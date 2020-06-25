"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом. ВIДЕО

Депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець пояснила слова глави парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, своєї колеги по фракції Галини Третьякової, за які її розкритикували в мережі.

Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Третьякова заявила, що в малозабезпечених сім'ях народжуються діти "дуже низької якості".

"Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б підкреслила її думку, з контексту я так розумію. Я так розумію, що вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості", - сказала вона.

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Мошенець перепросила за свою колегу і розповіла, якими будуть наслідки.

"Хочу вибачитися перед всіма дітьми і всіма українцями за пані Третьякову і нашу політичну силу за некоректні формулювання. Вона використала певні цитати, щоб підкреслити, наповнити свою думку іноземним досвідом, історичним досвідом. Але, на жаль, не можу виправдовувати: за формою - так, але за суттю - не можу, на жаль. Я думаю, що питання (звільнення з посади голови парламентського комітету. - Ред.) буде вирішуватися на фракції, мають бути вибачення і пояснення цього формулювання", - сказала вона.

Раніше глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти".