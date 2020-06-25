Польські далекобійники в Німеччині побили українських за відмову випити горілки: одного водія госпіталізовано
Поблизу німецького Мюнхена польські далекобійники побили двох українських через відмову випити з ними горілки.
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в результаті інциденту постраждали 47-річний та 60-річний водії з України.
Вони сиділи в зоні відпочинку на лавці. До них підійшов 40-річний поляк і запропонував разом випити горілки. Українці відмовилися від пропозиції. У відповідь поляк напав на них з арматурою.
Далекобійники втекли від агресивного чоловіка у свій транспорт. Однак на підмогу нападнику прийшов його приятель. Разом вони витягли з кабіни одного з українських водіїв. А потім побили його ногами і намагалися задушити рушником.
Постраждалого українця госпіталізували. Зловмисників затримали, зараз вони перебувають під вартою. За попередньою версією, під час нападу вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.
Будь ласка, зачекайте...
может нашим уже не лезло, или у них был червоно-чорний флажок, а у поляков это "харам" уже пару лет как.
Можна конкурс проводити...)
Кто-то в этой новости манипулирует ))))