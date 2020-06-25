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Конституція (547) паспорт (1134) росія (63552) Донецька область (7519)

"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію

Бойовики угруповання "ДНР" запропонували власникам російських паспортів, які живуть на захопленій ними території Донбасу, проголосувати за поправки до російській конституції в Ростовській області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Довозити охочих проголосувати на дільниці планують спеціальними рейсовими автобусами з окупованих Донецька, Ясинуватої, Горлівки, Новоазовська, Сніжного та Шахтарська з 25 червня до 1 липня.

Повідомляється, що планують везти людей до виборчих дільниць в Таганрозі, а також у селах Авіло-Успенка, Покровське, Куйбишеве.

Українська влада офіційно поки не коментувала ці повідомлення.

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За даними російської влади, паспорти Російської Федерації торік оформили понад 300 тисяч осіб із територій, підконтрольних сепаратистам на сході України. У квітні 2020 року президент Росії Володимира Путін звільнив жителів Донбасу на непідконтрольних Києву територіях від сплати мита за російський паспорт.

Голосування за зміни до Конституції Росії триватиме від сьогодні і до 1 липня. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати згадку Бога і можливість створення федеральних територій, заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" – загалом 206 поправок і уточнень.

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Топ коментарі
+16
А кто будет лишать их гражданства Украины ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски которые ненавидят Украину ? 🤣🤣🤣
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25.06.2020 09:50
+15
Треба відомості про тих, хто проголосував і потім позбавити українського громадянства.
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25.06.2020 09:41
+8
П"янь повезуть голосити за пляшку воткі.
"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 5266
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25.06.2020 09:48
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Треба відомості про тих, хто проголосував і потім позбавити українського громадянства.
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25.06.2020 09:41 Відповісти
А кто будет лишать их гражданства Украины ? Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски которые ненавидят Украину ? 🤣🤣🤣
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25.06.2020 09:50 Відповісти
Зараз це важко, але часи змінюються. Після зехвороби прийде одужання.
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25.06.2020 09:53 Відповісти
Какие есть основание , что после 29 лет евреи отдадут управлять Украиной украинцам ? Это же смешно 😂
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25.06.2020 09:55 Відповісти
треба в Конституцію поправки вносити,зараз складна процедура виходу з громадянства.
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25.06.2020 10:56 Відповісти
В целом согласен на 100%. Только сейчас это афишировать нельзя, т.к. сразу получим приток "добровольцев" в их банды.
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25.06.2020 12:23 Відповісти
Все стандартно, выборные карусели, дулы автоматов итд
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25.06.2020 09:44 Відповісти
предлагаю всё это быдло везти сразу на колыму !
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25.06.2020 09:44 Відповісти
Съездить в Ростов можно, но разве жители оккупированных территорий на столько дурные, что станут голосовать за Путина, который превратил их цветущий край в руины.
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25.06.2020 09:45 Відповісти
Так, вони проголосують за путіна.
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25.06.2020 09:46 Відповісти
еще и как будут
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25.06.2020 09:47 Відповісти
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 3228
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25.06.2020 09:52 Відповісти
вже пішла на концерт кобздона.
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25.06.2020 09:56 Відповісти
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 9490
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25.06.2020 10:26 Відповісти
"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію - Цензор.НЕТ 4420
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25.06.2020 10:48 Відповісти
ну за рыгоаналов же голосовали, те тоже позакрывали и разорили предприятия, но у бычар виновата Украина
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25.06.2020 10:05 Відповісти
Те, кто добровольно взяли паспорт РФ не проживая на ее территории, точно проголосуют.
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25.06.2020 10:18 Відповісти
и кто-то еще будет говорить, что "тамженашилюди"
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25.06.2020 09:48 Відповісти
будут, а шо тут такого, хуже не будет
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25.06.2020 10:06 Відповісти
Как здорово-к нам детей на учёбу,а в рашку-за поправками
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25.06.2020 09:48 Відповісти
П"янь повезуть голосити за пляшку воткі.
"ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 5266
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25.06.2020 09:48 Відповісти
А ты бы погуглил насчёт этого (как его в своё время назвали) "чумазика". Соцсети сначала тоже *********** ржали, а потом выяснилось что это больной человек. Не стыдно?
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25.06.2020 10:04 Відповісти
а що він на тому підприємстві робив?
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25.06.2020 11:01 Відповісти
Блин, ну я вот фигею, людям уже лень гуглить...
Это не производство, это шахта. Попробуйте просто так взять и зайти на шахту, или просто пошастать там туда-сюда. Ни на какие мысли не наводит о причинах его нахождения в данном месте?
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25.06.2020 11:07 Відповісти
все,я зрозумів,то не підприємство, то просто дірка в землі.
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25.06.2020 11:21 Відповісти
Тебя бы в эту дырку, это не в офисике сидеть под кондёром...
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25.06.2020 11:22 Відповісти
2035 год. - Нет у тебя,сынок, двора. Теперь там база НАТО
Дно дна, - https://www.facebook.com/100025355664221/videos/692482101606972/?t=122 Реклама кацо- "референдума"
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25.06.2020 09:56 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.06.2020 10:07 Відповісти
Разом з окупантом з РФ самі себе загнали в кріпатство, що б визнати своїм царем обнулєнца Путіна. Олігофрени з Донбасу.
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25.06.2020 10:06 Відповісти
В кацапском дурдоме веселуха каждый день.
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25.06.2020 10:13 Відповісти
Та хай не повертаються.
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25.06.2020 10:20 Відповісти
Так шо, говорите, там наши граждане да?

Это вот говно кацапское надо непременно в Украину интегрировать?
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25.06.2020 11:10 Відповісти
Через КПП проходят каждый день граждане рефии. Их нужно пропускать как иностранцев соблюдая все правила таможенного досмотра.
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25.06.2020 11:20 Відповісти
А яке нам до цього діло? Ну нехай звозять. В Ростов чи навіть підвал. Вони цього хотіли. Мене більше цікавить доки ця дебільна Україна буде платити в ОРДЛО пенсії та поставляти туди безплатно воду та електроенергію.
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25.06.2020 11:37 Відповісти
то може було би краще, щоб їх односторонньо вивезли, без повернення назад. )
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25.06.2020 12:28 Відповісти
А восени будуть возити до нас голосувати?
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25.06.2020 12:46 Відповісти
 
 