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Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

З них за газ - 25,5 млрд, електропостачання - 5,9 млрд, за послуги з опалення приміщень - 20 млрд, постачання холодної води - 5 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій - 4,9 млрд, вивезення побутових відходів - млрд грн .

За словами Хоцянівської, розв’язати заборгованості має зареєстрований 9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг". Документ пропонує обов'язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п'яти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ для населення в червні знизиться на 5,9% до 2,14 грн/куб. м

З початку 2020 року загальна сума боргів за послуги ЖКГ майже не змінилася.

Так, за даними Держстату за станом на 1 січня 2020 року заборгованість населення за комунальні послуги становила 63,7 млрд грн.

З них борги за постачання природного газу становили 27,9 млрд грн, за централізоване опалення і постачання гарячої води - 20,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 5,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 4,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за поставки електричної енергії - 5,4 млрд грн.

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Топ коментарі
+14
и самый большой долг на депутатах и олигархах, как ни странно
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25.06.2020 12:10
+14
У меня дом не жилой. За 3 года там 2 раза чайник на газу разогрели и все! Пришла платежка 160 грн за газ. Вы там считать сразу научитесь, может и долгов меньше станет.
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25.06.2020 12:13
+11
Вот Зеленский свои айкосы скурит,потом "дорогу" задует на каждую ноздрю и будет звонить лично всем должникам с обещанием сделать больно,петух цирковой ***..
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25.06.2020 12:13
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и самый большой долг в Киеве как ни странно
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25.06.2020 12:10 Відповісти
и самый большой долг на депутатах и олигархах, как ни странно
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25.06.2020 12:10 Відповісти
ПОДНИМИТЕ ЕЩЕ ЦЕНЫ!.Если не будет привязки цен монополистов к з/п в следующем году буде 630 долга
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25.06.2020 12:18 Відповісти
Грошима за комуналку добре маніпулювати, - прокрутить з ними десь операцію а потім тіпа знайти. "Гроші роблять гроші".
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25.06.2020 12:21 Відповісти
А не подскажешь почему за последний год так цены на коммуналку и долги выросли? Ведь бубочка же обещал. Или пошутил?

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 2996
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25.06.2020 12:32 Відповісти
цены на коммуналку в последнее время не выросли. а подскочили они при пепе и гросе до небес. при зеле не снизились особо, но и не поднялись. нафтогаз нужно разгонять.
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25.06.2020 12:48 Відповісти
А посмотреть помесячную статистику сверху религия не позволяет или врожденное скудоумие? И цифры сравнить 15,1 с 19,5?

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 2371
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25.06.2020 12:53 Відповісти
Враховуючи борги?
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25.06.2020 12:56 Відповісти
В графике сверху есть и уровень оплат.
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25.06.2020 13:41 Відповісти
я сужу по своим платежкам. мне плевать, кто там что по заказу написал. А ты, видать, коммуналку не платишь, если не знаешь и опираешься только на сомнительные публикации.
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25.06.2020 13:57 Відповісти
Да неужели? Т.е. госстат у нас типа сомнительная контора? А ты у нас типа истина последней инстанции? А может все-таки наоборот?
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25.06.2020 14:07 Відповісти
Какая разница...
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25.06.2020 12:10 Відповісти
Если будут списывать долги у населения, то народ совсем перестанет платить...
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25.06.2020 12:11 Відповісти
Уже

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 8739
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25.06.2020 12:33 Відповісти
С начала 2020 года общая сумма долгов за услуги ЖКХ почти не изменилась.
Так, по данным Госстата по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за коммунальные услуги составила 63,7 млрд грн.Источник: https://censor.net/n3204284 І ніякий карантин тому не винен .
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25.06.2020 12:12 Відповісти
Ну, все закономерно. Это же Вовочка сказал "Я вам ничего не должен". Вот нарид и живет "по приколу".
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25.06.2020 12:12 Відповісти
У меня дом не жилой. За 3 года там 2 раза чайник на газу разогрели и все! Пришла платежка 160 грн за газ. Вы там считать сразу научитесь, может и долгов меньше станет.
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25.06.2020 12:13 Відповісти
Аналогично, потребление ноль, а за доставку этого нуля - плати.
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25.06.2020 12:17 Відповісти
декому і 50 тис.грн платіжки приходили при нульовому споживанні,Україна-країна парадоксів .
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25.06.2020 12:19 Відповісти
Вот Зеленский свои айкосы скурит,потом "дорогу" задует на каждую ноздрю и будет звонить лично всем должникам с обещанием сделать больно,петух цирковой ***..
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25.06.2020 12:13 Відповісти
Как там Вовочка говорил дальнобойщикам? А ну-ка Бубочка запили такой же видосик об этих неплательщиках
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25.06.2020 12:14 Відповісти
ага...

платите засранцы, а то всех вас найдем и сделаем вам больно мрази....
по ходу неплательщики то больше приносят вреда чем дальнебойщики...
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25.06.2020 12:20 Відповісти
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов.... В нормальных странах чиновники и др. имея миллионы полученные от коррупции или от ...не могут купить дорогие вещи пока не покажут происхождение денег и пока не уплатят налог.
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25.06.2020 12:15 Відповісти
Це ублюдочні закони.
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25.06.2020 12:55 Відповісти
это те самые, у которых некачественные дети?
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25.06.2020 12:15 Відповісти
Ринат недополучает за электроэнергию! Суркис,Бойко, Коломойский, Левочкина и ,внезапно, Порошенко. А вместе с ними матушка-Россия в лице своих граждан вроде Григоришина, Гинера, Бабакова и Воеводина. Тариф- РАБ придумали, рабы не платят.
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25.06.2020 12:16 Відповісти
я что-то пропустил. а где у порошенко взялся бизнес в электроэнергии? давай источник этой информации. или ты так перднул, лишь бы было?
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25.06.2020 12:20 Відповісти
і це буде тільки погіршуватись, бо по-перше, кінець епохи бідності поглиблюється, а по-друге - довбоуряд списує населенню борги
який же дурень платитиме?
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25.06.2020 12:20 Відповісти
Так и ежовый хрен вам на воротник! Пока газ в Европе по 50 евро, с нас только за доставку берут от 30 до 60 евро!!!
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25.06.2020 12:21 Відповісти
Я так понимаю, что для улучшения ситуации, они собираются реприватизировать квартирки неплательщиков, тем самым увеличив количество тех, кому платить больше не нужно. Вот интересно, надо ли платить за место у мусорного бака? Не бывает же так, чтобы столько добра пропадало зря? Или бывает? Что скажете, зебилята?
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25.06.2020 12:27 Відповісти
И кончится всё это новым поднятием цен, с целю

содрать деньги по задолжности с тех, хто ещё платит.
А кто не платил , тот и не будет. Вспомним предыдущего
премьера, который не платил за последние годы.
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25.06.2020 12:30 Відповісти
Вчера на дверях подъезда повесили список должников за поставку воды Общая задолженность около 500 тысяч .Я даже ох..ел сначала .Как такое может быть? Оказывается очень даже может!. Сосед должен 26 штук, а кое кто и по 40-45. и прекрасно с этим живут.
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25.06.2020 12:32 Відповісти
дивно як по водопостачанню можна наростити таке,позовна давність по стягненню боргу три роки,по штрафам та пені всього один рік.
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25.06.2020 12:54 Відповісти
Да такие случаи случаются, особенно у тех кто не установил счетчик а ему считают по установленным местным водоканалом "нормам" ( которые реально раз в 10 ( не меньше) выше реального потребления)
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25.06.2020 12:57 Відповісти
читайте по буквам - обязательную реструктуризацию, то есть насильно заставят платить долг, просто растянув его по времени.
Не списание, не отключение от отопления ненужного.
Долой фашистскую гадину!
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25.06.2020 12:32 Відповісти
Поетому по логике властей нужно еще поднять тарифы и сразу оплата пойдет веселей?
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25.06.2020 12:39 Відповісти
Нет. Они новую "фишку" запустят, установят на все общедомовые счетчики ( тепло, газ, вода, эл. энергия) и будут выставлять счета" за того парня", тем кто регулярно оплачивает свои счета, мотивируя это тем, что дом это ваша общая собственность.
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25.06.2020 13:00 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/u-lypni-dlya-ukrayintsiv-rizko-podorozhchaye-gaz/ У липні для українців різко подорожчає газ
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25.06.2020 12:49 Відповісти
А напомните если нет денег за отопление платить то от него можно отказаться?
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25.06.2020 12:51 Відповісти
А наказывать будут всех и кто должен эти 60 миллиардов и тех кто вдруг по какой то причине задолжает 100 гр. уже в эти времена кризиса и пандемии. Ну а может как прошлый раз спишут эти долги за давностью лет. И тогда те кто платил, опять поймут что "лохи".
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25.06.2020 12:54 Відповісти
а сколько задолжали Украине на оккупированных территориях? Тарифы будут только расти.
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25.06.2020 13:00 Відповісти
Я ходила в мокрых стертых кроссовках (других на сменку нет и посушить негде отключили и батареи и гор. воду с полотенце сушителем) весь дождливый апрель и май с воспаленными голеностопными суставами на работу на пол. ставки мыла в магазине полы дыша хлоркой и рискуя подхватить корону в 63года, но за коммуналку платила последние копейки, а к 2000грн пенсии за 3мес. карантина дали 1000. Почти уверена ,что Монтянша адвокатша не платила и теперь вместо добавить к нищенской пенсии, которая меньше официального прожиточного минимума, позычени в МВФ гроши отдадут олигархам за таких вот адвокатш.
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25.06.2020 13:08 Відповісти
НАКАЗЫВАТЬ БУДУТ ЛОХОВ!! Правильным пацанам все долги спишут! А ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! Ничего личного просто такой бизнесс!! НА ЛОХАХ!!
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25.06.2020 13:10 Відповісти
уже зарегистрировали законопроект о списании боргов по коммуналке, олигархи взяли за горло.
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25.06.2020 13:11 Відповісти
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua

@durdominua

·https://twitter.com/durdominua/status/1275754566953267200 22 ч

Есть чем гордиться... ЗЕбилы. https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 9716
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25.06.2020 13:22 Відповісти
пора починати потрошити тих українців ...виставляти їх на аукціон ...може кому раби пригодяться ...малюська прикупить з пару сіл ...
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25.06.2020 15:07 Відповісти
на протяжении последних 30 лет я только и читал о увеличивающихся долгах населения за коммунальные услуги... но, проходя мимо ненавязчивых предприятий комунальщиков, особенно возле автостоянок теплокомуненерго, вижу "рассвет" новейших иномарок... и вот вопрос: каким образом предприятия которые должны быть давным-давно банкротами, до сих пор живы-здоровы, и отдельные из них выглядят круче приватбанковского офиса в Днепре?!
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25.06.2020 15:20 Відповісти
Газовые долги составляют 80% всех долгов, долги тепломережам - тоже долги за газ, и это только долги по неплатежам населения, а долги коммунальных служб, предприятий, там мама не горюй, в общем вся инфраструктура обеспечения населения теплом, водой, газом, эл. энергией поделена, удивительно, но все предприятия коммунальной собственности принадлежащие громадам - хронические должники, а все частные компании, владеющие облэнерго, облгаз - прибыльны, несмотря на задолженность населения, и до сих пор остаются привлекательными объектами купли\продажи. Сам нак нафтогаз несмотря на ужасающую задолженность перед ним - весьма доходное предприятие. То бишь главный должник в этой стране - граждане Украины и принадлежащая им же коммунальная собственность (коммунальные предприятия), по другую сторону прибыльные предприятия, - формально государственный нак нафтогаз обслуживающий интересы вовлеченного бизнеса и частный сектор, компании ахметова, фирташа, бойко, суркисов, григоришина... Почему так происходит? Вопрос риторический, кабмин работает на олигархов, ВР работает на олигархов, все что произошло с страной за 20 лет результат деятельности олигархов. Олигархократия в чистом виде, демократией здесь и не пахнет...
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25.06.2020 15:26 Відповісти
 
 