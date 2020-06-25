Садовий про послаблення карантину у Львові: Ви подивіться, що в області робиться, ми в місті хоч порядок тримаємо

Є рішення обласної комісії, яке дозволяє людям збиратися групами до 10 осіб. Отже, рішення про відновлення роботи спортивних закладів і кафе в місті з таким самим кількісним обмеженням є виправданим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це заявив мер Андрій Садовий.

"Треба розуміти, що нам із цим жити, адже Львівська область розташовується на кордоні. Літаки вже літають, поїзди їздять, маршрутки з області курсують. Куди ми сховаємося? Треба просто берегти себе та рідних і бути максимально уважним", - зазначив мер Львова.

"Власники спортивних клубів питають: "А якщо до нас зайдуть 10 людей, то вони мають право займатися?" І що я маю їм сказати? Чому, скажімо, в супермаркеті можна, в Епіцентрі можна, а в спортзалі - не можна? Це маячня. Має бути здоровий глузд. Не можна ділити спортивні заклади на елітні, де люди і так ходили за зачиненими дверима, і такі, які чемно чекали. Тому зараз, я думаю, ми збалансували ситуацію. Те ж стосується, якщо хтось зайшов у кафе і сів за столик. Це буде контрольовано. Ви подивіться, що в області робиться: поїздьте в Оброшино, ресторанні комплекси біля Львова. Там весілля, забави, гулянки! Хтось це контролює? Та ми у Львові хоч порядок тримаємо", - наголосив Садовий.

Мер також звернувся до львів'ян із проханням повідомляти про будь-які випадки порушення карантинних обмежень, зокрема - відсутність маски у пасажирів транспорту.

"Телефонувати треба в поліцію, на "гарячу" лінію. Можна водію зробити зауваження. Ми маємо бути свідомі й слідкувати за порядком", - підсумував Садовий.

Нагадаємо, раніше Львів вирішив послабити карантин, відкривши ресторани і спортклуби.

Пізніше у Львівській ОДА обурилися зняттям обмежень у місті.

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