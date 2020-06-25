Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях України, на Херсонщині та Луганщині нових випадків не зафіксували, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання на коронавурусну хворобу COVID-19 зросла в 17 областях, в Херсонській і Луганській областях не підтвердили нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксована у Львівській області (204), Одеській (95), Києві (85), Закарпатській області (85) і Рівненській області (84).

Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджені 30 нових випадків захворювання COVID-19, померлих за минулу добу немає, 34 видужали, зараз в області хворіє 634 осіб (на 4 менше за добу);

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- у Волинській області підтверджено 69 нових випадків COVID-19, зараз в області хворіють 1 362 особи (на 69 більше за добу);

- в Дніпропетровській області за добу 9 нових випадків захворювання і 41 - одужання, зараз хворіє 153 особи (на 32 менше за добу);

- в Донецькій області за добу 23 нові випадки захворювання, випадків смерті не виявлено, 5 осіб одужали, зараз в області хворіє 241 людина (на 18 більше за добу);

- в Житомирській області 33 нові випадків захворювання за добу, 2 випадки смерті і 7 - одужання, хворіє 623 людини (на 24 більше за добу);

- в Закарпатській області 85 нових випадків зараження за добу, 5 людей померли, зараз хворіє 1 520 осіб (на 80 більше за добу);

- в Запорізькій області 2 нові випадки захворювання за добу, 4 одужання, зараз в області хворіє 143 особи (на 2 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 47 нових випадків захворювання за добу, 1 - смерті, всього в області хворіє 990 осіб (на 46 більше за добу);

- в Києві 85 нових випадків захворювання за добу, 33 людини одужали, хворіє 3 039 осіб (на 52 більше за добу);

- в Київській області 41 новий випадок захворювання за добу, 1 людина померла, 38 осіб одужали, зараз в області хворіє 1 140 осіб (на 2 більше за добу);

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- в Кіровоградській області 2 нові випадки захворювання, 1 - одужання, зараз в області хворіє 81 особа (на 1 більше за добу);

- в Луганській області за добу нових випадків захворювання, смерті і одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 21 особа (як і добу раніше);

- у Львівській області за добу підтверджені 204 нові випадки зараження COVID-19, 3 випадки смерті, 12 осіб одужали, всього в області хворіє 3 792 людини (на 189 більше за добу);

- в Миколаївській області 9 нових випадків захворювання COVID-19, 2 випадки одужання, всього в області хворіє 95 осіб (на 7 більше за добу);

- в Одеській області 95 нових випадків захворювання за добу, випадків смерті та одужання не зафіксовано, всього в області хворіє 875 осіб (на 95 більше за добу);

- в Полтавській області 1 новий випадок захворювання, 4 - одужання за добу, всього в області хворіє 21 людина (на 3 менше за добу);

- у Рівненській області 84 нові випадки захворювання за добу, 3 людини померли і 41 особа одужала, всього в області хворіє 1 561 особа (на 40 більше за добу);

- в Сумській області 5 нових випадків захворювання за добу і 9 - одужання, всього в області хворіє 77 осіб (на 4 менше за добу);

- в Тернопільській області 29 нових випадків захворювання за добу, 8 осіб одужали, всього в області хворіють 686 осіб (на 21 більше за добу);

- в Харківській області 56 нових випадків захворювання за добу, 45 осіб одужали, всього в області хворіє 899 осіб (на 11 більше за добу);

- в Херсонській області нових випадків захворювання, смерті і одужання не зафіксовано. Всього в області хворіють 10 осіб;

- в Хмельницькій області 18 нових випадків захворювання за добу, 12 осіб одужали, всього в області хворіє 115 осіб (на 6 більше за добу);

- в Черкаській області 2 нові випадки захворювання та 5 - одужання за добу, всього в області хворіють 163 людини (на 3 менше за добу);

- в Чернівецькій області 53 нові випадки захворювання, 1 - смерті, 48 осіб одужали. Всього в області хворіють 2 591 осіб (на 4 більше за добу);

- в Чернігівській області 12 нових випадків захворювання. Всього в області хворіють 351 особа (на 12 більше за добу).