Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації працює над захистом реєстрів, щоб унеможливити витік даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу в "Укрінформі" віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації перших результатів розслідування витоку і поширення персональних даних громадян із державних і приватних баз даних.

"Ми сьогодні працюємо над захистом реєстрів, де зберігаються персональні дані українців, ми працюємо над тим, щоб централізувати ці реєстри, оновити і зробити так, щоб у нас не було можливостей появи подібних ситуацій (витоку інформації. - Ред.)", - сказав він.

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Федоров висловив сподівання, що за допомогою Мінцифри, СБУ та кіберполіції протягом року вдасться навести лад у цій сфері.

"Я буду об'єднувати правоохоронні органи, щоб системно боротися з людьми, які заробляють на продажу баз даних", - додав він.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Припускається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у застосунку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки про продаж даних із "Дії".