Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца вважає, що уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені. За його словами, досвід попереднього Кабміну Олексія Гончарука довів, що уряди "швидко ламаються".

Про це Дануца заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Як показала історія з експрем'єром Олексієм Гончаруком, будь-який Кабмін може дуже швидко вийти з ладу. Тому і Кабмін Шмигаля теж дуже швидко може поламатися. Можуть навіть не чекати осені. Може виникнути якась ситуація, як з Гончаруком, і тоді це все швидко закінчиться", - заявив він.

Дануца нагадав, що в перший раз Кабмін Шмигаля направив до парламенту програму діяльності уряду, яка була неякісно написана.

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"На 12 сторінок. Але не суть. Вона була написана поспіхом - такі документи взагалі не можна приносити в парламент. На мою думку, це неповага до вищого законодавчого органу. Зараз її переписали. Вона стала значно якіснішою. Але, по-перше, осад, як кажуть залишився. А по-друге, вона не стала тією програмою, яка дає досить відповідей на глобальні виклики, перед якими стоїть Україна. це не тільки моя думка, це думка багатьох народних депутатів нашої фракції. Мені подобаються деякі міністри в Кабміні Шмигаля. Я сподіваюся, що вони проявлять себе і ми отримаємо синергію", - додав він.