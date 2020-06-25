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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін (13940) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов

Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов

Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантин через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Кабміном критеріям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", - наголосив Максим Степанов.

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Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

  • Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%.
  • Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
  • Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%.
  • Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

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Топ коментарі
+1
Все делается зедаунами для того что бы загнать людей по домам. Все эти карантины уже ничего не дадут инфекция сильно распространилась. Заболевших за день реально раз в 5 больше чем выявляют. Смертность вируса около одного процента, что плохо но не критично
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25.06.2020 12:22
+1
степашка забыл один из ведущих принципов: Летить не болезнь, а пациента.
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
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25.06.2020 12:23
+1
Яким законом України дозволяється обмеження конституційних прав та свобод громадян України? Чи може в країні (або в деяких районах) введено режим НС?
Ви готові до судових позовів?
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25.06.2020 12:24
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Все делается зедаунами для того что бы загнать людей по домам. Все эти карантины уже ничего не дадут инфекция сильно распространилась. Заболевших за день реально раз в 5 больше чем выявляют. Смертность вируса около одного процента, что плохо но не критично
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25.06.2020 12:22 Відповісти
не смешивайте смертность с летальностью.
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25.06.2020 12:24 Відповісти
Обьясните, что вы имеете ввиду
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25.06.2020 12:30 Відповісти
летальность - отношение количества умерших к количеству заражённых. может быть выражена в процентах или в количестве умерших на 1 млн. или 100 000 заражённых.
смертность - отношение количества умерших (обычно в год, но может быть и за всю эпидемию) ко всему населению
смертность "с вирусом" в Ломбардии была 0.17% за всю вспышку, которая уже погасла
т.к. количество заражённых определяется очень неточно (из-за большого количества людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, в частности) летальность тоже определяется с огромной погрешностью.
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25.06.2020 12:43 Відповісти
Я уже давал Вам эту ссылку

https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения
Вот оригинал их работы
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20070912v1.full.pdf

Ссылку на нее я тоже давал.
Там речь как раз о расчете смертности.
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25.06.2020 13:38 Відповісти
британские учёные?
умиляет термин "смертельность". интонация заголовка тоже не оставляет никаких сомнений в "беспристрастности".
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25.06.2020 15:32 Відповісти
Дурочку включил?
Я же специально дал ссылку на оригинал, чтоб журналистские и переводческие огрехи не мешали. Но Вам так хочется вместо дискуссии какахи покидать... Печаль.
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25.06.2020 15:52 Відповісти
Вы не сделали того, что я много раз просил. Пересказать в двух словах. А учёные - они грантами в основном питаются. Не в курсИ?
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25.06.2020 15:56 Відповісти
Расчет смертности из избыточной смертности и ИФА анализов в 7 провинциях Италии дал результат около 1% для обычных стран и около 1,29% для стран с очень старым населением типа Италии.
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25.06.2020 16:21 Відповісти
именно смертности?
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25.06.2020 16:22 Відповісти
Именно
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25.06.2020 16:53 Відповісти
Кстати, в Штатах похожую цифру получили
https://www.cathlabdigest.com/content/study-reports-staggering-13-death-rate-us-among-those-infected-who-show-symptoms The national rate of death among people infected with the novel coronavirus -- SARS-CoV-2 -- that causes COVID-19 and who show symptoms is 1.3%, the study found. The comparable rate of death for the seasonal flu is 0.1%.
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25.06.2020 17:01 Відповісти
то что я вижу из заголовка - это завышенная оценка летальности.
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25.06.2020 17:05 Відповісти
1,3% - завышенная оценка летальности? А это тогда заниженная?
New Jersey, US
Case-Fatality Ratio: 7,70%

New York, US

Case-Fatality Ratio: 8,02%

Missouri, US
Case-Fatality Ratio: 5,15%
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25.06.2020 17:24 Відповісти
а это просто не оценка... когда у нас только начиналось, многие делали подобные арифметические упражнения потом чуть не навзрыд плакали ибо получалось 33%
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25.06.2020 18:00 Відповісти
Ну, так надо ж матчасть учить, чтобы навзрыд не плакать...
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25.06.2020 21:24 Відповісти
степашка забыл один из ведущих принципов: Летить не болезнь, а пациента.
банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
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25.06.2020 12:23 Відповісти
Ага, все по кацапскому примеру, центральная власть уже за короновирус не отвечает, вертитесь как хотите...
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25.06.2020 12:24 Відповісти
Яким законом України дозволяється обмеження конституційних прав та свобод громадян України? Чи може в країні (або в деяких районах) введено режим НС?
Ви готові до судових позовів?
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25.06.2020 12:24 Відповісти
было уже такое
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25.06.2020 12:30 Відповісти
стєпанов,шестьорка сраная, вже всі знають, що зєбидло готує другу волну коронавірусу і карантин. виродки обані.
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25.06.2020 12:26 Відповісти
Вирус в Украине гулял уже в декабре и распространился достаточно, как и по всему миру. Китая сволочи скрыли инфу
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25.06.2020 12:32 Відповісти
Все знают? Поделись ка ссылкой на источник этих знаний
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25.06.2020 13:08 Відповісти
https://rupor.info/news/158494/na-cherkaschine-v-monastyre-moskovskogo-patriarhata-vyyavili-massovyy-ochag-koronavirusa/ НА ЧЕРКАСЧИНЕ В МОНАСТЫРЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ВЫЯВИЛИ МАССОВЫЙ ОЧАГ КОРОНАВИРУСА
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25.06.2020 12:47 Відповісти
 
 