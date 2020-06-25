В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків
Станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 994 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 940). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 24 червня, - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня та 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 40 008 випадків коронавірусної інфекції.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Львівській (3) та Рівненській (3) областях.
За останню добу одужали 349 осіб (добою раніше - 453), загалом - 17 758.
Загалом в Україні зараз хворіють 21 183 особи, що на 629 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській (95), Закарпатській (85) областях, Києві (85) та Рівненській (84) області.
У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
Будь ласка, зачекайте...
Лахта, ти палишся. Ти вже висиш на загальному огляді виваливши мова.
і не може бути ніякої епідемії ГРЗ влітку
велика фальсифікація
Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.
Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.
Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/
У меня всё. 😁😆😁
П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
Идет медленный каждодневный рост до 1000 заболевших в день, а потом для кошмара будет рост до 5000 в день, осенью.
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
https://fraza.com/video/291204-v-kieve-otkryvajutsja-bassejny-teatry-i-kinoteatry
но если тестировать фальшивыми тестами, то и не такую статистику можно намалевать
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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