Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян

Посольство України в Белграді закликало міністра інновацій і технологічного розвитку Сербії Ненада Поповича не намагатися фальсифікувати і применшити роль українського народу в боротьбі з нацизмом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Посольство закликало міністра Ненада Поповича не чіпати українську історію.

"Ми вважаємо, що заява міністра інновацій та технологічного розвитку Сербії є грубим втручанням у внутрішні справи України, а також знущанням з пам'яті більш ніж 8 мільйонів громадян, втрачених Україною під час Другої світової війни", - йдеться в заяві посольства.

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Попович заявив у вівторок, що Сербія ніколи не прийме ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв.

"У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто став на бік нацистів у Другій світовій війні, - хорватські усташі, українські бандерівці та албанські балісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченою, ослабленою і розірваною на частини", - сказав Попович.