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Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца

Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, -

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца вважає, що уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені. За його словами, досвід попереднього Кабміну Олексія Гончарука довів, що уряди "швидко ламаються".

Про це Дануца заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Як показала історія з експрем'єром Олексієм Гончаруком, будь-який Кабмін може дуже швидко вийти з ладу. Тому і Кабмін Шмигаля теж дуже швидко може поламатися. Можуть навіть не чекати осені. Може виникнути якась ситуація, як з Гончаруком, і тоді це все швидко закінчиться", - заявив він.

Дануца нагадав, що в перший раз Кабмін Шмигаля направив до парламенту програму діяльності уряду, яка була неякісно написана.

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"На 12 сторінок. Але не суть. Вона була написана поспіхом - такі документи взагалі не можна приносити в парламент. На мою думку, це неповага до вищого законодавчого органу. Зараз її переписали. Вона стала значно якіснішою. Але, по-перше, осад, як кажуть залишився. А по-друге, вона не стала тією програмою, яка дає досить відповідей на глобальні виклики, перед якими стоїть Україна. це не тільки моя думка, це думка багатьох народних депутатів нашої фракції. Мені подобаються деякі міністри в Кабміні Шмигаля. Я сподіваюся, що вони проявлять себе і ми отримаємо синергію", - додав він.

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Топ коментарі
+10
А тем временем, пока наша бубочка в бирюльки играется:

26.06. Макрон проведет переговоры ,с Хлом, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог.
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
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25.06.2020 12:43
+8
Кадровая политика полностью в стиле бубочки. Что нормального может родиться в таком кадровом бардаке.? Дебилы зеленые
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25.06.2020 12:35
+7
сосни в них не того калібру просто...
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25.06.2020 12:39
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а сенс?
ви друззя, як нє садітєсь...
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25.06.2020 12:35 Відповісти
сосни в них не того калібру просто...
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25.06.2020 12:39 Відповісти
Да ну на )))

ой, Дануца.
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25.06.2020 12:40 Відповісти
какяразница
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25.06.2020 12:52 Відповісти
Сплошные Ванги ептв-только свою непосредственную работу делать мозгов не хватает
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25.06.2020 12:49 Відповісти
Кадровая политика полностью в стиле бубочки. Что нормального может родиться в таком кадровом бардаке.? Дебилы зеленые
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25.06.2020 12:35 Відповісти
А тем временем, пока наша бубочка в бирюльки играется:

26.06. Макрон проведет переговоры ,с Хлом, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог.
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
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25.06.2020 12:43 Відповісти
Лысого давай в премьеры...без него дело не пойдет...😃
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25.06.2020 12:36 Відповісти
вмєсє с банутим янєлохом.
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25.06.2020 12:36 Відповісти
Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени, - "слуга народа" Дануца - Цензор.НЕТ 6284
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25.06.2020 12:36 Відповісти
Дайте ему еще один кабмин.
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25.06.2020 12:38 Відповісти
Оно еще не наигралось в бирюльки.
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25.06.2020 12:42 Відповісти
Вангую, Азаров решил вернуться, для него место греют
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25.06.2020 14:09 Відповісти
Какой смысл?!
Если следующих зе-лядей будет выбирать тот же самый зе-осел, что и всех предыдущих?
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25.06.2020 12:39 Відповісти
Следует писать - "правительство Ахметова"
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25.06.2020 12:41 Відповісти
от тока ни нада.

зебилы выбрали ЗЕ

ЗЕ назначил одно правительство, потом другое.
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25.06.2020 13:04 Відповісти
Не зебилы, а украинский народ. Мы с вами и раньше 30 лет выбирали хрен знает что, а реально управляют олигархи
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25.06.2020 13:31 Відповісти
народ - это сообщество людей, сообща нацеленных на развитие.

а стадо, которое голосует за самоуничтожение, народом называть не надо.
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25.06.2020 13:33 Відповісти
Есть такая точка зрения. Тогда добрая половина политических наций на планете - стадо
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25.06.2020 15:04 Відповісти
Да я шо-то ни одной нации не знаю, которая бы во время вооруженного нападения на неё выбрала главнокомандующим клоуна.

Мож ты подскажешь такой пример ?
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26.06.2020 12:41 Відповісти
Франция и Великобритания в начале 2-ой мировой
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26.06.2020 15:32 Відповісти
Во Франции Лебрена избрали ещё до войны, а во время войны выборов не было.

В Великобритании во время войны избрали Черчилля.

Историю надо учить по книжкам, а не по выступлениям Квартала 95
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26.06.2020 17:24 Відповісти
По мнению Саакашвили, Зеленский изначально ошибался, думая, что он сможет договориться с Владимиром Путиным. Однако вскоре украинский гарант понял - он просто не может заплатить ту цену, которую хочет хозяин Кремля.

Саакашвили также уверяет, что и сам Зеленский, и люди из его окружения не замазаны ни в каких коррупционных преступлениях. Они действительно остались чистыми, и не стали частью коррупционного болота.

Кроме того, Зеленский не упивается имеющейся у него властью, хотя это свойственно для всех, кто попадал в этот «мрачный кабинет», расположенный на 4-м этаже известного здания на улице Банковая.
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25.06.2020 12:42 Відповісти
Мнение саакашвили?? А кому оно может быть интересно??
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25.06.2020 12:46 Відповісти
"Большая строка в Лазурном", где я отдыхал недавно пару дней. Как команда зеленого губернатора Юрия Гусева зарабатывает на «Большой стройке». "Строительство" амбулатории. И так сейчас по всей стране.

Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца - Цензор.НЕТ 6578
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25.06.2020 12:47 Відповісти
Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца - Цензор.НЕТ 1537
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25.06.2020 12:48 Відповісти
Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца - Цензор.НЕТ 5385
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25.06.2020 12:50 Відповісти
Міхо став складати анекдоти чи писати гуморески? Най ще потренується, бо ніц не смішно!
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25.06.2020 12:49 Відповісти
Да, шож вы слуги низкого качества, усе не угомонитесь. Ну, не дано вам. НЕ ДАНО!!!
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25.06.2020 12:43 Відповісти
По Фрейду - читаю "Дауница"
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25.06.2020 12:45 Відповісти
теж мені "новину року" написали....та цих Зеурядів ще буде 100500 штук
я вже забув хто перший очолював
не влада, а "Лото Забава"
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25.06.2020 12:48 Відповісти
Каждый по чуть-чуть насрал и никто не виноват
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25.06.2020 12:49 Відповісти
той, хто знайомий з політикумом м. Кропивницького той в курсі що понятт "політична хвойда" і Сашко Дануца невід"ємні один від одного. судіть самі : Молодитй рух-наша Україна_ Батьківщина- Сильна Україна тігібка-Україна вперде Королевська- БПП-Слуга народа. Справа навіть не в зміні партій. справа в тому що міняв погляди на геть протилежні: від патріотів до ригів, потім знову до патріотів і знову до ригалні вже зеленої. На минулих виборах виграв мажоритарку тільки завдяки лейблу "Слуга урода" Начипили б того лейбла на пацюка зі сміттєвого баку, виграв би і пацюк..
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25.06.2020 12:58 Відповісти
этот кабмин паламался, дайте бубочке новый
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25.06.2020 12:59 Відповісти
https://twitter.com/krot04
https://twitter.com/krot04

krot04

@krot04

·https://twitter.com/krot04/status/1276022491157336069 4 ч

Підключення приватного будинку БУДЬЯКОГО РОЗМІРУ з лічільником на вілиці ззовні проводять тількі десятиамперним автоматом. Якщо хочеш вищий, а цей точно буде вибивати, тре заплатить у лапу. А Ви про ціле підприємство. Велкам ту ахметовстан.

Одеса-Анекдоти®

@uanews3

· 15 ч
Хотите знать каких реформ мне не хватает? Или вам все пофиг? Мне на фирму энергетики разрешили подключить 5 киловатт - за то чтоб повысить мощность до 7 киловатт требуют взятку - 1000 баксов. Никого это не интересует. Хрен в Украине будут инвестициииии!!!! Можете хоть всраться!
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25.06.2020 12:59 Відповісти
Никаких инвестиций больше в Украину не будет, пока власть не сменится, пока шваль зеленую не выметут метлой.
Вливал-вливал МВФ деньги в Украину, гос долг вырос до небес, что имеет МВФ с того долга?
Высокую вероятность дефолта, вот что имеет.
А что имеет Украина?
На что пошли эти колоссальные деньги, которые являются таки долгом и который отдавать таки придется?
Что создано из того, что можно "пощупать руками" или "попинать ногой", то есть tangible assets?
НИ-ЧЕ-ГО.
На что пошли деньги?
Куда они исчезли?
Эти же адова сумма!

Существующей украинской илитке и этой власти никто денег больше никогда не даст - или меняют илитку, или меняют власть - или пусть последний хрен без соли доедают и они, и лохторат их 73-процентный.

Омелян построил 7 тысяч километров дорог - за это ему дело шьют.
Порошенко им дал безвиз, Томос, ФАПы сельские модернизировал, создал ВСУ - его затаскали по судам, и сняли бы с живого кожу, если бы могли.
Гройсман им оставил бюджет с сурплюсом, построил экспресс до Борисполя - его поливают словами погаными.

И после всего этого инвестиций им? Ссаными тряпками их.
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25.06.2020 14:16 Відповісти
кроме "патужнава" министра, забыл он добавить
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25.06.2020 13:50 Відповісти
Эти клоуны поломались. Давайте новых.
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25.06.2020 14:12 Відповісти
Скорее бы этого шмыгу убрали, скот ахметкин!
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25.06.2020 14:47 Відповісти
 
 