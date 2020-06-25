У боротьбі з коронавірусом бізнеси України та Китаю тісно взаємодіяли, - Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун подякував за сприяння в доставці в Україну гуманітарного вантажу вартістю понад 1 млн дол. для боротьби з коронавірусною інфекцією українському уряду і бізнесу, зокрема групі "Метінвест", яка профінансувала переліт літака, що доставив гумдопомогу.

Про це Фань Сяньжун заявив під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль", присвяченій прибуттю в Київ з Китаю літаку з гуманітарною допомогою, передає УНІАН. "У боротьбі з новим коронавірусом бізнес України і бізнес Китаю справді тісно взаємодіяли. У цій спільній боротьбі беруть участь зусилля всіх відповідних сторін: і центрального уряду, і регіонального уряду, і підприємств. Бізнес тут необхідний", - зазначив він.







Зі свого боку присутній на пресконференції генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що компанія не змогла залишитися осторонь і ухвалила рішення допомогти у доставці цього вантажу в Україну. "Це був жест солідарності з нашим Міністерством закордонних справ, жест солідарності з нашим посольством у Китаї, яке нам часто допомагає, оскільки "Метінвест" є найбільшим експортером з України в Китай і одним із найбільших імпортерів з Китаю. Тому наші зв'язки з китайськими партнерами дуже тісні. Сьогодні компанія "Метінвест" сплатила цей рейс для того, щоб він зміг доставити вантаж в Україну", - зазначив він. Також гендиректор "Метінвесту" повідомив, що компанія та її акціонери і надалі мають намір надавати підтримку українському уряду і громадянам країни в боротьбі з коронавірусом.





Як повідомлялося, 24 червня в Київ з Китаю прибув військово-транспортний літак Іл-76 з вантажем гуманітарного призначення для протидії поширенню COVID-19 вартістю понад 1 млн дол. Вантаж об'ємом 125 куб. м містить понад 1 мільйон захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19. До складу гумдопомоги також входять десять апаратів штучної вентиляції легень, подарованих президентові України Володимиру Зеленському засновником Alibaba Group Джеком Ма. Група "Метінвест" профінансувала доставку цього вантажу з Китаю в Україну. Організація перельоту коштувала компанії 250 тис. дол.