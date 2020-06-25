COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 червня у світі зареєстрували 172 383 зараження COVID-19 за добу, понад 9,5 млн випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,1 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 532 128 випадків інфікування та 485 122 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 124 281 (+808 за добу), хворих - 2 462 554 (+38 386 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 192 474 інфікованих (+40 995 за добу) і 53 874 (+1103 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 606 881 особа (+7176 за добу), кількість смертей - 8513 (+154 за добу).

В Індії 472 985 хворих (+16,870 за добу) 14 907 летальних випадків (+424 за добу).

У Великій Британії - 306 862 хворих (+652 за добу), померли 43 081 пацієнт (+154).

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В Іспанії зареєстрували 294 166 (+334 за добу) пацієнтів, померли 28 327 (+2).

У Перу 264 689 інфікованих (+3879), 8586 летальних випадків (+182 за добу).

В Італії зафіксували COVID-19 у 239 410 (+90) осіб. Померли 34 644 (+30) особи.