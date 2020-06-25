УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3173 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 684 12
карантин (18171) статистика (2247) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов

В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов

В Україні різко зросла кількість активних хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснюючи логіку МОЗ про визначення показника в 40 хворих на 100 тис. населення для поділу країн на "зелену" і "червону" зони, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже перебували в умовах адаптивного карантину. Вже працювала наша стратегія стримування. Цей показник активних хворих становив близько 37 на 100 тис. населення. Сьогодні він становить близько 50 на 100 тис. населення. Все це у нас відбулося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50. Ми вибирали той критерій захворюваності, який є в Україні. Це відповідає практиці інших країн", - розповів Степанов.

Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 25 червня хворіють на COVID-19 21 183 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 81 випадок COVID-19, серед захворілих троє медиків, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Результат предидущих фальсификаций. Судить вас надо, жулики...
показати весь коментар
25.06.2020 09:59
+2
Такие цифры получаются потому, что в число "активных больных" засчитывают даже тех, кто вовсе не болеет, а таких 80%.
показати весь коментар
25.06.2020 10:16
+1
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
показати весь коментар
25.06.2020 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да здравствует ляшко и муудрое превентивное...
показати весь коментар
25.06.2020 09:54 Відповісти
Результат предидущих фальсификаций. Судить вас надо, жулики...
показати весь коментар
25.06.2020 09:59 Відповісти
где по-Вашему были фальсификации?
показати весь коментар
25.06.2020 10:05 Відповісти
В тестированиях. Ожидание результата по две недели, так как лабы делали ограниченое количество тестов.
показати весь коментар
25.06.2020 10:11 Відповісти
тести - фуфло фальшиве, що не має сертифікату якості
на всі запити МОЗ відмовчується
показати весь коментар
25.06.2020 10:22 Відповісти
Во-первых, статистику проверить невозможно - у общества нет никакого контроля над нею. Во-вторых, правительство засекретило всю статистику по причинам смертности в Украине, - это официальное заявление Минстата.
показати весь коментар
25.06.2020 10:24 Відповісти
Такие цифры получаются потому, что в число "активных больных" засчитывают даже тех, кто вовсе не болеет, а таких 80%.
показати весь коментар
25.06.2020 10:16 Відповісти
99%
показати весь коментар
25.06.2020 10:21 Відповісти
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
показати весь коментар
25.06.2020 10:21 Відповісти
Ужас.
А по герпесу цыфры есть ?
показати весь коментар
25.06.2020 11:06 Відповісти
Поо канонам вирусологии надо в 10 раз больше чтоб обьявить эпидемию не говоря уже об карантине. Ты прохиндей степаша и неуч.
показати весь коментар
25.06.2020 11:49 Відповісти
Карантин та епідемія адаптувалися ...
показати весь коментар
25.06.2020 14:23 Відповісти
 
 