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За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих
За добу в РФ зареєстровані 7 113 хворих на коронавірус, при цьому зі зменшенням кількості виявлених випадків знижується і кількість безсимптомних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Всього в РФ зареєстровано 613 994 випадки (+ 1,2%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.
За добу зафіксовано 92 летальні випадки, загальна кількість померлих досягла 8 605. Одужали 6 342 людини, всього вилікувалися вже 375 164.
Зазначається, що кількість нових випадків по Росії також продовжує знижуватися: в середу їх було 7 176, у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис., у неділю - 7,7 тис.
Топ коментарі
+3 Small Jerboa
показати весь коментар25.06.2020 11:27
+1 Андрей Яковлев 46ec7505
показати весь коментар25.06.2020 11:21
+1 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.06.2020 11:24
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.bbc.com/russian/news-53161720
дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
Я о другом. Как вам невеста вся в белом и в чёрном наморднике? Только что смотрел по France info.
В самом деле мир сошёл с ума...
https://www.google.com/amp/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-supporter-le-masque-quand-il-fait-chaud_4021361.amp