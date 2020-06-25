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МВС (3468) захист персональних даних (90)

Витік персональних даних: Проведено 36 обшуків, оголошено 25 підозр, затримано одну особу, - МВС

Витік персональних даних: Проведено 36 обшуків, оголошено 25 підозр, затримано одну особу, - МВС

За фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу вже підтверджена злочинна діяльність 25 осіб, одну людину затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"За останні півтора місяці було проведено дуже масштабну роботу із залученням 400 представників Нацполіції. Представники Нацполіції провели велику кількість обшуків, це 36 обшуків. Підтверджено злочинну діяльність 25 осіб. Висунуто відповідні підозри і затримано одну особу. За результатами зазначеної операції було вилучено із незаконного обігу копії 30 баз даних, і це не лише державні реєстри", - розповів Горбенко.

Він зауважив, що під загрозу втручання підпадають і дані інформації про особи приватних реєстрів. "Як-от банки, оператори поштового зв’язку, телекомуніційні компанії - майже кожен сегмент бізнесу, який містить інформацію про певну діяльність певних осіб.

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І саме тому, за словами Горбенка, взаємодія бізнесу і держави є запорукою того, щоб побудувати максимально захищену систему зберігання і обробки персональних даних.

Бо сьогодні "інформація є товаром, і відповідно на цей товар є відвідний попит. Це актуальне питання у всьому світі", - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, в травні 2020 року в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Також 12 травня поліція відкрила провадження за фактом витоку персональних даних громадян на одному з анонімних Telegram-каналів. 13 травня прем'єрміністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду заявив, що витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів "Дія".

Державне бюро розслідувань початок розслідування причетності посадових осіб Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців.

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Задержание непричастных и наказание невиновных?
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25.06.2020 11:57 Відповісти
Кто то еще верит что в Украине есть хоть какая то защита данных?Регится в украинском софте (типа Дия и т.д.) это все равно что передать напрямую всю инфу о себе преступникам (вспомните случай с кражей ноута у журналистки,там мусора напрямую ее данные передали бандитам)
.P.S.Забавно как каждый раз брешут власти - тогда чесали что никаких утечек нет,а сейчас массовые обыски проводят.Это я так полагаю обыски на основании тех "никаких утечек нет"?
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25.06.2020 12:00 Відповісти
Но вряд ли это связано с "Дия". Как много пользователей там зарегено? Я не знаю ни одного человека, который бы накатил это приложение на смартфон.
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25.06.2020 12:14 Відповісти
Вот это один столько натворил?
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25.06.2020 12:20 Відповісти
В ближайшие годы все эти реестры будут копироваться и продаваться, как это было и раньше. Слишком низкая зарплата программистов и есть ли вообще в команде разработчиков серьезные специалисты по безопасности? Людям нужно нормально платить. Никто не будет решать серьезные задачи за за несерьезную зарплату, которую предлагают в большинстве случаев.
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25.06.2020 13:44 Відповісти
 
 