МОЗ має намір інтегрувати eHealth з порталом "Дія", - заступник міністра Кучер

Міністерство охорони здоров'я має намір інтегрувати електронну систему охорони здоров'я eHealth з порталом "Дія" та його мобільним застосунком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві.

"Багато чого є в планах, зокрема спільно з партнерами з Міністерства цифрової трансформації хочемо здійснити інтеграцію системи eHealth у портал і застосунок "Дія". Ми хочемо підписувати е-декларації онлайн без необхідності візиту до лікаря, щоб лікаря можна було обирати самостійно. Цей крок потребує не тільки вирішення технічних питань, а й адміністративних. Ми з цим працюємо. Працюємо також за системою "е-Малятко", щоб можна було прямо в пологовому будинку онлайн зареєструвати всі документи", - сказав він.

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Крім цього, заступник міністра наголосив, що система eHealth дає змогу лікарям використовувати обмежений функціонал на смартфоні.

"Щодо лікарень - не всі нині, на жаль, переходять на електронну систему охорони здоров'я, але це пов'язано насамперед із технічними проблемами, наявністю техніки. Але сама система eHealth дає змогу навіть використовувати обмежений функціонал на смартфоні", - сказав Кучер.

"Захист й актуальні медичні дані - це наш пріоритет. Ми працюємо над розвитком системи eHealth. Ми це робимо, щоб забезпечити повністю прозоре і чітке фінансування системи охорони здоров'я України. Коли пацієнт приходить до медзакладу і дані щодо нього зберігаються, ми можемо прогнозувати і планувати бюджетні проекти. Система також дає змогу скоротити адміністративне навантаження на лікарів. Відхід від довідок, вони мають надаватися онлайн, бути доступними в електронному режимі. Коли ми розвиваємо систему eHealth, ми створюємо новий ринок ІТ-продуктів в Україні, адже з нами працюють багато медичних інформаційних систем", - додав заступник міністра.