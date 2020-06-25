"Велике Будівництво" в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі

У Миколаївській області відбувається капітальний ремонт траси національного значення Н-14 Кропивницький - Миколаїв.

Роботи на цьому об'єкті тривають цілодобово, про що у Facebook повідомляє Юрій Голик.





Відремонтована ділянка в межах Миколаївської області буде бетонною. Поточного року за Програмою "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський, буде відновлено 60 км цієї траси.





Загалом за Програмою "Велике Будівництво" у 2020 році буде побудовано та відремонтовано 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення. На виконання цієї Програми передбачено рекордне фінансування близько 100 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні бетонна дорога будується також у Полтавській області на трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Полтавська ділянка траси стане першим українським бетонним автобаном.