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Денісова (883) діти (4924) Третьякова Галина (111)

Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей

Денісова -

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання "слуги народу" Галини Третьякової про те, що в одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості".

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Денісова наголосила, що, приєднуючись до основних міжнародних документів у галузі прав людини, в тому числі Конвенції ООН про права дитини, Україна визнала, що у всіх країнах світу є діти, які живуть у важких умовах і потребують особливої ​​уваги з боку держави.

"Згідно зі статтею 6 Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити в максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.

Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей", - написала омбудсмен.

Денісова також звернулася до голови парламенту, народних депутатів України із закликом вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей, і не допускати дискримінаційних закликів.

Читайте також: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Денісова - слузі народу Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей 01
Денісова - слузі народу Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей 02
Денісова - слузі народу Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей 03

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Топ коментарі
+16
Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 724
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25.06.2020 10:49
+15
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч

На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
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25.06.2020 10:51
+10
Следующая фишка от Третьяковой измерение черепов ,🤫🤦🙄
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25.06.2020 10:55
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Так вони по собі і судять. Є якісні "слуги народу" а є і "прислужники слуг народу". Вибрали внуків кухарок на свою голову
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25.06.2020 10:49 Відповісти
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1275828598679756801 1 ч

То есть, по мнению Третьяковой - Зеленский Допьош это "реб&нок низкого качества".
Так получается?
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25.06.2020 10:52 Відповісти
Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 724
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25.06.2020 10:49 Відповісти
... как мне кажется, она сама НУ ОЧЕНЬ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ, крапка! нормальный индивидуум, ни когда, ни в каком случае не выскажет оскорблений в адрес другого человека ... а то что она депутат от зеленых, так этим все уже сказано - примеров масса!
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25.06.2020 11:02 Відповісти
а кацапів можна ?
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25.06.2020 14:31 Відповісти
Завів кацап християнина,
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
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25.06.2020 14:32 Відповісти
Две корабельных сосны поругались!
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25.06.2020 10:49 Відповісти
і при чому тут Денисова? вона цілком адекватні речі каже, на відміну від моральної уродки третьякової
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25.06.2020 10:50 Відповісти
Адекватный людей среди Слуг Народа нет!
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25.06.2020 10:52 Відповісти
Згоден повністю. Але Денисова до тих Сосен не має жодного відношення.
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25.06.2020 10:55 Відповісти
ФАШИЗОЇДИ ЗЕЛЕНІ .
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25.06.2020 14:16 Відповісти
У тебя бред. Какое отношение Денисова имеет к сборищу засранцев и корабельных сосен? Удали свою херню сам
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25.06.2020 11:01 Відповісти
та слуги народа єто днище днищенское, позорное пятно на человечестве
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25.06.2020 10:49 Відповісти
До кого ви звертаєтесь...? До цих блазнів...? Це марна трата часу. Там в головах повний квартал.
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25.06.2020 10:49 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч

На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
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25.06.2020 10:51 Відповісти
Самое примечательное в этой истории то, что фашистка Третьякова всю жизнь отмывала бабло дл Суркиса и Рабиновича.
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25.06.2020 10:52 Відповісти
хорошо хоть не коммунистка и не для Путина.
ты хоть в курсе шо фашисты даже лиц иудейской национальности не преследовали, более того, их в фашистской партии было больше(питомое или как там кол-во на тысячу членов) чем итальянцев
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25.06.2020 11:12 Відповісти
Я так понимаю, что ты выстригаешь себе на голове свастику и зигуешь на сходках, раз такой тонкий ценитель.
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25.06.2020 11:32 Відповісти
Исхожу из того что не Муссолини сгноил тут в мирное время миллионы просто по велению своей левой пятки. Я демократ и мне любая диктатура не айс, но я различаю разбитое окно и взорванную хату, умник. А ты выстриги се не только на голове - серпок и молоток. Я так понимаю, вчера бахнул за Путина?
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25.06.2020 11:36 Відповісти
Ты, провакатор сраный, фашист недобитый, урод моральный, слуга козлов, мне, украинцу, не досуг разбираться в сортах фашизма. Что фашизм, что нацизм - одно суть. И пойди спроси у 6 миллионов расстреляных, удушенных газом и сожженных евреев, что друзья-фашисты из Италии были добрее. Третьякова - фашистка, и этим все сказано. И если есть мрази, которые считают итальянский фашизм еврейским раем, то это провокаторы, пытающиеся выставить всех украинцев толи глупыми, не знающими истории, толи фашистами... Не дадим мразям, коммунистическо-путинским козлам марать нас в этом говне!
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25.06.2020 11:32 Відповісти
1. Добитый, я просто против лицемерия и совка.
2. С совками не общаюсь, иди накати за парадец, "бедитель"
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25.06.2020 11:34 Відповісти
ТРЕТЯКОВА ЗЕЛЕНА ФАШИСТКА, ЯКА РОЗПОВІЛА ПРОГРАМУ СВОЄЇ ПАРТІЇ ПО ВІДНОШЕНЮ ДО ОБЕЗДОЛЕНИХ ЛЮДЕЙ ЯКИХ ВОНИ СПОЧАТКУ РОБЛЯТЬ НИЩИМИ А ПОТІМ ПЛАНУЮТЬ ФІЗИЧНО ЗНИЩИТИ.
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25.06.2020 14:37 Відповісти
ты ролик слушал?
она например наводила факты.

и зацени там, было уже чет 6 страниц гневных реплик, а потом - найди как тут же писали под новостью шо "ромы" ограбили женщину ну и прочие проделки их.

а теперь задумайся - почти все под новостью про проделки - говорят что не только лишь стерилизовать надо, мало кто вступается за "ромов".

Так чего тут на эту героиню новости, кто бы она ни была то, все так же дружно набросились клеймить?
Я просто за правду, но вчера чуть не обосрался, прочитав с 2 стр. коментов - и это ведь не кацапы пишут, это пишут те кто "ромов геть", а вчера - "Третьякова - муссолинистка"(даже и сегодня просрались)
Так что я и говорю - либо крестик, либо семицветный зонтик. Ну просто выглядит как на кацапии - православные коммунисты - и сцаря расстрелять - и Вошьдь нашефсе.
Я в первый раз тут такое лицемерие вижу. И это все не боты, повторяю.

Более того - я даже Мертвечука в паре вопросов бы поддержал, не отменяя того что он путинист, но только тогда если бы была ситуация как сейчас, что сегодня - кричат одно, а завтра, на почти тот же вопрос - совсем другое. Не знаю, на выборы крайние три не ходил и не пойду уже, так как именно потому что сказал выше - не люблю лицемерие.
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25.06.2020 14:34 Відповісти
Курица кращенная. Аты хоть знаешь , что большинство выдающихся ученых вышли именно из малообеспеченных людей? Хотя откуда это знать зеленым. Они учебных заведений не посещали, а все больше по помойкам шарились, откуда их Зеленский и притащил.
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25.06.2020 10:52 Відповісти
https://censor.net/user/411043 гадаю вона хотіла донести до вас думку про неохайність ідеї народжувати дітей заради грошей
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25.06.2020 11:01 Відповісти
я вчора написав - якщо проти "ромів"(ну, там щось знуву зробили як завжди), то тут - Гав-ГАв-ГАВ.

А якщо хтось з влади приблизно таке ж зказав, то тут - ой, оЙ, ОЙ.

я просто порівняв - ну виходить що всі у нас православні(лицеміри). бо "ботів" не дуже бачу.
так що - Путін переважно правий("братья")
Нє, ну сам подивись за вчора, я все й не перечитав - аж написав що думаю. Може тому що не православний(лицемір).
Але реально дивно - то кричать що циганів мало не в (видалено Сталіним) гнать то, а тепер кричать що їх мало не в(видалено Гітлером) цілувать то.
парадокс якийсь, не знаходиш?(ну, по кацапськи звучить - "не находите"?)
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25.06.2020 13:09 Відповісти
Путін ПНХ а взгагалі дотепно
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30.06.2020 18:30 Відповісти
Діти низької якості? Стерилізувати!

Денисова - "слуге народа" Третьяковой: Решительно осуждаю деление на качественных и некачественных детей - Цензор.НЕТ 1272
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25.06.2020 10:55 Відповісти
Хорошо шо не в Гулаг, это как бы отрезать мизинец - либо 2 ноги и руку.
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25.06.2020 11:15 Відповісти
Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей - Цензор.НЕТ 3376
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25.06.2020 11:16 Відповісти
Следующая фишка от Третьяковой измерение черепов ,🤫🤦🙄
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25.06.2020 10:55 Відповісти
А какой она национальности эта третьякова?
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25.06.2020 10:58 Відповісти
Зеленої.
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25.06.2020 11:14 Відповісти
ЩОСЬ СХОЖЕ НА ФІШКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.
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25.06.2020 15:34 Відповісти
Все правильно,ведь некачественных у нас целых 73%.
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25.06.2020 10:55 Відповісти
Одобряешь стерилизацию ?
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25.06.2020 11:02 Відповісти
Да Третьякова - натуральный урод . Это она про себя коммент дала 😳😳😀
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25.06.2020 10:56 Відповісти
щось гебістсько-вертухайське прорвалося в "хазяйкі жизні":
цікаво, хто з її родичів сидів, а хто стеріг у целіноградскіх таборах гулагу
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25.06.2020 12:45 Відповісти
Третьякова просто фашистка. Кстати - а какой она национальности? Явно она не украинка и не русская.
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25.06.2020 10:57 Відповісти
хорошо не коммунистка, т.к. Дуче против Сралина - ягненок против тиранозавра.
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25.06.2020 11:13 Відповісти
От як би в нас була цивілізована політика! За подібні зашквари вони мали б самі піти з посад та скласти мандати. Але ж тоді в "СН" депутан ніц не лишиться... Хто ж тоді "рятувати" країну від бариг, олігархів та хабарників буде? "Сосна" сама не впорається, навіть якщо 300 разів за 4 дні відпрацьовувати буде!
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25.06.2020 10:57 Відповісти
ЗЕфашизм...
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25.06.2020 11:00 Відповісти
Среди избирателей ,слуг народа, так же нет адекватных 😠
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25.06.2020 11:01 Відповісти
Казала і кажу ще раз - це піар хід політтехнологів Зеленого, щоби відволікти увагу від висловів про айкосики і неадекватний відосик про дальнобійників! Вона висловила думку цілої партії! Чому вона мовчала цілий рік - де логіка???? Тому, що зараз треба терміново найти цапа відбувайла. Цікаво, що їй пообіцяли за це - гроші, авто, нову посаду??? Скоро дізнаємося!
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25.06.2020 11:15 Відповісти
А, ОК.
тоді виходить шо нас розвести може навіть табуретка - побачивши табуретку тут же почнемо битись - подібна вона на продукт з дерева, чи на москаля

До речі ви певно праві - я все дивувався - як дикуни могли нас таких працьовитих та вмілих воєваків, в рабстві тримати століттями і так знущатись.... ну приблизно ось так і могли.

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25.06.2020 11:19 Відповісти
Категорично не погоджуюсь. Це може подіяти лише на зебільних виборців, і то в негативний бік. Адекватні люди все це знали вже більш ніж рік тому.
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25.06.2020 11:29 Відповісти
По Слугам можно изучать все психиатрические отклонения и инфантилизм...
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25.06.2020 11:16 Відповісти
Осуждать такое сам бог велел но статистику не исправишь
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25.06.2020 11:20 Відповісти
Це та третякова що казала що "контрактники заробітчани"?
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25.06.2020 11:24 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, так. Хоча за цей час кожного дня по декілька зашкварів від "слуг", тому неможливо тримати у пам'яті усі шизофренічні зашквари "зелених".
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25.06.2020 11:47 Відповісти
"Слуги" планують стерилізувати своїх хазяїв - "кожного з нас президента" (с)? Згідно голосування, в нас президентів не залишиться. Роботи непочатий край.
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25.06.2020 11:32 Відповісти
Всех депутатов - на стерилизацию! Создадим фракцию "Евнухи народа"!
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25.06.2020 11:33 Відповісти
А что, Третьякова еще депутат?
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25.06.2020 11:35 Відповісти
Рабы выбрали себе хозяев...
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25.06.2020 11:38 Відповісти
Может Третьякова и права по поводу "не качественных". А то смотришь на этих слуг-уродов, так там уже и клейма качества негде ставить.
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25.06.2020 12:08 Відповісти
 
 