РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес
Стратегічні командно-штабні навчання Кавказ-2020 стануть наймасштабнішим заходом бойової підготовки армії РФ цього року.
На початку осені, прикриваючись масштабними військовими навчаннями Кавказ-2020 року, Росія може спробувати захопити дамбу в Херсоні, яка перекриває воду з Дніпра в раніше окупований Крим. Кремль може виправдати нове вторгнення гуманітарною катастрофою на півострові, застеріг в ефірі каналу Дом екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він каже, що "все більше розмов про брак води в Криму": там серйозна посуха через погоду і те, що Україна "правильно заблокувала воду" на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу.
Військовий, який неодноразово відвідував Україну по лінії НАТО, зазначив, що поряд з Чорним морем і Україною в Південному військовому окрузі ЗС РФ "буде велика кількість військ, військового потенціалу".
"Сподіваюся, я помиляюся, але у мене є бачення, сценарій, що це настільки типово для того, що Росія зробила в минулому, що під час навчань на Кавказі вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору. Вони повинні захопити дамбу в Херсоні на півночі, щоб дозволити воді повернутися до Криму", - сказав відставний генерал-лейтенант армії США, додавши ще раз, що для Росії "це типово".
Будь ласка, зачекайте...
так что не надо нагнетать))))
"что будем делать с высшим командованием и руководством,когда начнётся?"
чи можна його перекрити прямо на вході з річки,тобто зробити його взагалі не функціональним.
А вот если убрать станцию подьема воды. Там стоят мощные насосы. Подстанция. Плотина. Вот без этого узла не будет никакой воды в Крыму.
Ну или если сбросить воду с Каховского водохранилища.
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потрiбно займатись обороною весь час i без iстерик.
нужны очень радостные и приятные сюрпризы для наступающих,чтобы от восторга у них ватники заворачивались..
Вообще-то этот канал в Украине всегда на зиму осушали, а наполняли водой в березне...
Справжній вояка - діло говорить
Кацапи то ШАКАЛИ до яких спиною повертатись не можна, бо нападуть зразу
Полагаю, непонимание того, что дальше делать с территорией после захвата. Те минусов много больше чем плюсов. Думаю, что именно похожие соображения удержали РФ от бОльший захватов в 2014, когда ВСУ были небоеспособны.
Насколько понял по карте Гугла, канал перекрыт дамбой в районе Каланчака, это где-то 30 км от границы (административной). Какой смысл захватывать эту дамбу, если канал можно перекрыть в любом месте другой дамбой, десятком дамб, вообще без проблем засыпать его на километры?
Смысл имеет только оккупация территории с Каховским водохранилищем, остальное бессмысленно.
Так что - экс-командующий силами США в Европе сделал вброс в форме: "Надеюсь, я ошибаюсь", " у меня есть видение"... Полагаю, чистое фэнтези