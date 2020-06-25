УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3289 відвідувачів онлайн
Новини
13 012 49
Німеччина (7088) побиття (891) далекобійники (29)

Польські далекобійники в Німеччині побили українських за відмову випити горілки: одного водія госпіталізовано

Поблизу німецького Мюнхена польські далекобійники побили двох українських через відмову випити з ними горілки.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали 47-річний та 60-річний водії з України.

Вони сиділи в зоні відпочинку на лавці. До них підійшов 40-річний поляк і запропонував разом випити горілки. Українці відмовилися від пропозиції. У відповідь поляк напав на них з арматурою.

Далекобійники втекли від агресивного чоловіка у свій транспорт. Однак на підмогу нападнику прийшов його приятель. Разом вони витягли з кабіни одного з українських водіїв. А потім побили його ногами і намагалися задушити рушником.

Постраждалого українця госпіталізували. Зловмисників затримали, зараз вони перебувають під вартою. За попередньою версією, під час нападу вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Надеюсь, наш МИД проконтролирует, чтобы состоялся суд, и преступники получили несколько лет за нанесение телесных повреждений, за групповое избиение, за попытку убийства....И моральный ущерб пусть оплатят - от 1млн. евро.....
показати весь коментар
25.06.2020 10:29
+9
Бухие молодые отморозки избили арматурами пожилых людей. А сюда уже хотят политику к этому инциденту приписать.
показати весь коментар
25.06.2020 10:35
+8
Поляки уже совсем оскотинились, пьют как кацапы.
показати весь коментар
25.06.2020 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня и фейк. Побили верю, а за причину - вранье.
показати весь коментар
25.06.2020 10:27 Відповісти
Забрали пляшку зубрівки і втікли? Отут поляки й осатаніли....
показати весь коментар
25.06.2020 10:31 Відповісти
Вот, ЗАСРАНЦЫ, побрезговали польской водкой.
показати весь коментар
25.06.2020 10:34 Відповісти
Польська горілка - лайно)
показати весь коментар
25.06.2020 10:43 Відповісти
не согласен. грушовица очень и очень
показати весь коментар
25.06.2020 10:47 Відповісти
Поляки уже совсем оскотинились, пьют как кацапы.
показати весь коментар
25.06.2020 10:53 Відповісти
В выходные дни пьют действительно как кацапы.Знакомый поляк шутил:"В субботу у нас трезвые только пожарники,скорая помощь и полиция".
показати весь коментар
25.06.2020 11:08 Відповісти
в тебе малий досвід, мабуть
показати весь коментар
25.06.2020 10:58 Відповісти
Моє перше відрядження в Польшу, початок 2000-х. Підігнали нам поляки презент, їхня "краща" горілка, в круглій коробці, - на вигляд дорога і крута. І дуже цокали язиками, мовляв клас. Тільки дома прочитав що та горєлка зроблена в Білорусі) До речі теж паршивенька. А от наша чорносмородинова, яка тоді була популярна в нас, - була фурором. Для поляків оці смакові добавки мають велике значення.
показати весь коментар
25.06.2020 11:13 Відповісти
Первопричина)
Польські далекобійники в Німеччині побили українських за відмову випити горілки: одного водія госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4484
показати весь коментар
25.06.2020 10:47 Відповісти
Пшеки наших работяг ненавидят -- считают что перебили им заработок
показати весь коментар
25.06.2020 10:33 Відповісти
"Ненавидят" так що бігали і заставляли з ними випить? Говорю ж брехня
показати весь коментар
25.06.2020 10:45 Відповісти
ти як мале дитя, що таке провокація чув? Могли цигарку попросити, а міг колір шкарпеток не сподобатись...
показати весь коментар
25.06.2020 10:59 Відповісти
Я здається про це й пишу)
показати весь коментар
25.06.2020 11:18 Відповісти
вибач, лапки не побачив)
показати весь коментар
25.06.2020 16:15 Відповісти
Поляки алкаши как и русские,так что правдоподобно.
показати весь коментар
25.06.2020 10:35 Відповісти
тебе сложно поверить что можно отказаться пить - видать молодой ишо, здоровья навалом...
показати весь коментар
25.06.2020 12:12 Відповісти
Надеюсь, наш МИД проконтролирует, чтобы состоялся суд, и преступники получили несколько лет за нанесение телесных повреждений, за групповое избиение, за попытку убийства....И моральный ущерб пусть оплатят - от 1млн. евро.....
показати весь коментар
25.06.2020 10:29 Відповісти
Kurwa mać!
показати весь коментар
25.06.2020 10:30 Відповісти
Jesteś polskim dziwakiem
показати весь коментар
25.06.2020 11:00 Відповісти
С таким же успехом могло бы быть наоборот. Так себе новость.
показати весь коментар
25.06.2020 10:31 Відповісти
В НЛ провели опрос на тему "с кем из понаехавших вы бы не хотели жить по соседству?". С большим отрывом победили поляки, обогнав даже традиционных фаворитов этого вида спорта - мароканцев и турков.
показати весь коментар
25.06.2020 10:32 Відповісти
а румынские цыгане в забеге не участвовали?
показати весь коментар
25.06.2020 10:51 Відповісти
Видимо тут их мало. Климат тут суровый. Дожди...
показати весь коментар
25.06.2020 12:35 Відповісти
че такое В НЛ?
показати весь коментар
25.06.2020 11:48 Відповісти
Видимо Нижние Поля (НидерЛанды) ))
показати весь коментар
25.06.2020 12:27 Відповісти
Бухие молодые отморозки избили арматурами пожилых людей. А сюда уже хотят политику к этому инциденту приписать.
показати весь коментар
25.06.2020 10:35 Відповісти
Тільки не приплітайте сюди велику політику , звичайна битовуха
показати весь коментар
25.06.2020 10:37 Відповісти
Забыли дописать, что "поляка" звали Иван Попов
показати весь коментар
25.06.2020 10:43 Відповісти
На паркингах постоянно такая муйня ,5 лет себе напили
показати весь коментар
25.06.2020 10:52 Відповісти
Сколько можно скулить Бьют давайте сдачи Или нам ещё к дальнобойщикам волонтёров приставлять с носовыми платочками
показати весь коментар
25.06.2020 10:54 Відповісти
ой, а вы там был?
может нашим уже не лезло, или у них был червоно-чорний флажок, а у поляков это "харам" уже пару лет как.
показати весь коментар
25.06.2020 11:30 Відповісти
Слабаки!
показати весь коментар
25.06.2020 11:25 Відповісти
Засранцы.
показати весь коментар
25.06.2020 11:37 Відповісти
Бьют значит любят.
показати весь коментар
25.06.2020 11:26 Відповісти
мало дали! Не*й шастать, надо дома седеть и восхвалять зеленого пенисограя!
показати весь коментар
25.06.2020 11:28 Відповісти
Ни чего удивительного. У нас даже президент 73% умственно отсталых в своём развити людей, наших дальнобойщиков назвал засранцами и пообещал, что им сделают больно. Вот поляки и поняли, что можно сделать засранцам (по словам ЗЕ) больно. И сделали.
показати весь коментар
25.06.2020 11:37 Відповісти
..на підмогу нападнику поляку, прийшов його приятель, а на підмогу потерпілому українцю приятель не прийшов...
показати весь коментар
25.06.2020 11:40 Відповісти
Украина не расийа))))
показати весь коментар
25.06.2020 11:44 Відповісти
...забавляє інше. Чи є хоч одна новина на Цензорі, куди заполошні коментатори не притулятьЗе-73%?)
Можна конкурс проводити...)
показати весь коментар
25.06.2020 11:46 Відповісти
Это, к сожалению, сейчас тренд на Цензоре (((
показати весь коментар
25.06.2020 12:22 Відповісти
Нет конечно, всё беды в стране (и за её пределами тоже), "от списания молока до потери потенции"-от него. Научным мютоком это называется песен имеет. Ваш Кэп.
показати весь коментар
25.06.2020 12:39 Відповісти
Ресентимент т.е.
показати весь коментар
25.06.2020 12:39 Відповісти
надо было горилки предлагать
показати весь коментар
25.06.2020 12:07 Відповісти
... расскажите мне, как можно ВЫТЯНУТЬ водителя из ЗАКРЫТОЙ ченжарувки класса Евро 5 или Евро 6, пока он сам не захочет выйти.
Кто-то в этой новости манипулирует ))))
показати весь коментар
25.06.2020 12:24 Відповісти
 
 