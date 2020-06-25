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За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко

За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко

В Україні за два роки планують встановити близько 1000 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, за два роки планується встановити близько тисячі камер по всій країні.

"Всього система розрахована на 6 тисяч камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що вона порушила, вона за 30 секунд зі свого смартфона може розрахуватися. Наша мета – не збір грошей, а безпека на дорогах", - сказав він.

Водночас він зазначив, що в Україні вибрали близько 1200 небезпечних місць, почали встановлювати там камери.

"Наразі встановлено близько 50. Ми звернулися до мерів найбільших міст, щоб вони вивчили і прислали список місць з найбільшою концентрацією ДТП. Методика така: камера ставиться в небезпечному місці, наприклад, на перехрестях. Місця розташування камери відомі всім, нам не треба це приховувати, навпаки: нехай водій знає, що там стоїть камера, і якщо він не пригальмує, він отримає штраф", - повідомив заступник міністра МВС.

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Також він нагадав, що У перший день роботи системи було 68 тисяч порушень зафіксовано, а вже 18 червня –13 з половиною тисяч: "Тобто динаміка йде чітко вниз, ми хочемо, щоб вона дійшла майже до нуля. Ми надіслали понад 300 тисяч листів порушникам. Але ми не хочемо слати листи, ми хочемо, щоб люди не порушували. Цього року 220 камер закуповуються Мінтрансом і встановлюються на небезпечних місцях на автомагістралях".

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Топ коментарі
+6
бабло попьорло
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25.06.2020 10:16
+6
Ты лизоблюдина жирная лучше над детскими атракционами и качелями камеры установи которые ты порезало и сдало в металолом чтобы заплатить проституткам и наркобарыгам долги
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25.06.2020 10:19
+5
Наша цель - не сбор денег, а безопасность на дорогах
*** Ага, це йа с дєвушкамі так знакомлюсь: йа нє такой как всє - моя цель нє трахнуть тібя, а только одаріть цівєтамі, канхвєтамі, духамі
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25.06.2020 10:19
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бабло попьорло
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25.06.2020 10:16 Відповісти
За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7750
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25.06.2020 10:38 Відповісти
Это их способ наполнения бюджета.
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25.06.2020 10:18 Відповісти
За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9695
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25.06.2020 10:24 Відповісти
Наша цель - не сбор денег, а безопасность на дорогах
*** Ага, це йа с дєвушкамі так знакомлюсь: йа нє такой как всє - моя цель нє трахнуть тібя, а только одаріть цівєтамі, канхвєтамі, духамі
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25.06.2020 10:19 Відповісти
Ты лизоблюдина жирная лучше над детскими атракционами и качелями камеры установи которые ты порезало и сдало в металолом чтобы заплатить проституткам и наркобарыгам долги
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25.06.2020 10:19 Відповісти
По три камери на день? Геращнко сам їх хоче встановлювати, йому помічники не потрібні? Ці 1000 камер можна встановити за три дні, Геращенко!!!
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25.06.2020 10:21 Відповісти
Було б бажання.
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25.06.2020 10:22 Відповісти
Оптимист вы, батенька) Насчет "двух лет" - выглядит так, что все кончится для вас намного раньше....
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25.06.2020 10:22 Відповісти
Камеры - это безопасность. Когда люди начнут не бросать мусор на тротуар, ездить по правилам, выбирать не клоуна, а политика с программой - тогда наступит в вашей жизни "Европа". С себя надо начинать.
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25.06.2020 10:26 Відповісти
Здесь это не работает. Для этого нужно, чтоб работала неотвратимость наказания. У нас закон только для простых людей. "Блатные" по правилам не ездят.
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25.06.2020 12:04 Відповісти
камеры-это обдиралово.
1 зарплаты хватит на 3 штрафа
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25.06.2020 13:49 Відповісти
Будемо сподівадитися що через два рокі тебе разом з сабаковим не буде..
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25.06.2020 10:29 Відповісти
ооо аж 1000 камер! це звісно дохера!!!
антон, харе тут літь пургу, їдь вже
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25.06.2020 10:30 Відповісти
1000 камер установите , сколько ментов " властелинов перекрестка " выгонят ?
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25.06.2020 10:31 Відповісти
Сегодня по пути на работу я стал свидетелем5 грубых нарушений подрезание, нарушения рядности, левый поворот с крайнего правого ряда только реакция водителя в левом ряду предотвратила столкновения. Я так понял, что все нарушения узакониваются кроме превышения скорости?
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25.06.2020 10:39 Відповісти
цель как раз бабло, не надо кривить душой. Куча населенных пунктов вдоль междугородних трасс с раздельной полосой и оборудованными переходами, а ограничение в 50кмч. Сборщики снова начали прятаться за кустами и поворотами. Либо же вообще выносить камеры подальше за поворот.
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25.06.2020 10:44 Відповісти
Были бы за безопасность - не наделяли бы опричников-ментов сверх полномочиями. Опять же остановка без причины - повсевместно, а это превышение полномочий.
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25.06.2020 10:45 Відповісти
За два года планируем установить 1000 камер автофиксации по всей Украине, - Геращенко



ооо аваков наварился на 100500% на каждой божией камере -
сынок поставляет камеры - не иначе




и сколько бабок собрали с камер за прошлый месяц??

нольцелых хрендесятых - адвокаты отбили все в суде

как ездили так и ездят
ахахаха
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25.06.2020 10:52 Відповісти
не все идут к адвокатам) услуги адвоката чтобы он написал иск будут стоить дороже - чем сам штраф
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25.06.2020 12:38 Відповісти
За наши деньги они будут за нами следить.Следующий шаг-камеры наблюдения в каждой квартире.
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25.06.2020 10:58 Відповісти
И максимальная скорость 0.5 метра в секунду))
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25.06.2020 12:39 Відповісти
Остается одна надежда - через два года вы иве будете в Лондоне.
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25.06.2020 11:12 Відповісти
Він думає ще довго працювати з Рюкзаковим? Що і після Зелі буде? Що то вже буде за справа на замовлення новій владі? Мабуть вбивство Гітлера розкриють?
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25.06.2020 11:28 Відповісти
Больше ж нечем бюджет наполнять, все разворовали, остались только поборы. Не забудьте ограничение скорости 5кмч поставить.
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25.06.2020 11:54 Відповісти
Наглая ложь, рассчитанная на то что все дебилы, а они самые умные. Какая, нах, "концентрация ДТП"! Вы ставите камеры только там где хорошая дорога и можно разогнаться. Никакого отношения к ДТП это не имеет. Вы всегда скрываете места концентрации ДТП! Ваши любимые места "концентрации ДТП" там где знак "40" и хорошая дорога.
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25.06.2020 12:14 Відповісти
 
 