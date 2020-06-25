Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої

Адвокатка дівчини, зґвалтованої працівниками поліції в Кагарлику, Олена Сотник повідомила, що ці правоохоронці здійснювали незаконні дії стосовно неповнолітньої сестри дівчини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"У нас є ще один фігурант у цій справі і ми заяву вже подали", - заявила Сотник.

За словами адвокатки, ця заява про вчинення злочину щодо малолітньої сестри дівчини. Щодо неї ці ж підозрювані, за кілька годин до того як почалися події з потерпілою, здійснювали незаконні дії як з неповнолітньою.

Вона додала, що фактично вони її викрали і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.

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Адвокати заявили, що сільські жителі бояться поліції, тому що вони там є єдиною владою і їм нема до кого звернутися у разі протиправних дій правоохоронців.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.