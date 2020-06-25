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За добу в ЗСУ підтверджено 7 випадків COVID-19, хворіють 146 осіб, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ підтверджено 7 випадків COVID-19, хворіють 146 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 25 червня в Збройних Силах України хворіє 146 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу зафіксовано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікуванні перебуває 2 військовослужбовці. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 5 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці і Дніпропетровська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 290 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 498 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 104 особи.

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях України, на Херсонщині та Луганщині нових випадків не зафіксували, - РНБО

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Простудой не болеют ? Гепатитом не болеют ?
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25.06.2020 10:57 Відповісти
на запити, чи мають плр-тести на коронавірус сертифікат якості, хто їх перевіряв, на що вони насправді реагують, яка їх в реальності точність, МОЗ відмовчується
тобто єдиним доказом статистики по ковіду є фальшиві фуфлотести
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25.06.2020 11:15 Відповісти
 
 