Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов
Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантин через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Кабміном критеріям.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", - наголосив Максим Степанов.
Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:
- Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%.
- Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%.
- Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.
Будь ласка, зачекайте...
смертность - отношение количества умерших (обычно в год, но может быть и за всю эпидемию) ко всему населению
смертность "с вирусом" в Ломбардии была 0.17% за всю вспышку, которая уже погасла
т.к. количество заражённых определяется очень неточно (из-за большого количества людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, в частности) летальность тоже определяется с огромной погрешностью.
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения
Вот оригинал их работы
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20070912v1.full.pdf
Ссылку на нее я тоже давал.
Там речь как раз о расчете смертности.
умиляет термин "смертельность". интонация заголовка тоже не оставляет никаких сомнений в "беспристрастности".
Я же специально дал ссылку на оригинал, чтоб журналистские и переводческие огрехи не мешали. Но Вам так хочется вместо дискуссии какахи покидать... Печаль.
https://www.cathlabdigest.com/content/study-reports-staggering-13-death-rate-us-among-those-infected-who-show-symptoms The national rate of death among people infected with the novel coronavirus -- SARS-CoV-2 -- that causes COVID-19 and who show symptoms is 1.3%, the study found. The comparable rate of death for the seasonal flu is 0.1%.
New Jersey, US
Case-Fatality Ratio: 7,70%
New York, US
Case-Fatality Ratio: 8,02%
Missouri, US
Case-Fatality Ratio: 5,15%
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
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