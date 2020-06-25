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реєстр (800) захист персональних даних (90) Федоров Михайло (848) Мінцифри (1142) Дія (1061)

Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров

Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації працює над захистом реєстрів, щоб унеможливити витік даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу в "Укрінформі" віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації перших результатів розслідування витоку і поширення персональних даних громадян із державних і приватних баз даних.

"Ми сьогодні працюємо над захистом реєстрів, де зберігаються персональні дані українців, ми працюємо над тим, щоб централізувати ці реєстри, оновити і зробити так, щоб у нас не було можливостей появи подібних ситуацій (витоку інформації. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільний інтернет 4G є в 57% населених пунктів України, - Мінцифри

Федоров висловив сподівання, що за допомогою Мінцифри, СБУ та кіберполіції протягом року вдасться навести лад у цій сфері.

"Я буду об'єднувати правоохоронні органи, щоб системно боротися з людьми, які заробляють на продажу баз даних", - додав він.

Як повідомлялося, голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Припускається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у застосунку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки про продаж даних із "Дії".

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Це щоб день не пройшов марно, без нових зашкварів зекоманди‬

П-постоянсто.

Минцифры работает над тем, чтобы полностью исключить утечку данных из реестров для продажи, - Федоров - Цензор.НЕТ 2173
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25.06.2020 11:58 Відповісти
Минцифры работает над тем, чтобы полностью исключить утечку данных из реестров для продажи, - Федоров - Цензор.НЕТ 7336
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25.06.2020 11:58 Відповісти
Он материализовался. Бывает же. ну хоть жив(если это, конечно он).
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25.06.2020 12:00 Відповісти
Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров - Цензор.НЕТ 4047
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25.06.2020 12:13 Відповісти
 
 