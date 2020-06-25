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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків

В Україні

Станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 994 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 940). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 24 червня, - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня та 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 40 008 випадків коронавірусної інфекції.

Також читайте: COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис. ІНФОГРАФІКА

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Львівській (3) та Рівненській (3) областях.

За останню добу одужали 349 осіб (добою раніше - 453), загалом - 17 758.

Загалом в Україні зараз хворіють 21 183 особи, що на 629 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській (95), Закарпатській (85) областях, Києві (85) та Рівненській (84) області.

У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 01
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 02
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 03
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 04
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 05
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 06

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Топ коментарі
+16
Ужас, а они кинотеатры и кафе открывают.
Зачем вообще было что то закрывать, если сейчас в 2 раза увеличилось количество заболевших за сутки, относительно карантина?
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25.06.2020 08:53
+13
Да ты шо! В Украине, как раз, были одни из самых жёстких мер - не ходил никакой общественный транспорт, вообще!
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25.06.2020 08:57
+12
ти вже тут стільки конспірології висрав, що складається враження, що конспірологія - то твоє перше ім'я
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25.06.2020 09:07
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Ліл xD
Лахта, ти палишся. Ти вже висиш на загальному огляді виваливши мова.
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25.06.2020 09:50 Відповісти
Все как обычно в этой стране делается через одно место. Когда вся Европа болела мы сидели на карантине. Теперь когда Европа возвращается к нормальной жизни они естественно с нами дел иметь не хотят, они говорят: "не ребята, у вас эпидемия только начинается сидите дома". Хотя в марте было ясно от болезни увернуться не удастся.
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25.06.2020 09:42 Відповісти
немає ніякої епідемії в Україні
і не може бути ніякої епідемії ГРЗ влітку

велика фальсифікація
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25.06.2020 10:29 Відповісти
ДАВНО Я ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ. АЖ СТРАШНО СТАЛО. 😂

Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.

Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.

Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.

https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/

У меня всё. 😁😆😁

П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
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25.06.2020 17:18 Відповісти
Збільшіть кількість тестів і пропорційно збільшиться кількість виявлених випадків.
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25.06.2020 09:45 Відповісти
есть подозрение что цифры рисуют с потолка или по разнарядке из-за океана.
Идет медленный каждодневный рост до 1000 заболевших в день, а потом для кошмара будет рост до 5000 в день, осенью.
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25.06.2020 10:26 Відповісти
Про коронавірусний стокгольмський синдром страху "Ковід-19".

Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.

До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.

Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.

На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.

Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
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25.06.2020 10:29 Відповісти
анонім, ти з тих лаптєногих які тут і досі мукають про "проплачений" Майдан?? Мукай на засратові своєму, тролько.
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25.06.2020 11:40 Відповісти
https://images.app.goo.gl/maeKaazQiBB6sENZ6 ответ Саше.
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25.06.2020 11:14 Відповісти
це тому, що ще не всі розважальні центри відкрили, та не всі фітнес ценри з ресторанами. От як відкриєте, то здивуєтесь "рекордам".
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25.06.2020 10:45 Відповісти
а навіщо тоді карантин продовжувати? Що входить в цю міру? Саме слово вжити? Бо карантин проовжено до 31 липня.
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25.06.2020 11:34 Відповісти
4 тижні пройшло з початку масових акцій в зв'язку із смертю Флойда у США, і щось ніяких спалахів чи рекордів, гідних здивування, не відбулося
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25.06.2020 11:12 Відповісти
там вже просто перестали рахувати. Бо в США за один день було стільки хворих, як в нас за весь період епідемії.
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25.06.2020 11:36 Відповісти
Посмотри статистику, за вчера у США 39000 новых заболевших, это рекорд за всю пандемию...
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25.06.2020 11:45 Відповісти
мда, гарно фальшиві фуфлотести працюють, а медикам - все премії, премії
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25.06.2020 12:09 Відповісти
https://images.app.goo.gl/maeKaazQiBB6sENZ6 А что будет,если пенсионерка получит, придя домой ,инфаркт,напишут врачи погибла из -зв короновируса?
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25.06.2020 11:11 Відповісти
коли було хворих зо 30 чоловік ввели загальноукраїнський жорсткий карантин на три місяці , коли ж є нових хворих до тисячи надень то послаблюють,яка логіка?
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25.06.2020 11:14 Відповісти
Какая логика в призывах Зеленского всем возвращаться домой и при этом не обеспечить изоляцию вернувшихся?
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25.06.2020 12:18 Відповісти
отож,я сам про це питав ще в березні,яка влада такі й рішення,та результат на виході.
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25.06.2020 12:26 Відповісти
вероятнее всего, увеличилось число тестов за счёт того, что народ ринулся в платное тестирование. теоретически - все желающие поехать за рубеж хоть так на работу, хоть сяк в турпоход, должны мабуть иметь на руках результаты свежих тестов. вот и пошла жара! получается, шо в тех областях где идёт массовый прирост выявлений, просто есть большее число желающих пересечь кордоны. на западе растёт число тестируемых потенциальных заробитчан, в том же киеве и ему подобных - "ылита" в турпоездки мылиться на летние типо турецкие отпуска. ну и как бонус - "дисциплинированность" остального нарида при внутренних мандрах тоже никто не отменял.
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25.06.2020 11:37 Відповісти
В Киеве, кстати, самое высокое общее количество заболевших в "элитном" Печерске.
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25.06.2020 13:29 Відповісти
Все це показує, що лопнула чергова булька про коронавірус, яку нам постійно впарювали. А саме, що він боїться сонячної радіації. Вже зрозуміло, що клав він з прибором на цю радіацію.
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25.06.2020 12:01 Відповісти
Боится, но заражение происходит не на улице, а только при длительном и тесном контакте в непроветриваемых помещениях, причем преимущественно, согласно китайским данным, в семьях.
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25.06.2020 13:32 Відповісти
О смягчении карантина в столице

https://fraza.com/video/291204-v-kieve-otkryvajutsja-bassejny-teatry-i-kinoteatry
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25.06.2020 12:31 Відповісти
Пока в статистике нет кол-ва и качества ТЕСТОВ в периоде и по регионам, эта статистика не о чем. "Средняя температура по больнице" - будет более информативна, чем эта фикция!
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25.06.2020 12:32 Відповісти
Так задача ежедневных проповедей Степанова совсем не предоставление полной информативной статистики, а исключительно поддержание страха у зомбированной и запуганной ранее части населения.
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25.06.2020 13:36 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆👆👆
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25.06.2020 12:44 Відповісти
Вирусоботы "ведут информационную войну против Украины" преувеличивая до маразма опасность коронавируса. Будьте внимательны, здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки (позиция ВОЗ), придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции. Те, кто верит коронаботам имеют целый букет психических проблем со здоровьем, так что все серьезно.
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25.06.2020 13:44 Відповісти
геть вірусоботів сабакова!
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25.06.2020 18:04 Відповісти
Спрашивается в задачнике: накуя 3 мес. вялили на карантине, если все становится только хуже.
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25.06.2020 15:13 Відповісти
.....кто-то нам рассказывал, что вирус умрет при температуре 26 и выше градусах...как-то незаметно, осенью и зимой снова карантин ожидать)))) жесть, ото мировой заговор..
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25.06.2020 17:19 Відповісти
так он и умер
но если тестировать фальшивыми тестами, то и не такую статистику можно намалевать
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25.06.2020 18:03 Відповісти
так, і повернути рабовласницький устрій
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25.06.2020 18:05 Відповісти
Ты так точно дебильное
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26.06.2020 06:50 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:05 Відповісти
+
+
2021 - 100 000
2029 - 1 500 000
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25.06.2020 23:05 Відповісти
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