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Макрон і Путін через відеоконференцію обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані

Макрон і Путін через відеоконференцію обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані

Президент Франції Емманюель Макрон із президентом Росії Володимиром Путіним 26 червня обговорять під час відеоконференції питання безпеки, включно з Україною, Лівією та Іраном.

Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її даними, предметом обговорення будуть питання безпеки, включно із ситуацією на сході України, в Лівії та Ірані.

"Необхідний подальший прогрес за порядком денним, що стосується криз, особливо в Україні", - зазначили в пресслужбі.

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Топ коментарі
+14
помните как хрипатый рассказывал как "кулаки держал за канаду" когда голосование было в совбез? так вот. всплывают подробности "держания". велкам

Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
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25.06.2020 09:46
+13
Макрон з ****** вирішують за Україну без України. Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
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25.06.2020 09:49
+7
він в чатах далекобійників шариться, це більш важливіше.
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25.06.2020 09:51
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помните как хрипатый рассказывал как "кулаки держал за канаду" когда голосование было в совбез? так вот. всплывают подробности "держания". велкам

Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
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25.06.2020 09:46 Відповісти
Почему гнида украинская ? Он же не украинец
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25.06.2020 09:58 Відповісти
Як казав один мій кумпель - Бьють жи ні по паспорту бьют по роже )
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25.06.2020 10:09 Відповісти
АлЁ! Рассия?! Проверка связи! Три-два-раз - путин -******...
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25.06.2020 09:48 Відповісти
Макрон з ****** вирішують за Україну без України. Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
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25.06.2020 09:49 Відповісти
він в чатах далекобійників шариться, це більш важливіше.
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25.06.2020 09:51 Відповісти
Макрон з ****** вирішують за Україну без України.

Плохо, что это соответствует реальному весу Украины в международной политике - она уже объект, решают без нее, потом ставят в известность.

Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
А если это не поможет? Напишем в Спортлото?
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25.06.2020 10:10 Відповісти
собрались как-то вместе геронтофил и педофил и решили, меж обсуждением своих пристрастий, Украину обсудить... а тут из табакерки чертенок сиплый выпрыгивает, и давай свою страну с немецкой порноактрисой сравнивать... и так, и сяк рожи корчит, лишь бы геронтофил и педофил рассмеялись, по щеке клоуна потрепали...
Проститутка не страна... проститутка - президент страны... принимает унижения ото всюду... какая разница откуда... мразь, ****, презираю...
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25.06.2020 10:24 Відповісти
Интересна цена Макрона
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25.06.2020 15:07 Відповісти
Позорище
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25.06.2020 09:51 Відповісти
А почему Пеца не пригласят,а потому что он уже давно политический лузер,да и ище с десятками подозрений
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25.06.2020 09:52 Відповісти
ти б якісь пігулки поприймав, що покращують мозкову діяльність
або помовчав, бо дебілам треба більше слухать і менше базікати
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25.06.2020 09:56 Відповісти
"вы должны только слушать и молчать,слушать и молчать"
как был прав профессор Преображенский
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25.06.2020 10:27 Відповісти
Покращити можна лише те, що взагалі є.
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25.06.2020 10:48 Відповісти
здохни, падло...
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25.06.2020 09:57 Відповісти
Договариваться за спиной Украины? Опускали Украину ещё когда либо так сильно , как это делают еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски? 😡
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25.06.2020 09:53 Відповісти
Договариваться за спиной Украины? Опускали Украину ещё когда либо так сильно , как
Как Порох сдал независимость Украины, так оно и пошло. Вполне логично: какой смысл договариваться с туземцами, если независимости у них нет и решать будут не они? Так что теперь реальные управляющие Украиной - "западные партнеры" - напрямую обсуждают с реал управляющими ЛНДР - РФ. Ничего личного...
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25.06.2020 10:19 Відповісти
якщо вже дійшло, що про Україну говорять без України, то нехай надають ще зеленій шмарклі щиглів та підсрачників, чого вже скіснятись
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25.06.2020 09:54 Відповісти
Ну да.Пеца замутил,а расхлебываться Зеленскому
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25.06.2020 09:55 Відповісти
Вірно, що "расхльобиваться". Це означає, що він розхльобує своє лайно.
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25.06.2020 09:57 Відповісти
шкода, що ти не здатне збагнути, яке ти тупе
разом би посміялися
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25.06.2020 09:57 Відповісти
краткое содержание разговора:
- дядя володя, не пускай желтых жилетов больше на улицы-делай с Украиной, Ливией и Ираном что хочешь. Я, макрон, разрешаю. В Украине уже год нет президента, я за него.
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25.06.2020 09:55 Відповісти
Бред Порохобота
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25.06.2020 09:57 Відповісти
Клоун видосик может запостить только для своих и обозвать засранцами а на пуйла рот не открывается подобное сказать и не упоминает слова агрессор,российская агрессия что можна подумать война идёт между своими,так как даже президент не винит никого публично,а западу сша оно нахрен не нужно если сам президент страны окупированной никого не обвиняет и не называет название страны которая напала,и надо это делать постоянно тыкать при любой встречи чтоб не забывали
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25.06.2020 09:57 Відповісти
Путин руководил террористической группой «Фракция Красной Армии» в ФРГ. По его указанию совершались теракты

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/06/25/119057/putin-rukovodil-terroristicheskoj-gruppoj-fraktsiya-krasnoj-armii-v-frg--po-ego-ukazaniyu-sovershalis-terakty.shtml
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25.06.2020 09:57 Відповісти
C 2018 года Макрон резко стал лоялен к Путину.. Как думает Пионтковский, Макрону сообщили о его прошлых шалостях и попросту вербанули.
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25.06.2020 10:06 Відповісти
!Как же это достало,что всякое говно нас обсуждает,а у нас даже президента нет!
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25.06.2020 10:07 Відповісти
***** та під*****вик
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25.06.2020 10:08 Відповісти
Ці два довбні ще б курва Пушиліна запросили на ту конхверенцію
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25.06.2020 10:12 Відповісти
Волк и лиса обсудят безопасность в курятнике
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25.06.2020 10:17 Відповісти
бандіт путін будєт обсуждать вопроси бєзопасності с простітуткой макроном. мір ідьот в пду.
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25.06.2020 10:22 Відповісти
Там где сами насрали теперь станут над дымящейся кучей и будут обсуждать. Твари
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25.06.2020 10:23 Відповісти
Что Макарон, уже *желтые жилеты* тебе не досаждают погромами? Уже договорился с ними, тоесть с ******? Договорись еще с Алькаидой.
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25.06.2020 10:24 Відповісти
А хто це такий Макарон?
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25.06.2020 10:29 Відповісти
немецко- французкие и рашистские хозяева минского сходняка, которые имеют рашистскую цель федерализации Украины,недопущения ее ни в ЕС ни в НАТО ,путем созданного ими кровопролития со "слугами" которых они пропихнули в Украину не советуются,они свои решения к выполнению им донесут
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25.06.2020 10:59 Відповісти
Надо провести конференцию Украина- Гондурас по вопросам безопасности раисии и *********
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25.06.2020 11:56 Відповісти
Читаю новость и представляю лет 20 назад...
"Буш и бен Ладен обсудят вопросы безопасности в Афганистане"
Мир перевернулся.
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25.06.2020 12:12 Відповісти
Оба знатные пи.ары !
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25.06.2020 13:45 Відповісти
 
 