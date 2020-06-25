На Одещині зафіксовано різкий сплеск нових випадків COVID-19: за добу захворіли 95 осіб

В Одеській області за останній тиждень кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилася вдвічі, щодня лабораторія підтверджувала діагноз у понад 30 пацієнтів, а за минулу добу антирекорд - 95 нових випадків.

Такі дані оприлюднив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Значний стрибок захворюваності і тривожний антирекорд зафіксував ГУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Як ви знаєте, за останній тиждень кількість нових випадків зросла удвічі, порівняно з попереднім. Щодня лабораторія підтверджувала діагноз у понад 30 пацієнтів ", - написав він.

За його словами, епідеміологи весь цей час закликали населення дотримуватися простих санітарних правил: носити маски, частіше мити руки, уникати місць великого скупчення людей.

"Але, на жаль, не всі прислухалися до порад і рекомендацій МОЗ. Тому за минулу добу маємо 95 нових випадків. Цей антирекорд на 10% більше піку захворюваності, який був на початку травня!", - написав Куций.

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Також він додав, що переважну більшість (39 випадків) зафіксовано в Болградському районі, є багато хто з Одеси (15), Ізмаїльського (16), Овідіопольського (6) районів.

Загальна кількість підтверджених випадків становить 1466, "активних" - 50%.

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"Я звертаюся до всіх жителів Одещини: носіть маски, уникайте місць великого скупчення людей. Вимагайте, щоб водії громадського транспорту та продавці у магазинах та ринках використовували засоби індивідуального захисту. У випадку порушення санітарних норм — дзвоніть 102. Поліція буде реагувати на порушення та випадки нараження оточуючих на небезпеку захворювання. Дотримуйтеся рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України. Усвідомлені та згуртовані дії можуть зупинити поширення інфекції, тож кожен має зробити свій свідомий внесок", - резюмував глава ОДА.

Як повідомлялося раніше, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.