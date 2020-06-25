Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца вважає, що уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені. За його словами, досвід попереднього Кабміну Олексія Гончарука довів, що уряди "швидко ламаються".
Про це Дануца заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Як показала історія з експрем'єром Олексієм Гончаруком, будь-який Кабмін може дуже швидко вийти з ладу. Тому і Кабмін Шмигаля теж дуже швидко може поламатися. Можуть навіть не чекати осені. Може виникнути якась ситуація, як з Гончаруком, і тоді це все швидко закінчиться", - заявив він.
Дануца нагадав, що в перший раз Кабмін Шмигаля направив до парламенту програму діяльності уряду, яка була неякісно написана.
"На 12 сторінок. Але не суть. Вона була написана поспіхом - такі документи взагалі не можна приносити в парламент. На мою думку, це неповага до вищого законодавчого органу. Зараз її переписали. Вона стала значно якіснішою. Але, по-перше, осад, як кажуть залишився. А по-друге, вона не стала тією програмою, яка дає досить відповідей на глобальні виклики, перед якими стоїть Україна. це не тільки моя думка, це думка багатьох народних депутатів нашої фракції. Мені подобаються деякі міністри в Кабміні Шмигаля. Я сподіваюся, що вони проявлять себе і ми отримаємо синергію", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
ви друззя, як нє садітєсь...
ой, Дануца.
26.06. Макрон проведет переговоры ,с Хлом, Будут говорить про Украину.
29.06. Макрон едет в Берлин где встретится с Меркель. Снова будут говорить про Украину Три страны с Нормандской четверки ведут активный диалог.
А где же наш "величайший"? А оно едет открывать футбольное поле, построенное кстати не за средства бюджета и еще по программе децентрализации Пороха.
Если следующих зе-лядей будет выбирать тот же самый зе-осел, что и всех предыдущих?
зебилы выбрали ЗЕ
ЗЕ назначил одно правительство, потом другое.
а стадо, которое голосует за самоуничтожение, народом называть не надо.
Мож ты подскажешь такой пример ?
В Великобритании во время войны избрали Черчилля.
Историю надо учить по книжкам, а не по выступлениям Квартала 95
Саакашвили также уверяет, что и сам Зеленский, и люди из его окружения не замазаны ни в каких коррупционных преступлениях. Они действительно остались чистыми, и не стали частью коррупционного болота.
Кроме того, Зеленский не упивается имеющейся у него властью, хотя это свойственно для всех, кто попадал в этот «мрачный кабинет», расположенный на 4-м этаже известного здания на улице Банковая.
я вже забув хто перший очолював
не влада, а "Лото Забава"
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krot04
@krot04
·https://twitter.com/krot04/status/1276022491157336069 4 ч
Підключення приватного будинку БУДЬЯКОГО РОЗМІРУ з лічільником на вілиці ззовні проводять тількі десятиамперним автоматом. Якщо хочеш вищий, а цей точно буде вибивати, тре заплатить у лапу. А Ви про ціле підприємство. Велкам ту ахметовстан.
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
· 15 ч
Хотите знать каких реформ мне не хватает? Или вам все пофиг? Мне на фирму энергетики разрешили подключить 5 киловатт - за то чтоб повысить мощность до 7 киловатт требуют взятку - 1000 баксов. Никого это не интересует. Хрен в Украине будут инвестициииии!!!! Можете хоть всраться!
Вливал-вливал МВФ деньги в Украину, гос долг вырос до небес, что имеет МВФ с того долга?
Высокую вероятность дефолта, вот что имеет.
А что имеет Украина?
На что пошли эти колоссальные деньги, которые являются таки долгом и который отдавать таки придется?
Что создано из того, что можно "пощупать руками" или "попинать ногой", то есть tangible assets?
НИ-ЧЕ-ГО.
На что пошли деньги?
Куда они исчезли?
Эти же адова сумма!
Существующей украинской илитке и этой власти никто денег больше никогда не даст - или меняют илитку, или меняют власть - или пусть последний хрен без соли доедают и они, и лохторат их 73-процентный.
Омелян построил 7 тысяч километров дорог - за это ему дело шьют.
Порошенко им дал безвиз, Томос, ФАПы сельские модернизировал, создал ВСУ - его затаскали по судам, и сняли бы с живого кожу, если бы могли.
Гройсман им оставил бюджет с сурплюсом, построил экспресс до Борисполя - его поливают словами погаными.
И после всего этого инвестиций им? Ссаными тряпками их.