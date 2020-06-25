Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України завершила розслідування у справі активіста Сергія Стерненка. Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту.

Про це у фейсбуці повідомив Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, СБУ завершила досудове розслідування у справі про порушення, передбачені ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України у четвер, 25 червня.

"Більше пекла! Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі щодо мого самозахисту завершене! Це відбулося за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій", - написав Стерненко.

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"Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) "слідство" завершують і будуть передавати справу до суду. Найімовірніше, до одеського суду. До міста, яким керує замовник нападів на мене. За цей час не було проведено жодних слідчих дій. При тому, що коли прокурор просив мені дати арешт, він посилався якраз на те, що є різні ризики, бо їм треба було провести ряд слідчих дій. Вже все, не треба", - додав Стерненко.

"А за 12 днів до повідомлення мені про підозру генпрокурор Венедіктова на каналі Ахметова "Україна24" заявила що справу проти мене треба передавати до суду, а там вже хай розбираються. Того самого упередженого одеського суду. І це прямо свідчить про те, що Венедіктова протиправно втручалася в хід слідства та тиснула на прокурорів. Турборежим у дії. Що означає такий поспіх та суперечливість позицій прокурора? Це означає, що ОГПУ за сприяння Авакова планують мене якнайшвидше засудити за те, що я не помер. Ну що ж, цю війну вони програють. А кожен причетний до цього фарсу буде нести відповідальність. Нагадую, що вже завтра, 26 червня об 11:00, у Київському апеляційному суді за адресою вул. Солом‘янська, 2А, буде розгляд скарг нашої сторони на рішення судді Майдану Бугіля щодо мого домашнього арешту. Побачимось!" - резюмував Стерненко.

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