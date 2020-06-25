РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес

Стратегічні командно-штабні навчання Кавказ-2020 стануть наймасштабнішим заходом бойової підготовки армії РФ цього року.

На початку осені, прикриваючись масштабними військовими навчаннями Кавказ-2020 року, Росія може спробувати захопити дамбу в Херсоні, яка перекриває воду з Дніпра в раніше окупований Крим. Кремль може виправдати нове вторгнення гуманітарною катастрофою на півострові, застеріг в ефірі каналу Дом екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він каже, що "все більше розмов про брак води в Криму": там серйозна посуха через погоду і те, що Україна "правильно заблокувала воду" на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу.

Військовий, який неодноразово відвідував Україну по лінії НАТО, зазначив, що поряд з Чорним морем і Україною в Південному військовому окрузі ЗС РФ "буде велика кількість військ, військового потенціалу".

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"Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, сценарій, що це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому, що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернутися до Криму", - сказав відставний генерал-лейтенант армії США, додавши ще раз, що для Росії "це типово".