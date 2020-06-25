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адвокат (925) зґвалтування (376) Київська область (3796) Нацполіція (14873) Сотник Олена (21)

Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину "викрали" для слідчих дій неповнолітню сестру потерпілої

Зґвалтування в Кагарлику: Поліцейські за кілька годин до злочину

Адвокатка дівчини, зґвалтованої працівниками поліції в Кагарлику, Олена Сотник повідомила, що ці правоохоронці здійснювали незаконні дії стосовно неповнолітньої сестри дівчини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"У нас є ще один фігурант у цій справі і ми заяву вже подали", - заявила Сотник.

За словами адвокатки, ця заява про вчинення злочину щодо малолітньої сестри дівчини. Щодо неї ці ж підозрювані, за кілька годин до того як почалися події з потерпілою, здійснювали незаконні дії як з неповнолітньою.

Вона додала, що фактично вони її викрали і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.

Також читайте: Екснардепка Сотник стала адвокатом зґвалтованої в Кагарлику дівчини: Те, що ми знаємо, лише вершина айсберга. Все було ще страшніше

Адвокати заявили, що сільські жителі бояться поліції, тому що вони там є єдиною владою і їм нема до кого звернутися у разі протиправних дій правоохоронців.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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Топ коментарі
+47
Вот такими кадрами гордиться и лелеет товарищьч Геращенко!!!
Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
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25.06.2020 11:59
+26
Шо там толстая языката пихва авакяна пела про еденичные случаи и тд?
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
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25.06.2020 12:02
+15
Пожиттєве цим виродкам. А всіх причетних покарати. Кажду паскудоту,кожну смердячу гниду, котра ЗНАЛА що ці виродки роблять
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25.06.2020 12:09
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Вот такими кадрами гордиться и лелеет товарищьч Геращенко!!!
Вот именно ИХ нельзя оскорблять и ругать!
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25.06.2020 11:59 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ НАБРАТЬ ПОЛИЦИЮ ИЗ АДВОКАТОВ! И у нас сразу наступит закон и порядок
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25.06.2020 12:13 Відповісти
А что, вам, мусоркам не нравицца когда всплывает милицейское грязное белье? Куда удобнее заниматься любым беспределом но втихаря.
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25.06.2020 15:26 Відповісти
бабло любит тишину
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25.06.2020 17:14 Відповісти
Срочно надо ввести супер наказание за оскорбление мусаров!
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25.06.2020 12:44 Відповісти
Беркутята Авакова....
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25.06.2020 12:01 Відповісти
Шо там толстая языката пихва авакяна пела про еденичные случаи и тд?
А шмыгаль с бубочкой про великолепного незаменимого министра?
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25.06.2020 12:02 Відповісти
надо ужесточить наказание за оскорбление полицейских...300 ударов розгами
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25.06.2020 12:03 Відповісти
А их не нужно оскорблять...
Их валить нужно,сразу,наглухо.
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25.06.2020 12:07 Відповісти
у вас опечатка - полицейскиМ
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25.06.2020 12:56 Відповісти
деградована аваківська падаль, злочинці..Вони хочуть поваги до себе..
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25.06.2020 12:04 Відповісти
Пожиттєве цим виродкам. А всіх причетних покарати. Кажду паскудоту,кожну смердячу гниду, котра ЗНАЛА що ці виродки роблять
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25.06.2020 12:09 Відповісти
Печерский суд знает что делать, судья Вовк разберется...
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25.06.2020 12:12 Відповісти
Так ви нікаво нє найдьотє на работу в паліцію.
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25.06.2020 17:12 Відповісти
ничо, надо повысить им зарплату и мусора сразу станут полициянтами!
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25.06.2020 12:10 Відповісти
И довести их количество до 600000, вот это будет эффективность, а держава не обеднеет...
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25.06.2020 12:13 Відповісти
и каждому по новенькому Приусу , из наших налогов ....
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25.06.2020 12:31 Відповісти
Адназначна...
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25.06.2020 14:32 Відповісти
В Харькове у метро транспортная милиция снимает мзду со стихийных продавцов цветов.Никак не остановятся мздоимцы.Сколько волка не корми,всё равно в лес смотрит.Наше общество прогнило насквозь!Нет честных людей.Даже в Раду не найдёшь бессеребряника.
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25.06.2020 12:11 Відповісти
Это не дно, это бездна.
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25.06.2020 12:11 Відповісти
Адвокат девушки, изнасилованной работниками полиции в Кагарлыке, Елена Сотник сообщила Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали", - заявил Сотник. Источник: https://censor.net/n3204281\\\\\\\

Что-то как-то ..... Ну и живут же.... Если даже адвокат - то женщина, то не очень

И молчали до сих пор? Я не мусор, но когда буквально воют, значит кто-то где-то в это время ехидно посмеивается и поднимает бокал икры за Чечетова("развели как котят")
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25.06.2020 12:12 Відповісти
быдло/лохи должно горбатиться и платить налоги
милицыя - хозяева жизни, имеют право убивать и насиловать
Украина государство безоружных скотов и хозяев жизни - Милиционеров
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25.06.2020 12:14 Відповісти
Посм. ролики Шапошникова 2 крайних - про Коваля, и перед этим что уже открыли дело на Авакова.
Не верится даже что у нас свой как там его, Дон Виссарионе.
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25.06.2020 12:16 Відповісти
А вы удивляетесь, что после взрыва в многоэтажке менты начали выламывать дверь и жрать еду из кастрюли
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25.06.2020 12:23 Відповісти
єта іхь сістра пахітіла і взєла в заложнікі...ві исчо не понялі?
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25.06.2020 12:33 Відповісти
Мусора - это последние люди в украине к которым обратишься апомощью.. защитники куевы.
Людям нужно право на самооборону, иначе в нашей стране никак. Мусора лоббируют запрет на самооборону людей не спроста. Именно изза беспредела что они творят.
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25.06.2020 12:53 Відповісти
Геращенко защищает Авакова и свою кормушку,типа им мешают реформировать полицию.....КТО????....вы сами!!!....такой кагарлык почти в каждом райотделе.
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25.06.2020 12:54 Відповісти
Таку мерзоту має судити народ на площі.
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25.06.2020 12:57 Відповісти
Не довели до конца революцию в 2014м... рашка помешала.
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25.06.2020 13:19 Відповісти
Как помешала? Выбрала Украине олигарха в президенты?
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25.06.2020 13:48 Відповісти
А у нас есть не олигархи президенты? между прочим прочита требования по подачи завявления на пост - туда могут попасть люди с далеко не зарплатой учителя. есть так называемый президенсткий взнос.
Если ты имеешь ввиду зеленского - так он просто кукла, он не имеет веса ни в парламенте ни в народе(уже, когда увидели кто он и что он). Порох конечно вор, но страну он сохранил. А при этом... мусора превращают население в крепостных. Судьи закрепляют это законом. А депутаты... депутаты продаются налево и направо кто олигархам, а кто и рашке, как шлюхи.
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25.06.2020 14:19 Відповісти
Ага, Порошенко злодій. Тільки зберіг він не країну, а Систему. Отих мусорів, які перетворюють населення на кріпостних, і отих суддів, які це підкріплюють законом теж він зберіг.
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25.06.2020 17:05 Відповісти
Вал лайна в країні наростає...Суцільні безбашенні відморожені...
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25.06.2020 13:31 Відповісти
Все вірно, "патчиняйся, а потом опротестовуй". Здається так наставляв великий правознавець Сабакав?
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25.06.2020 17:01 Відповісти
 
 