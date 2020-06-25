Садовий про послаблення карантину у Львові: Ви подивіться, що в області робиться, ми в місті хоч порядок тримаємо
Є рішення обласної комісії, яке дозволяє людям збиратися групами до 10 осіб. Отже, рішення про відновлення роботи спортивних закладів і кафе в місті з таким самим кількісним обмеженням є виправданим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це заявив мер Андрій Садовий.
"Треба розуміти, що нам із цим жити, адже Львівська область розташовується на кордоні. Літаки вже літають, поїзди їздять, маршрутки з області курсують. Куди ми сховаємося? Треба просто берегти себе та рідних і бути максимально уважним", - зазначив мер Львова.
"Власники спортивних клубів питають: "А якщо до нас зайдуть 10 людей, то вони мають право займатися?" І що я маю їм сказати? Чому, скажімо, в супермаркеті можна, в Епіцентрі можна, а в спортзалі - не можна? Це маячня. Має бути здоровий глузд. Не можна ділити спортивні заклади на елітні, де люди і так ходили за зачиненими дверима, і такі, які чемно чекали. Тому зараз, я думаю, ми збалансували ситуацію. Те ж стосується, якщо хтось зайшов у кафе і сів за столик. Це буде контрольовано. Ви подивіться, що в області робиться: поїздьте в Оброшино, ресторанні комплекси біля Львова. Там весілля, забави, гулянки! Хтось це контролює? Та ми у Львові хоч порядок тримаємо", - наголосив Садовий.
Мер також звернувся до львів'ян із проханням повідомляти про будь-які випадки порушення карантинних обмежень, зокрема - відсутність маски у пасажирів транспорту.
"Телефонувати треба в поліцію, на "гарячу" лінію. Можна водію зробити зауваження. Ми маємо бути свідомі й слідкувати за порядком", - підсумував Садовий.
Нагадаємо, раніше Львів вирішив послабити карантин, відкривши ресторани і спортклуби.
Пізніше у Львівській ОДА обурилися зняттям обмежень у місті.
Будь ласка, зачекайте...
Смотря, чем и как.
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.