не было карантина вообще, а смертность там обычная. Возникает вопрос- адекватны ли наши правители и со здоровой ли они психикой, если так раздули этот корнагейт и пугают каждый день людей, ввели карантин и опустили нашу экономику до дна, закрыли больницы для плановых больных и детские сады со школами, заставили всех ходить в масках даже в парках и скверах. Нормальные там во власти люди?
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25.06.2020 08:51 Відповісти
А зяблика всё нет.... COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис - Цензор.НЕТ 7047
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25.06.2020 08:40 Відповісти
Затихарився. Я вчора вже писав про це, так модер видалив коментар.
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25.06.2020 08:42 Відповісти
Агент под тройным прикрытием.
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25.06.2020 08:54 Відповісти
По официальной версии - эти пол-ляма погибших потому, что какой-то китаец не сдержался, и сожрал какую-то экзотическую "крысу".
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25.06.2020 08:37 Відповісти
COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис - Цензор.НЕТ 3868
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25.06.2020 08:43 Відповісти
якби не фальшиві тести, які не мають сертифікату якості, ніхто б і не дізнався про існування коронавірусу
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25.06.2020 10:27 Відповісти
 
 