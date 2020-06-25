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За добу на COVID-19 захворіли 64 дитини і 103 медпрацівники, загалом 2936 дітей і 6346 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 64 дитини і 103 медпрацівники, загалом 2936 дітей і 6346 медиків, - Степанов

В Україні за весь час пандемії COVID-19 захворіли 2936 дітей і 6346 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 994 людини. З них 64 дитини, а також 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 206 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 349 пацієнтів", - розповів міністр.

За весь час пандемії захворіли 40 008 осіб. З них 2936 дітей і 6346 медпрацівників.

"Загалом одужали 17 758 осіб. А летальних випадків - 1067", - зазначив Степанов.

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Вперед Степанов! Зроби так, щоб захворіли всі медики і отримуєш премію від *****.🥴
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25.06.2020 09:31 Відповісти
...я на короновирусных фронтах был...
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25.06.2020 09:38 Відповісти
Стебанов такой статистикой намекает что Нехай щастить(сидите умирайте дома, а то в больнице заразят). Доктор Степа - Король стеба)
Тупо всех поциентов в общую палату - ну конечно шо вылечишься, правда, выйдя за дверь, можно возвращаться взад.
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25.06.2020 09:39 Відповісти
Про коронавірусний стокгольмський синдром страху "Ковід-19".

Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.

До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.

Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.

На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.

Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
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25.06.2020 10:30 Відповісти
 
 