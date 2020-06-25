За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих

За добу в РФ зареєстровані 7 113 хворих на коронавірус, при цьому зі зменшенням кількості виявлених випадків знижується і кількість безсимптомних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Всього в РФ зареєстровано 613 994 випадки (+ 1,2%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.

За добу зафіксовано 92 летальні випадки, загальна кількість померлих досягла 8 605. Одужали 6 342 людини, всього вилікувалися вже 375 164.

Зазначається, що кількість нових випадків по Росії також продовжує знижуватися: в середу їх було 7 176, у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис., у неділю - 7,7 тис.

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