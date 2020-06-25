Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян
Посольство України в Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії Ненада Поповича не намагатися фальсифікувати і применшити роль українського народу в боротьбі з нацизмом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Посольство закликало міністра Ненада Поповича не чіпати українську історію.
"Ми вважаємо, що заява міністра інновацій та технологічного розвитку Сербії є грубим втручанням у внутрішні справи України, а також знущанням з пам'яті більш ніж 8 мільйонів громадян, втрачених Україною під час Другої світової війни", - йдеться в заяві посольства.
Попович заявив у вівторок, що Сербія ніколи не прийме ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв.
"У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто став на бік нацистів у Другій світовій війні, - хорватські усташі, українські бандерівці та албанські балісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченою, ослабленою і розірваною на частини", - сказав Попович.
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Поповић, јеби се.
Взашей гнать надо Сербию.И оторвать от неё 3 куска -- юг пусть отходит к Македонии,район г. Пирот к Болгарии,ну а Воеводина к Венгрии.Она должна быть крохотным пятнышком на карте Европы.©
Добровольческий полк СС «Варяг».
1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,
16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка,
12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
Как видим, здесь есть и русские дивизии СС и полки и корпуса и бригады и даже разведовательно-диверсионные соединения. Так почему же современные российские «геродоты», когда клеймят позором на очередное 9 мая эстонцев, латышей или украинцев, не вспоминают и русские части СС?
Все очень просто. Такой пример не вяжется с образом русского солдата-освободителя (как будто в Красной Армии служили исключительно одни русские и не было ни украинцев, ни беларусов, ни грузин, ни армян, ни тех же латышей или эстонцев), единственного не запятнавшего себя связью с немецким фашизмом.
И, можно сколь угодно долго спорить и доказывать - участвовали они или не участвовали в карательных операциях против мирного населения, дотягивали они до размера полнокровной дивизии или не дотягивали, воевали ли они вообще или были просто на бумаге, но факт остается фактом, - русские дивизии СС были и они воевали на стороне Третьего Рейха.
Но, кроме собственно русских частей СС, с оружием в руках, воевавших на стороне Гитлера, на службе Вермахта были и другие воинские части и подразделения, состоявшие из русских. О которых по уже сложившейся «доброй» традиции сами ново-русские историки и патриоты «забывают» рассказать. А между тем, как говорится, есть на что посмотреть. К примеру:ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
Таким образом, большую часть, как в иностранных частях и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в частях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли все те же русские.