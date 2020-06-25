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Новини Убивство Шеремета
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Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів"

Геращенко про вбивство Шеремета:

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета - одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Яка головна мета розслідування справи Шеремета? Встановити всіх причетних, аж до замовників. Чи можна завжди розкрити всі злочини? Ні, не всі і не завжди. Вбивцю Улофа Пальме ось днями тільки встановили. Вбивство Кеннеді досі викликає питання та суперечки. Справа Шеремета – одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно.

У випадку звичайного вбивства, як правило, все простіше. Наприклад, на камери потрапляє машина, можна зачепитися за номери і далі розкручувати, телефони перевіряти і т. д. Що тут було: всі були без телефонів, обличчя ховали, бо була проведена розвідка маршруту, ходили пішки, шляхи відходу були продумані так, що ця пара вийшла і пішла в нікуди, не сіла в машину або метро тощо", - сказав він.

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За словами Геращенка, під час розслідування справи Шеремета вивчалася маса версій, відстежувалися люди, за ними стежили, перевіряли їхню ходу тощо.

"Коли у справі з'явилися сім'я "Пуми" і "Бучі", щодо них зробили експертизу, тому що, м'яко кажучи, один шість разів судимий і хвалився, що вміє зібрати бомбу за 15 хвилин навіть в тюремних умовах. Але експерти визначили, що це не вони, вони ходять по-іншому. І коли в результаті оперативних комбінацій вийшли на групу людей, в якій був так званий "Пістолет", якому надіслали повідомлення із закликом прийти і дати свідчення у справі Шеремета, ця група занепокоїлась. "Пістолет" застрелився, а група занепокоїлася. Ми подумали: навіщо порядним людям переживати, якщо вони ніяк не причетні до цієї справи?

Ви чули прослушку, там Кузьменко переживає, що у неї будуть обшуки. У мене питання: чому дитячий лікар повинна переживати через обшуки у справі Шеремета? Де вона і де справа Шеремета?"- зазначив заступник голови МВС.

Разом з тим, він підтвердив, що все це є непрямими доказами, в комплексі це є доказовою базою. Коли один збіг, два, п'ять – це одна справа. Але коли таких збігів багато десятків, то тоді це наводить на думку, що є достатньо підстав висунути підозри.

"Завдання поліції – знайти винних, завдання прокуратури – не допустити переслідування невинних. Тому справа Шеремета – це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, близько 15 осіб.

Була група прокурорів з шести осіб, усі, до речі, звільнені Рябошапкою під час переатестації. І тільки тоді, коли прокурори, підлеглі Рябошапки, дали згоду на висунення звинувачення, постало питання: як пояснити суспільству, що дитячий лікар, музикант і медсестра-волонтер, можливо, причетні до цієї справи? Тому був зроблений брифінг.

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Якщо б підозрювані були б тричі судимими кримінальними авторитетами, ми б їх просто загребли, дали коротке повідомлення і все. А тут треба було пояснити", - повідомив Геращенко.

Говорячи про мотив злочину, заступник міністра зазначив, що в МВС вважають що ці люди є виконавцями, яких надихнули їхні куратори.

"Моя особиста думка – цей злочин було скоєно з патріотичних мотивів. Людям часто вносять в голову думку: це ворог, його треба ліквідувати, тому що він ворог", - сказав він.

Говорячи про те, хто "вніс" цю думку, у слідства є десятки різних версій, в яких вивчаються різні люди, і публічні, і непублічні.

"Поки що впевнено можна сказати, що є троє підозрюваних. Ставлячи свій підпис під підозрою, слідчий несе зокрема кримінальну відповідальність за статтею про переслідування завідомо невинної особи", - сказав Геращенко.

Також він додав, основна версія щодо того, кому знадобилося вбити Шеремета, викладена в матеріалах справи - порушення соціально-політичної ситуації в країні. "Ті, хто це задумав, дивилися: була справа Гонгадзе, до цього була причетна міліція, це призвело до акцій "Україна без Кучми" і до зміни геополітичного вектору країни.

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Те ж саме і тут: вбивають Шеремета, не просто вбивають в під'їзді, а спеціально, у всіх на виду, йде резонанс і так далі. Ми ж не працюємо такими методами, як в Кагарлику, якби працювали, то "Пума" і "Буча" вже давним-давно б усе розповіли".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

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Топ коментарі
+66
Твоя особиста думка нікого не цікавить аваківський подонок. Жирна цвіня..лізоблюд.
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25.06.2020 10:58
+55
Кому он сдался, этот журналист? Для убийства из патриотических побуждений хватает более значимых и враждебных для Украины целей.
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25.06.2020 11:00
+43
Если грохнут Антошку - это будет патриотический мотив, без вопросов.
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25.06.2020 11:00
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як воно може думати, якщо воно на своїй одній звивині сидить?
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25.06.2020 12:20 Відповісти
У них тепер два шляхи: або лікарки з музикантом ідуть до в'язниці, або до в'язниці чеше тоха з арсєнєй.
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25.06.2020 12:25 Відповісти
А щодо "версій" з "мотивами" - жити схочеш, і не таке вигадаєш!
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25.06.2020 12:27 Відповісти
А другого от Антоши никто и не ожидал. Пойдешь ты Антоша на политическую свалку вместе со своим шефом.
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25.06.2020 12:34 Відповісти
Чи то в їжу щось підмішали, чи якийсь вірус повально валить "зелених" і "позеленілих" бо вже межує зі здоровим глуздом.
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25.06.2020 12:58 Відповісти
Рюкзаков пинкертон уев, сначала назначил убийц бузины, а теперь убийц Шеремета.
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25.06.2020 13:08 Відповісти
Ликвидаторов бузины надо найти обязательно! Согласен.
Найти и наградить.
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25.06.2020 13:27 Відповісти
БальшОй спеціаліст в любій сфері, особливо в юриспруденції і роботі МВС.
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25.06.2020 13:09 Відповісти
стопудов, когда вокруг бегает живой Шуфрич, Медведчук, Бойко и еще куча сепарни - патриоты решили начать почему то с какого то Шеремета. ***** на постном масле, которую вылизывает с тарелки Антоша
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25.06.2020 13:10 Відповісти
гАнтоша, так ты определись, они действовали по плану "шатун" или из патриотических побуждений?
Да и нафиг он кому упал из патриотических побуждений,тем более чтоб очень тщательно готовится к нему, когда в Киеве реального сепарского кала и без него хватает?
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25.06.2020 13:12 Відповісти
Версія щодо дестабілізації ситуації в Україні логічна. Кому, - яким силам, - тоді це могло бути вигідно? А виконавців могли використати в темну справді "по патриотическим мотивам" - це один з прийомів спецслужб і охранки. Чужими руками. Руками полєзних ідіотів. Чому ми автоматично займаємо ту чи іншу сторону ? Переважно, обвинувачувальну. Можливо, замість суддівсько - прокурорсько - поліцейскої притримуватися сторони незалежного аналітика? Можливо, знаючи нашу схильність квапитися займати суддівсько - прокурорсько - поліцейско - ката позицію, нас використовують, втягують в політичні ігри, натравляють - маніпулюють нами як стадом? Почитайте "Никто не знал, до какой низости способны дойти люди, которым дали абсолютную власть над другим человеком." https://www.cosmo.ru/lifestyle/stil-zhizni/ona-pozvolila-delat-s-soboy-vse-strashnyy-performans-mariny-abramovich/
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25.06.2020 13:29 Відповісти
бредятина от антошки.
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25.06.2020 13:33 Відповісти
пора гере на Миротворец...там где сепарня явная и скрытая.
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25.06.2020 13:53 Відповісти
карусель, ****, пропил, аваков отмазал, теперь за него жопу рвет..
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25.06.2020 14:00 Відповісти
я вибачаюсь, але скажу, де ви бачили журналістів-патріотів??? Це явище зникло десь приблизно у 2015-му році. А у 2020-му взагалі стало масовим та тотальним. Шеремет патріот? Хто так вважає? Він патріот свого рейтингу, свого гаманця. Не хочу ображати покійного, але це ж і не образи. Це проста констатація. Людина має на це право. Тим більше він навіть не громадянин України, і не зобов"язаний бути патріотом чужої для нього країни. Висосані з пальця аргументи просто як посміховисько. Муссують цю тему, навіть коли вона в суспільства не викликає розбрату та зацікавленості. Наскільки я розумію, в нас є набагато важливіші питання на порядку денному. Та аваківцям чогось взагалі не до цих питань. Самі маніпуляції, з будь якого приводу.
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25.06.2020 14:25 Відповісти
Интересная логика у этого умника - зачем, мол, порядочному человеку, ветерану АТО, добровольцу, которого подозревают всего лишь в организации убийтсва журналиста, переживать, особенно на фоне жирного русско-рыговского реванша на уровне Президента и начальника СБУ и высосаных из пальца уголовных дел против Пороха? Хм, не надо переживать, а то только подозрительно становится!
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25.06.2020 14:26 Відповісти
"чому повинна переживати через обшуки у справі" - бо можуть підкинути "докази", щоб заробити зірочку на погони. особливо після присутності президента на брифінгу,
Про Гонгадзе - "до цього була причетна міліція, це призвело до акцій "Україна без Кучми" і до зміни геополітичного вектору країни". Це взагалі шедевр. То може, це команда Зе вбивством Шеремета хотіла дестабілізувати, усунути Порошенка і осідлати владу? Геращенко, ти що нюхаєш? Чи не нюхаєш, а просто проговорився?

Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів" - Цензор.НЕТ 8993
Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів" - Цензор.НЕТ 7746
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25.06.2020 14:42 Відповісти
Записки сумасшедшего. Т.V
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25.06.2020 15:01 Відповісти
"...Была группа прокуроров из шести человек, все, кстати, уволены Рябошапкой во время переаттестации...." Были демоны, но они самоликвидировались. (-с). Питаю просто з цікавості: чи хоч один злочин аваківською поліцію розкритий? Може я забув просто нагадайте, люди. Не розумію, нащо такі шалені гроші на цю структуру витрачаються, коли результату НУЛЬ.

Пис, а шо там з стрільцем з Новоселиці, який атовців розстріляв на ставку? Цензоре, чому не повертаєтесь до цієї теми та не викладаєте новини про хід слідства? Чи воно хоч є те слідство????
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25.06.2020 15:38 Відповісти
Редчайший пестопол...
Даже не понимающий, что сама операция ликвидации Шеремета - настолько ювелирная работа, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко, Пуме и Буче - 5 жизней надо прожить, что бы мочь совершить подобное!
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25.06.2020 15:42 Відповісти
Надя Савченко тоже собиралась разнести Раду из патриотических соображений!
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25.06.2020 16:18 Відповісти
Абсолютна маячня щодо патріотичної мотивації. Жах.
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25.06.2020 17:12 Відповісти
Не могу терпеть этого Геращенко, тупо галимый рабочий рот.
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25.06.2020 19:43 Відповісти
"Мое личное мнение - данное преступление было совершено по патриотическим мотивам. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - сказал он.
===============
гера кретин?
Шеремет был проукраинским человеком и другом Немцова, его мог убить только убийца Немцова, т.е. явно враги АТОшников.
Геращенко лучше облизывай тарелки - у тебя в башке искрит и глючит.
Все твои версии - детсадовские, поэтому нравится Бубочке и его кремлевскому куратору. который заказал "нагнуть" атошников
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25.06.2020 22:21 Відповісти
итак, контрразведка сбу убила Шеремета руками волонтёров.
потому, что считала его русским шпионом.
интересно...
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26.06.2020 02:40 Відповісти
"Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны.
То же самое и здесь"
Где то же самое??? - Бред какой-то.
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26.06.2020 02:45 Відповісти
Мы же не работаем такими методами, как в Кагарлыке, если бы работали, то Пума и Буча уже давным-давно бы все рассказали". - Это вообще жесть.
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26.06.2020 02:52 Відповісти
як для заступника міністра то абсолютно безвідповідальна заява. ще раз засвідчив про повну службову невідповідність. але це вже перетнуло всілякі межі. вже очевидна злочинна діяльність. скажену псятину приборкати неможливо. тільки ліквідація.
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26.06.2020 09:56 Відповісти
мотивы: обострение ситуации, патриотический ... что еще изобретут эти последователи итальянский фемиды? лично я не знал Шеремета до убийства и в чем было бы "обострение" я не понимаю. что касается "патриотичного" мотива ... тут вообще ничего не понятно, даже рассматривать это нет смысла. а по поводу переживаний насчет обыска, я бы тоже не считал обыск у себя приятным событием, хотя знаю, что у меня искать нечего.
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05.07.2020 06:43 Відповісти
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