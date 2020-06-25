В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов
В Україні різко зросла кількість активних хворих на COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснюючи логіку МОЗ про визначення показника в 40 хворих на 100 тис. населення для поділу країн на "зелену" і "червону" зони, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже перебували в умовах адаптивного карантину. Вже працювала наша стратегія стримування. Цей показник активних хворих становив близько 37 на 100 тис. населення. Сьогодні він становить близько 50 на 100 тис. населення. Все це у нас відбулося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50. Ми вибирали той критерій захворюваності, який є в Україні. Це відповідає практиці інших країн", - розповів Степанов.
Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 25 червня хворіють на COVID-19 21 183 особи.
Будь ласка, зачекайте...
на всі запити МОЗ відмовчується
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).
16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.
Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
А по герпесу цыфры есть ?