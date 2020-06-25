МОЗ вніс зміни до протоколу лікування COVID-19: включили дексаметазон, - Степанов
В Україні внесли зміни в національний протокол лікування COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора під моїм головуванням відбулося засідання робочої групи з нашими передовими фахівцями, найкращими лікарями щодо поновлення стандартів медичної допомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання внесення додаткових лікарських засобів. Тобто розширення цього протоколу, яке базується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн. Наприклад, було ухвалено рішення про включення в наш клінічний протокол такого препарату як дексаметазон. Національний протокол - це така детальна інструкція, в який спосіб застосовувати, в яких схемах лікування. Вона спрямована на одне - на те, щоб лікування було більш ефективним", - розповів Степанов.
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все равно деньги украдут а давать больним будут таблетки с мелом
Протоколы составляют не просто тупые, а вогнутые.