В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов

В Україні різко зросла кількість активних хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснюючи логіку МОЗ про визначення показника в 40 хворих на 100 тис. населення для поділу країн на "зелену" і "червону" зони, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже перебували в умовах адаптивного карантину. Вже працювала наша стратегія стримування. Цей показник активних хворих становив близько 37 на 100 тис. населення. Сьогодні він становить близько 50 на 100 тис. населення. Все це у нас відбулося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50. Ми вибирали той критерій захворюваності, який є в Україні. Це відповідає практиці інших країн", - розповів Степанов.

Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 25 червня хворіють на COVID-19 21 183 особи.

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