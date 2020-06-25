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Верховний Суд (1170) звільнення (2623) Семочко Сергій (67)

Верховний Суд відмовився поновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Верховний Суд відмовився поновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Верховний Суд відмовився відновлювати Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Позов Семочка залишили без розгляду. Верховний Суд відмовився відновлювати Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Позов Семочка залишили без розгляду.

Про це повідомили в пресслужбі Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

У своєму позові Семочко просив визнати протиправним та скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року №143 / 2019 про його звільнення з посади в СЗР, а також відновити його на цій посаді.

"24 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочка до Президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Служба зовнішньої розвідки України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Верховний Суд відмовився поновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки 01

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Топ коментарі
+4
Почитал внизу список преступлений Семочки.
На фоне сегодняшних "слуг", пришедших к власти на тех обвинениях, Семочка настоящий бандеровец и бессребренник. Удивительно
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25.06.2020 10:18
+4
А жена лейтенанта Баканова-гражданка Рф, и только месяц назад получила дополнительно гражданство Украины. А виллы Зеленского в Италии и Крыму,приобретенные после оккупации? Почему то как то неуверенно попадают в СМИ. А если и попадают- у Зелюбителей одно обьяснение-"лишь бы не Порошенко".
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25.06.2020 11:39
+2
Я перепрошую, а за що його мають посадити?
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25.06.2020 11:31
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Почитал внизу список преступлений Семочки.
На фоне сегодняшних "слуг", пришедших к власти на тех обвинениях, Семочка настоящий бандеровец и бессребренник. Удивительно
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25.06.2020 10:18 Відповісти
До СВР Семочко был главой СБУ Киева и Киевской области.Тогда он и оказал услугу Порошенко в депортации Саакашвили. В ответ глава СВР,но неудачно,успел наломать дров с закупкой диализа.Попал в поле зрения СМИ и тут начали на свет вылазить всё его житие бытиё.
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25.06.2020 11:30 Відповісти
А жена лейтенанта Баканова-гражданка Рф, и только месяц назад получила дополнительно гражданство Украины. А виллы Зеленского в Италии и Крыму,приобретенные после оккупации? Почему то как то неуверенно попадают в СМИ. А если и попадают- у Зелюбителей одно обьяснение-"лишь бы не Порошенко".
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25.06.2020 11:39 Відповісти
Якось аж дивно. Нічого рюсскій мір прийде, востановлять і щедро нагородять.
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25.06.2020 10:28 Відповісти
Ну вот и всё, от сиськи отлучили, и радуйся, что ещё не посадили.
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25.06.2020 10:32 Відповісти
Я перепрошую, а за що його мають посадити?
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25.06.2020 11:31 Відповісти
Я не сказал, что должны посадить, но что пусть радуется тому, что не посадили.
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25.06.2020 11:33 Відповісти
а вот я- и не просто сказал бы, а и исполнил бы..)))
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25.06.2020 16:15 Відповісти
..та ни за шо..= так себе тихо зарплатой - и маетки и вертолеты и лямо-баксы...- просто и спокойно...)))
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25.06.2020 16:14 Відповісти
Нерухомість, гелікоптер, кацапське громадянство... За таке потрібно вішати, а не відновлювати по роботі.
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25.06.2020 11:35 Відповісти
Крепкий хозяйственник
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25.06.2020 13:10 Відповісти
 
 