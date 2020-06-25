Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання "слуги народу" Галини Третьякової про те, що в одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості".
Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Денісова наголосила, що, приєднуючись до основних міжнародних документів у галузі прав людини, в тому числі Конвенції ООН про права дитини, Україна визнала, що у всіх країнах світу є діти, які живуть у важких умовах і потребують особливої уваги з боку держави.
"Згідно зі статтею 6 Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити в максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.
Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей", - написала омбудсмен.
Денісова також звернулася до голови парламенту, народних депутатів України із закликом вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей, і не допускати дискримінаційних закликів.
Будь ласка, зачекайте...
@5AllanLeVito
·https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1275828598679756801 1 ч
То есть, по мнению Третьяковой - Зеленский Допьош это "реб&нок низкого качества".
Так получается?
Зарізати хоче.
Зав'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток: Мало не брикає:
Кругом скаче коло тата: Та все промовляє:
«Да полна уж тачать батька!..
Будєт с нєго, будєт!..
Режь же, батька! то-то любо: Как трепаться будєт!» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Степан Руданський )
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1275755723331375104 7 ч
На фоні зеленого сміття античні розмови Гепи і Допи вже виглядають як бесіди Платона і Аристотеля.
ты хоть в курсе шо фашисты даже лиц иудейской национальности не преследовали, более того, их в фашистской партии было больше(питомое или как там кол-во на тысячу членов) чем итальянцев
2. С совками не общаюсь, иди накати за парадец, "бедитель"
она например наводила факты.
и зацени там, было уже чет 6 страниц гневных реплик, а потом - найди как тут же писали под новостью шо "ромы" ограбили женщину ну и прочие проделки их.
а теперь задумайся - почти все под новостью про проделки - говорят что не только лишь стерилизовать надо, мало кто вступается за "ромов".
Так чего тут на эту героиню новости, кто бы она ни была то, все так же дружно набросились клеймить?
Я просто за правду, но вчера чуть не обосрался, прочитав с 2 стр. коментов - и это ведь не кацапы пишут, это пишут те кто "ромов геть", а вчера - "Третьякова - муссолинистка"(даже и сегодня просрались)
Так что я и говорю - либо крестик, либо семицветный зонтик. Ну просто выглядит как на кацапии - православные коммунисты - и сцаря расстрелять - и Вошьдь нашефсе.
Я в первый раз тут такое лицемерие вижу. И это все не боты, повторяю.
Более того - я даже Мертвечука в паре вопросов бы поддержал, не отменяя того что он путинист, но только тогда если бы была ситуация как сейчас, что сегодня - кричат одно, а завтра, на почти тот же вопрос - совсем другое. Не знаю, на выборы крайние три не ходил и не пойду уже, так как именно потому что сказал выше - не люблю лицемерие.
А якщо хтось з влади приблизно таке ж зказав, то тут - ой, оЙ, ОЙ.
я просто порівняв - ну виходить що всі у нас православні(лицеміри). бо "ботів" не дуже бачу.
так що - Путін переважно правий("братья")
Нє, ну сам подивись за вчора, я все й не перечитав - аж написав що думаю. Може тому що не православний(лицемір).
Але реально дивно - то кричать що циганів мало не в (видалено Сталіним) гнать то, а тепер кричать що їх мало не в(видалено Гітлером) цілувать то.
парадокс якийсь, не знаходиш?(ну, по кацапськи звучить - "не находите"?)
цікаво, хто з її родичів сидів, а хто стеріг у целіноградскіх таборах гулагу
тоді виходить шо нас розвести може навіть табуретка - побачивши табуретку тут же почнемо битись - подібна вона на продукт з дерева, чи на москаля
До речі ви певно праві - я все дивувався - як дикуни могли нас таких працьовитих та вмілих воєваків, в рабстві тримати століттями і так знущатись.... ну приблизно ось так і могли.