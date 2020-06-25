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МОЗ вніс зміни до протоколу лікування COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов

МОЗ вніс зміни до протоколу лікування COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов

В Україні внесли зміни в національний протокол лікування COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора під моїм головуванням відбулося засідання робочої групи з нашими передовими фахівцями, найкращими лікарями щодо поновлення стандартів медичної допомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання внесення додаткових лікарських засобів. Тобто розширення цього протоколу, яке базується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн. Наприклад, було ухвалено рішення про включення в наш клінічний протокол такого препарату як дексаметазон. Національний протокол - це така детальна інструкція, в який спосіб застосовувати, в яких схемах лікування. Вона спрямована на одне - на те, щоб лікування було більш ефективним", - розповів Степанов.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків

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еще пурген можно включить и ношпу
все равно деньги украдут а давать больним будут таблетки с мелом
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25.06.2020 09:33 Відповісти
Він ніразу не лікар. Діє методом втику.
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25.06.2020 09:35 Відповісти
Більшість лікарів діє таким методом. Є протокол, за яким призначають перелік певних ліків керуючись симптомами та аналізами. Потім в процесі лікування спостерігають за хворим та корегують цей перелік вже індивідуально. Така практика майже скрізь. І дай Боже, щоб лікар переглянув картку хворого на предмет протипоказаннь до певних ліків.
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25.06.2020 09:59 Відповісти
Вызвал когда то скорую бабушке. Вопрос: что вы ей давали? Валерианку. А кто вам ее прописал.?
Протоколы составляют не просто тупые, а вогнутые.
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25.06.2020 09:37 Відповісти
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25.06.2020 11:28 Відповісти
А хинины исключили?
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25.06.2020 09:37 Відповісти
хто буде нести відповідальність за смерті людей через лікування понаддозами гідроксіхлорохіну?
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25.06.2020 10:25 Відповісти
Я впевнений, що аби не пічкали такими дозами, то багато б хто зараз жив на цьому світі.
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25.06.2020 11:30 Відповісти
 
 