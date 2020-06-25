Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов

Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантин через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Кабміном критеріям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", - наголосив Максим Степанов.

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Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак: