"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом. ВIДЕО
Депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець пояснила слова глави парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, своєї колеги по фракції Галини Третьякової, за які її розкритикували в мережі.
Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Третьякова заявила, що в малозабезпечених сім'ях народжуються діти "дуже низької якості".
"Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б підкреслила її думку, з контексту я так розумію. Я так розумію, що вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості", - сказала вона.
Мошенець перепросила за свою колегу і розповіла, якими будуть наслідки.
"Хочу вибачитися перед всіма дітьми і всіма українцями за пані Третьякову і нашу політичну силу за некоректні формулювання. Вона використала певні цитати, щоб підкреслити, наповнити свою думку іноземним досвідом, історичним досвідом. Але, на жаль, не можу виправдовувати: за формою - так, але за суттю - не можу, на жаль. Я думаю, що питання (звільнення з посади голови парламентського комітету. - Ред.) буде вирішуватися на фракції, мають бути вибачення і пояснення цього формулювання", - сказала вона.
Раніше глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти".
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25.06.2020, 12:29 • 45 • https://uainfo.org/blognews/1593075414-kushch-sotsiorasizm-eto-novoe-politicheskoe-dno.html#mc-container 0
Как только произошел скандал с заявлением главы социального комитета Рады о "не качественности детей" из определенных семей, я мысленно назвал это социорасизмом.
Расизм - это идея, согласно которой человек не формируется под воздействием внешних событий жизни и внутренней самоорганизации, а представляет собой пассивный "жесткий диск", на который записан некий набор его навыков и способностей и все, что от него требуется - это просто воспроизводить полученное. Культура и социальная наследственность как нечто неизменное и врожденное.
Что опровергает всю эволюцию человечества, когда гении рождались, в том числе и в неблагополучных семьях и среди бедняков, а "элиты" почему-то вырождались.
Социальная эволюция - это шанс для каждого и его отнимает биорасизм как составная часть некрополитики, определяющей кому жить, а кому умирать, кому пить чистую воду и дышать чистым воздухом и есть "экопродукты", а кому довольствоваться "фастфудом" во всем.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593012766--sluga-narodu-tretyakova-zayavila-shcho-bezrobitni-***********.html "Слуга народу" Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей "дуже низької якості"
Более того, социорасизм - это и новое политическое дно, когда под сомнение ставиться право ребенка на жизнь, а ведь оно безусловно не взирая на обстоятельства появления на свет. Никто не имеет право ставить у этого появления какие-либо фильтры.
Сам термин биорасизма изобретен не мной. Он родом из временного стыка 19 и 20 веков. Помните, "голубая кровь", "белая кость". Потом были "некачественные нации".
Такие идеи являются "хорошим" строительным материалом для расширения "дискурса". Ведь сегодня говорят о неполноценности социальных групп, завтра - возрастных, запрещая женщинам после 30 лет рожать детей, послезавтра заявят о неполноценности неких национальных групп, которые "делают некачественных детей".
Заявление депутата фракции "Слуги народа" можно было списать на эмоциональность, мол, сама проблема существует, просто неудачная риторика вышла. На этом строят и ее защиту некоторые "апологеты" таких идей.
Но нет. Сама постановка дискуссии была глубоко не профессиональна. В Украине количество семей, в которых воспитывается три и больше ребенка ничтожно мало - на уровне 3%. Если даже использовать логический аппарат социорасизма, выходит, что доля многодетных "не таких семей" априори еще меньше, в разы.
То есть депутатам провластной коалиции костью в горле стали менее 1% "социально неблагополучных" украинских семей, которые оказывается "съели бюджет" и нарожали "не качественных детей"... Но их логика "понятна": финансовые потоки должны получать 1% "социально благополучных".
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593059766-bilshist-lyudey-v-nashiy-*******-pidtrimuyut-tsey-fashizm-.html Більшість людей в нашій країні підтримують цей фашизм, - Маляр про заяву політика щодо дітей "дуже низької якості"
В Украине не проведено ни одного исследования касательно того, насколько социальная интеграция из "не таких семей" отличается от "таких", и нет статистики касательно влияния государственных выплат на решение женщины родить ребенка.
Именно поэтому, все заявления, подобные прозвучавшему - это махровый субъективизм, оценочное суждение, типа "она так думает". За этим нет ничего объективного.
Хотя недавние нобелевские лауреаты Баннерджи и Дюфло как раз получили премию за изучение проблемы бедности. Они четко показали, что государство может успешно социализировать детей из бедных семей, инвестируя в их образование не такие уж и большие деньги.
Примечательный факт: значительное число "оправдателей" заявлений депутата нашлось в среде представителей "вульгарного либерализма", которые поддерживали предыдущего президента и все сплошь "патриоты". Но этот феномен объясним: дискурс социальной сегрегации и формирования новых кастовых ограничений зародился не в Украине. Это все звенья одной цепи: голосуют на выборах те, кто платит налоги, пенсионеров должны содержать дети и т.д.
В этом плане Украина - уникальная страна. Весь так называемый патриотический фланг (кроме националистов) буквально нашпигован сторонниками вульгарного либерального дискурса, целью которого является ликвидация национальных государств как таковых и переформатирование тысячелетней морально-этической доктрины.
Правильно отметил наш мудрец Вячеслав Ильченко - это обычные "окна Овертона", тест на реакцию общества. Ведь изменения моральных красных линий происходят не по готовности политиков, а по готовности людей их принять. Мы сейчас на первой стадии - не допустимо. Затем будет вторая - радикальная идея, затем - допустимая идея, после - возможно, потом - популярно и в финале - норма, закрепленная актами государства.
Я не верю в оговорки. Я считаю, что это был тест общества на восприятие бациллы социорасизма. Если пройдет, социальная сегрегация ускорится с скоростью снежного кома. И завтра мы проснемся в стране, где только депутаты имеют социальные права. А для остальных: налоги или кастрация.
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Случившееся - это и результат безумной кадровой политики провластной фракции. Галина Третьякова - известный специалист в сфере финансов, особенно в страховом бизнесе. На кой ее занесло "на эти галеры" в социальный комитет, думаю известно лишь узкому кругу лиц.
Ну а пока Слуги народа, когда их защищают латентные и открытые сторонники Петра Порошенко, выглядят как бледная моль на бледном.
Сила власти не умаляется ошибками. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Сила власти ослабляется неумением их признавать. Ждем искреннее покаяние. А Галине Третьяковой я бы посоветовал провести один день с "некачественными детьми".
Все попытки оправдать сказанное ею, предлагаю считать переходом к третьей стадии "окон Овертона" - допустимое. И запомните, политики не остановят сокращение красных линий, это может сделать лишь общество с помощью законного гражданского сопротивления.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3026012587479113&id=100002112044676 Алексей КУЩ
"И запомните, политики не остановят сокращение красных линий, это может сделать лишь общество с помощью законного гражданского сопротивления." - Истинно так!
В каких психбольницах Зеленский фракцию собирал?
кого пыталась цитировать служка Третьякова ?
"Еврея Зюса" ?
напишите когда нужно будет зиговать "арийским" служкам
Гораздо сложнее жить рядом с ними, людям с мозгами.
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1275791622115123207 20 ч
Нардепка-слуга та голова Комітету ВР з питань соц політики Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості" Вочевидь, наступним законопроектом від Зеленського має бути обов'язкове вимірювання у дитсадках форми черепа
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1276069936360800256 1 ч
Зеленський почав загравати з лохторатом - вимагає від фарбованої лахудри зняти повноваження.Та там всіх"слуг" треба розігнати,бо ці зашквари ніколи не припиняться І ще, дуже хочу подивитись на дітей самої Третьякової,шоб дізнатись, що таке справжня якість,бо вона сама це неліквід
І те що та трєтьякова ДУРЕПА недорікувата теж - ФАКт медичний.
https://censor.net/comments/locate/3204265/019214de-44c3-7298-a50f-4455b8124c38
За период с 1935-го по 75-й год в Швеции было стерилизовано, 60 тысяч человек, в Норвегии 40 тысяч, в Дании 6 тысяч.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6391182
Так неисчерпаемый кладезь иностранного опыта - выступления Гитлера, Геббельса и законы нацистской Германии про ликвидацию неполноценных.
24 июня 2020 года https://news.liga.net/politics/news/glava-komiteta-sotspolitiki-v-bednyh-semyah-rojdayutsya-deti-nizkogo-kachestva заявила , что считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и привела в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.
Гендиректор донецкого отделения http://fbi.media/aleksandr-sosis-finansovyj-shemshhik-ahmetova-chast-1/ Александр Сосис , естественно, выбрал группу Брагина-Ахметова.
Директор киевского офиса Галина ТРЕТЬЯКОВА СДЕЛАЛА СТАВКУ НА ГРУППИРОВКУ БОРИСА САВЛОХОВА ("СОЛОХУ") и через него получила выход на киевский УБОП.
В 2001 году Сосис "вторговал" 51% акций "АСКА" компаниям Рината Ахметова "АРС" и "Данко".
Из-за этого Третьякова попала под Ахметовский "пресс" с предложениями продать свой пакет акций буквально за бесценок. ПОСЛЕ СМЕРТИ САВЛОХОВА В 2004 ГОДУ ПОЗИЦИИ ТРЕТЬЯКОВОЙ СУЩЕСТВЕННО ОСЛАБЛИ...
https://file.liga.net/persons/tretyakova-galina
Через пару лет она выкупила и снимаемую квартиру, и соседскую (по доброй ли воле?), соединила их в одну и превратила в хоромы - по меркам того времени.
Имела частную охрану, и даже нянечкой к своим детям приставила бывшую телохранительницу.
Такие меры предосторожности были обоснованы: в 90-х купающаяся в легких деньгах «АСКА» имела непосредственные деловые отношения с полукриминальным и криминальным бизнесом.
Без наличия собственной «крыши» компания бы сразу прогорела или перешла в другие руки, потому что уже в 1993-м её пытались «разводить на страховку»: официально застрахованный груз якобы пропадал, а бандиты требовали с компании страховую сумму.
Тогда Третьякова, Сосис и другие топ-менеджеры «АСКА» подключали свою «крышу», с помощью которой и «разруливали» ситуацию, после чего «пропавший» груз чудесным образом обнаруживался целым и невредимым.
По информации источников SKELET-info, таких «крыш» было несколько: Третьякова обращалась за помощью к одной из киевских ОПГ, а также к коррумпированному столичному УБОПу (подробнее о связях «оборотней в погонах с бандитами можно почитать в материале о Геннадии Ильине), а вот Сосис наладил контакты с «земляками», сблизившись с группировкой Брагина-Ахметова.
Таким образом, внутри «АСКА» образовалось как бы два центра влияния: в Киеве (опирающийся на Третьякову и «АСКА-Жизнь») и в Донецке (Сосис) https://genshtab.info/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://genshtab.info
Всё правильно она сказала, маи политкаректные!