Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України завершила розслідування у справі активіста Сергія Стерненка. Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту.
Про це у фейсбуці повідомив Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, СБУ завершила досудове розслідування у справі про порушення, передбачені ч.1 ст. 115, ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України у четвер, 25 червня.
"Більше пекла! Сьогодні слідчий СБУ мені повідомив, що досудове розслідування у справі щодо мого самозахисту завершене! Це відбулося за дорученням прокурора Бозовуляка, підконтрольного Венедіктовій", - написав Стерненко.
"Рівно 2 тижні тому мені повідомили про підозру, а вже сьогодні (навіть коли ми не встигли оскаржити ані запобіжний, ані саму підозру) "слідство" завершують і будуть передавати справу до суду. Найімовірніше, до одеського суду. До міста, яким керує замовник нападів на мене. За цей час не було проведено жодних слідчих дій. При тому, що коли прокурор просив мені дати арешт, він посилався якраз на те, що є різні ризики, бо їм треба було провести ряд слідчих дій. Вже все, не треба", - додав Стерненко.
"А за 12 днів до повідомлення мені про підозру генпрокурор Венедіктова на каналі Ахметова "Україна24" заявила що справу проти мене треба передавати до суду, а там вже хай розбираються. Того самого упередженого одеського суду. І це прямо свідчить про те, що Венедіктова протиправно втручалася в хід слідства та тиснула на прокурорів. Турборежим у дії. Що означає такий поспіх та суперечливість позицій прокурора? Це означає, що ОГПУ за сприяння Авакова планують мене якнайшвидше засудити за те, що я не помер. Ну що ж, цю війну вони програють. А кожен причетний до цього фарсу буде нести відповідальність. Нагадую, що вже завтра, 26 червня об 11:00, у Київському апеляційному суді за адресою вул. Солом‘янська, 2А, буде розгляд скарг нашої сторони на рішення судді Майдану Бугіля щодо мого домашнього арешту. Побачимось!" - резюмував Стерненко.
Будь ласка, зачекайте...
КТО РАСПУСТИТ РАДУ ?
меньше кацапский телевизор смотреть надо.
Чтобы власть очистить от олигархических помоев, ведро надо почаще выливать. К сожалению, не факт, что через год в это же ведро не попадут те же самые помои, через списки, которые, кстати, тоже необходимо отменять.
а во вторых, тут на 5 лет к ЗЕ ни кто не хочет идти маратся из управленцев и за год с этой властью жопа и представь через каждый год новые лица !!!!!!
пока я смотрю что попередники ВОРОВАЛИ и разваливали страну меньше чем эти "новые лица" ...
Спасайте Сережу, не давите на суд.
народ выбрал эту власть. ты хочешь сказать, что миллионы людей ошиблись, а ты сейчас правду говоришь?
Когда мы за чиновников голосовали?
ні, неправда - наріт голосував саме за це. А якщо здіснилося, начебто, не те - "...то, разочарование только кажущееся - сбылось именно то"(с)
Умные люди вас предупреждали.
Хотелки, хныкалки и хрюкалки.
Путём выборов?
Такой разгром партии евросолидарности по всей Украине не подделаешь.
СБУ - озброєне злочинну угрупування, вороже до України.
Значит, что?
Правильно.
Ценных агентов СБУ прикрывает, а балласт сливает.
за такую мелочь любая районная прокуратура по тихому сажает на долгие годы,
а тут шоу на всю страну в центральном СБУ под тысячи микрофонов и камер.
А заявление от партии ЕС в поддержку Стерененко с трибуны ВР - это для чего?
А если Порошенко придёт под суд, чтобы поддержать Стерененко?
и оттянул на следующих выборах на себя часть антикремлёвского электората
Я о том, что он пока не претендует на депутатство и т.п.
Гражданский активист - это тот кто не молчит, видя преступления власти, но сегодня главным врагом должен быть агрессор и коллаборанты. Пока не вижу особых отклонений...
И в вопросах государственного устройства юрист Стерненко разбирается точно так же, как и юрист Зеленский.
Поэтому и обвинения в адрес Пороха у Стерненко точно такие же, как у Зеленского.
Обвинения в адрес Пороха совпадают? Какие? По катерам, по ПЦУ, "обогащению в 82 раза"?
Каждый президент Украины выходил за рамки полномочий, отведённых ему Конституцией - через свою фракцию (коалицию) в Раде, через договорняки и т.д., но то что Стерненко ставил Авакова и мусоров в вину Порошенко - для меня некорректно.
это немножко разные вещи.
Но сравнение Савченко и Стерненко - некорректно.
а только методику их раскрутки
особенно если сама власть делает из этого шитого белыми нитками дела максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по активистам,
точно так же, как кремлёвская власть делала из дела савченко максимальную огласку, в отличие от десятков других дел по украинским политзаключённым.
В итоге кремлёвцы получили двоих спецназовцев по обмену и тупого агента Савченко, который никому уже не интересен.
Слабоумным это в мозг выдолбили им понравилось и этого не исправить.
Критиковать Порошенко - это было его право.....
Кстати, а почему при Порошенко не сцапали ментов и не закончили расследование?
и, следовательно, не выписал ордер на арест ментов.
Почему ты не пошел работать следователем ?
Ты против Стерненко ? !
И никто бы сейчас не трогал Сергея!
П.С. Его действия поддерживаю! Я бы второго нападавшего с пистолетом - дострелил бы....
я спросил, почему лично ты не взял на себя ответственность выписать арест ментам.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля вже мільон разів заслуговує поганої мітли і смітника. Вже з осені його треба було гнати геть. Нам треба узгодити нормальну кандидатуру на дострокові і потім всім гуртом вимагати йому відставку.
Томас Джефферсон
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