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У боротьбі з коронавірусом бізнеси України та Китаю тісно взаємодіяли, - Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун подякував за сприяння в доставці в Україну гуманітарного вантажу вартістю понад 1 млн дол. для боротьби з коронавірусною інфекцією українському уряду і бізнесу, зокрема групі "Метінвест", яка профінансувала переліт літака, що доставив гумдопомогу.

Про це Фань Сяньжун заявив під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль", присвяченій прибуттю в Київ з Китаю літаку з гуманітарною допомогою, передає УНІАН. "У боротьбі з новим коронавірусом бізнес України і бізнес Китаю справді тісно взаємодіяли. У цій спільній боротьбі беруть участь зусилля всіх відповідних сторін: і центрального уряду, і регіонального уряду, і підприємств. Бізнес тут необхідний", - зазначив він.

У боротьбі з коронавірусом бізнеси України та Китаю тісно взаємодіяли, - Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун 01

Зі свого боку присутній на пресконференції генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що компанія не змогла залишитися осторонь і ухвалила рішення допомогти у доставці цього вантажу в Україну. "Це був жест солідарності з нашим Міністерством закордонних справ, жест солідарності з нашим посольством у Китаї, яке нам часто допомагає, оскільки "Метінвест" є найбільшим експортером з України в Китай і одним із найбільших імпортерів з Китаю. Тому наші зв'язки з китайськими партнерами дуже тісні. Сьогодні компанія "Метінвест" сплатила цей рейс для того, щоб він зміг доставити вантаж в Україну", - зазначив він. Також гендиректор "Метінвесту" повідомив, що компанія та її акціонери і надалі мають намір надавати підтримку українському уряду і громадянам країни в боротьбі з коронавірусом.

У боротьбі з коронавірусом бізнеси України та Китаю тісно взаємодіяли, - Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун 02

Як повідомлялося, 24 червня в Київ з Китаю прибув військово-транспортний літак Іл-76 з вантажем гуманітарного призначення для протидії поширенню COVID-19 вартістю понад 1 млн дол. Вантаж об'ємом 125 куб. м містить понад 1 мільйон захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19. До складу гумдопомоги також входять десять апаратів штучної вентиляції легень, подарованих президентові України Володимиру Зеленському засновником Alibaba Group Джеком Ма. Група "Метінвест" профінансувала доставку цього вантажу з Китаю в Україну. Організація перельоту коштувала компанії 250 тис. дол.

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Топ коментарі
+2
Китай доволен:
Столько неликвида неЛОХАМ сплавить удалось!
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25.06.2020 11:33
+2
Если б на этом все и закончилось.
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25.06.2020 11:37
+1
Китай смог впарить много нелеквида )
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25.06.2020 11:36
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Китай доволен:
Столько неликвида неЛОХАМ сплавить удалось!
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25.06.2020 11:33 Відповісти
Если б на этом все и закончилось.
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25.06.2020 11:37 Відповісти
Ну как показывает статистика заболеваемости - в этом "неликвиде" сейчас есть потребность. Сейчас опять сделают более строгий карантин и все начнут жаловаться, что ничего нет в аптеках и на складах.
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25.06.2020 18:01 Відповісти
а ось тісним образом з китайцями нізя тільки на відстані півтора метра а з кацапами на відстані польоту кулі
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25.06.2020 11:35 Відповісти
С кацапьем да, так и нужно, а вот победить короновирус помогут совместный труд и опыт
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25.06.2020 18:21 Відповісти
Китай смог впарить много нелеквида )
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25.06.2020 11:36 Відповісти
Пусть и впарили, но то, что наши с китайцами хоть как-то поддерживают связи уже хорошо. Мы для китайцев как сомалийцы для красного креста. Может так, на подачках и протянем некоторое время?)))
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25.06.2020 18:24 Відповісти
люди корабельной сосны рады китайским бусам
крууууута
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25.06.2020 11:41 Відповісти
Надо не взаимодействовать, а В СУД ПОДАВАТЬ на Китай за распространение коронавируса. И требовать от него выплат репараций с целью возмещение убытков, нанесённых коронавирусом экономике Украины. Имперская Россия осуществила военную агрессию против Украины, аннексировала Крым и часть Донбасса. Тоталитарный коммунистический Китай - биологическую, распространив на территории Украины коронавирус. А значит, тоталитарный коммунистический Китай точно такой же агрессор, как имперская Россия.
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25.06.2020 11:56 Відповісти
ой, да пошли вы вместе со своим бизнесом. Разнесли заразу по всей планете и радуются. Сколько уже заработали.
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25.06.2020 12:05 Відповісти
Вопрос стоит не в барыжных прибылях от пандемии и истерии, а в мерах которые следуют, а это ужесточение контроля над пиплом под прикрытием опасности последующих заражений. Ну и мировой кризис уже есть на что спихнуть, заодно и зоны влияния пересмотреть.)))
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25.06.2020 18:20 Відповісти
Хорошо хоть бизнес заботится о здоровье граждан, пока Кабмин пытается переложить ответственность за карантин на местные советы. К слову, нехватка ИВЛ тоже устранялась руками бизнеса и благотворительных фондов.
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25.06.2020 17:59 Відповісти
Понравилось то, что в коментариях про рашу не упоминалось и не было намеков на то, что китайцы их союзники. Уже поднадоела вездесущая рука кремля.)))
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25.06.2020 18:22 Відповісти
 
 