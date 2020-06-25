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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) росія (63552) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих

За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих

За добу в РФ зареєстровані 7 113 хворих на коронавірус, при цьому зі зменшенням кількості виявлених випадків знижується і кількість безсимптомних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Всього в РФ зареєстровано 613 994 випадки (+ 1,2%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.

За добу зафіксовано 92 летальні випадки, загальна кількість померлих досягла 8 605. Одужали 6 342 людини, всього вилікувалися вже 375 164.

Зазначається, що кількість нових випадків по Росії також продовжує знижуватися: в середу їх було 7 176, у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис., у неділю - 7,7 тис.

Також дивіться: "Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням. ФОТО

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Топ коментарі
+3
Кацапской статистике веры меньше, чем кацапским договорам.
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25.06.2020 11:27
+1
парад без масок
https://www.bbc.com/russian/news-53161720

дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
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25.06.2020 11:21
+1
Хоть одна хорошая новость за все утро
За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2619
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25.06.2020 11:24
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парад без масок
https://www.bbc.com/russian/news-53161720

дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
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25.06.2020 11:21 Відповісти
В США негроїдам не роблять тести, нехай дохнуть, хоча москалі теж можуть.
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25.06.2020 11:25 Відповісти
звідки інфа,що темношкірим не роблять тести?
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25.06.2020 11:26 Відповісти
Так вони в більшості свідки невизнання короновіруса, самі не йдуть. Негри, аміші, старовери і деякі наші одна секта.
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25.06.2020 11:29 Відповісти
Хоть одна хорошая новость за все утро
За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2619
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25.06.2020 11:24 Відповісти
в расеюшке изобрели вакцину от вируса. и хто? якутский скульптор! )) вакцинация с чипизацией будет проходит инкогнито. под видом "мороженок" будут продавать ))
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Кацапской статистике веры меньше, чем кацапским договорам.
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25.06.2020 11:27 Відповісти
Да чёрт с ними, с росияками. Я не исключаю что среди них есть нормальные люди, правда в последние десятилетия мне такие не встречались.
Я о другом. Как вам невеста вся в белом и в чёрном наморднике? Только что смотрел по France info.
В самом деле мир сошёл с ума...
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25.06.2020 11:29 Відповісти
Дайте посилання, хоч подивимось.
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25.06.2020 11:30 Відповісти
Искал в инете долго. 30 секунда репортажа.
https://www.google.com/amp/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-supporter-le-masque-quand-il-fait-chaud_4021361.amp
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25.06.2020 11:38 Відповісти
то ще поки ті не повернулися що забухали опісля параду і лежать під заборами і мозолєєм обригані дідами...
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25.06.2020 11:30 Відповісти
а у нас почти 1000 за сутки. за это лучше беспокойтесь.
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25.06.2020 12:28 Відповісти
Считаю, что эту новость можно укоротить до-умерло: столько-то
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25.06.2020 14:03 Відповісти
 
 