Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої
Адвокатка дівчини, зґвалтованої працівниками поліції в Кагарлику, Олена Сотник повідомила, що ці правоохоронці здійснювали незаконні дії стосовно неповнолітньої сестри дівчини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"У нас є ще один фігурант у цій справі і ми заяву вже подали", - заявила Сотник.
За словами адвокатки, ця заява про вчинення злочину щодо малолітньої сестри дівчини. Щодо неї ці ж підозрювані, за кілька годин до того як почалися події з потерпілою, здійснювали незаконні дії як з неповнолітньою.
Вона додала, що фактично вони її викрали і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.
Адвокати заявили, що сільські жителі бояться поліції, тому що вони там є єдиною владою і їм нема до кого звернутися у разі протиправних дій правоохоронців.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
Их валить нужно,сразу,наглухо.
\\\\\\\\"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник. Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\
Что-то как-то ..... Ну и живут же.... Если даже адвокат - то женщина, то не очень
И молчали до сих пор? Я не мусор, но когда буквально воют, значит кто-то где-то в это время ехидно посмеивается и поднимает бокал икры за Чечетова("развели как котят")
милицыя - хозяева жизни, имеют право убивать и насиловать
Украина государство безоружных скотов и хозяев жизни - Милиционеров
Не верится даже что у нас свой как там его, Дон Виссарионе.
Людям нужно право на самооборону, иначе в нашей стране никак. Мусора лоббируют запрет на самооборону людей не спроста. Именно изза беспредела что они творят.
Если ты имеешь ввиду зеленского - так он просто кукла, он не имеет веса ни в парламенте ни в народе(уже, когда увидели кто он и что он). Порох конечно вор, но страну он сохранил. А при этом... мусора превращают население в крепостных. Судьи закрепляют это законом. А депутаты... депутаты продаются налево и направо кто олигархам, а кто и рашке, как шлюхи.