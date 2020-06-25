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МОЗ має намір інтегрувати eHealth з порталом "Дія", - заступник міністра Кучер

МОЗ має намір інтегрувати eHealth з порталом

Міністерство охорони здоров'я має намір інтегрувати електронну систему охорони здоров'я eHealth з порталом "Дія" та його мобільним застосунком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві.

"Багато чого є в планах, зокрема спільно з партнерами з Міністерства цифрової трансформації хочемо здійснити інтеграцію системи eHealth у портал і застосунок "Дія". Ми хочемо підписувати е-декларації онлайн без необхідності візиту до лікаря, щоб лікаря можна було обирати самостійно. Цей крок потребує не тільки вирішення технічних питань, а й адміністративних. Ми з цим працюємо. Працюємо також за системою "е-Малятко", щоб можна було прямо в пологовому будинку онлайн зареєструвати всі документи", - сказав він.

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Крім цього, заступник міністра наголосив, що система eHealth дає змогу лікарям використовувати обмежений функціонал на смартфоні.

"Щодо лікарень - не всі нині, на жаль, переходять на електронну систему охорони здоров'я, але це пов'язано насамперед із технічними проблемами, наявністю техніки. Але сама система eHealth дає змогу навіть використовувати обмежений функціонал на смартфоні", - сказав Кучер.

"Захист й актуальні медичні дані - це наш пріоритет. Ми працюємо над розвитком системи eHealth. Ми це робимо, щоб забезпечити повністю прозоре і чітке фінансування системи охорони здоров'я України. Коли пацієнт приходить до медзакладу і дані щодо нього зберігаються, ми можемо прогнозувати і планувати бюджетні проекти. Система також дає змогу скоротити адміністративне навантаження на лікарів. Відхід від довідок, вони мають надаватися онлайн, бути доступними в електронному режимі. Коли ми розвиваємо систему eHealth, ми створюємо новий ринок ІТ-продуктів в Україні, адже з нами працюють багато медичних інформаційних систем", - додав заступник міністра.

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Еще бы запустить в е-формате выплавку стали и выращивание с\х культур...
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25.06.2020 11:54 Відповісти
Провели с парнем шикарную ночь, а на утро мне нужно было к гинекологу. Собираюсь в попехах, прихожу к доктору… Гинеколог заглядывает туда, и не может оторвать взгляда, я уже настороженно спрашиваю: - Доктор, что-то не так? А он отвечает: - Я все видел, но чтобы была со сроком годности… Я в недоумении! Что не так?! Оказывается, моему парню делать нечего было, взял наклейку с продуктов и аккуратненько наклеил куда надо..........
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25.06.2020 11:56 Відповісти
смешно...
а она не мылась перед походом к такому врачу (после интима)?
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25.06.2020 12:12 Відповісти
Не-не, это вы бросьте. Е-health - это всё от Супрун (которая, как известно, была "санитаркой", с двумя высшими образованиями). Всё что сделано при Порохе - всё необходимо разрушить, ибо везде была коррупция, а теперь её нет.

Так что, МОЗ, вы там, эта, смотрИте. С огнём играете. До госизмены доиграетесь, если и дальше будете наследие Пороха и Супрун использовать.

Ломать - так ломать всё !
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25.06.2020 12:11 Відповісти
Ну да, у нас еще медицинские данные населения нельзя в телеге заказать, непорядок.
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25.06.2020 12:23 Відповісти
Спаси и Сохрани...
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25.06.2020 13:20 Відповісти
 
 