За добу в Києві 81 випадок COVID-19, серед захворілих троє медиків, - Кличко

За добу в столиці 81 людина захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 81 людину. На сьогодні в столиці вже 4609 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих: 51 жінка віком від 18 до 78 рокі, 23 чоловіки віком від 18 до 80 років, 3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.



Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 1473 мешканці Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13. В Оболонському та Солом’янському – по 12. Та в Шевченківському районі – 9 випадків.

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