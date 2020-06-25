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34% українських сімей отримують субсидії та пільги на оплату комуналки, - Міністерство розвитку громад і територій

34% українських сімей отримують субсидії та пільги на оплату комуналки, - Міністерство розвитку громад і територій

Допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримують майже 34% українських домогосподарств. З них 1,8 млн домогосподарств - пільгу і 3,2 млн домогосподарств - субсидію.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

У бюджеті на 2020 рік на ці виплати передбачено 39 млрд грн.

За словами Хоцянівської, у разі, якщо людина продовжує накопичувати заборгованість, виплату пільги або субсидії можуть призупинити, проте 91-97% із цих людей не мають боргів за комуналку.

Також читайте: Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

Водночас 9,9 млн домогосподарств, які не мають права на отримання пільг чи субсидій або не скористалися цим правом, мають борги за житлово-комунальні послуги.

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Топ коментарі
+5
Дякуємо Петру Олексійовичу за наше заможнє життя !
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25.06.2020 12:56
+5
Економіка росла, пенсії та зарплати збільшувались. Дякую Порошенку!
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25.06.2020 12:59
+3
вже нажаль родились.......73%
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25.06.2020 13:01
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Дякуємо Петру Олексійовичу за наше заможнє життя !
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25.06.2020 12:56 Відповісти
Економіка росла, пенсії та зарплати збільшувались. Дякую Порошенку!
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25.06.2020 12:59 Відповісти
Ріс тільки курс долара і петрові магазини
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25.06.2020 13:02 Відповісти
А цибуля, цибуля скільки була! А борщовий набір- це ж з розуму зійти можна було! Слава богу що при НАЙВЕЛИЧНІШОМУ все стало дешевше. Доречі, а де ця тварюка чорнорота з Г+Г з індексом борща ділась?
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25.06.2020 13:05 Відповісти
Нагадай, соєвий, в скільки разів Петрушка з Гонтарихою гривню девальвували?
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25.06.2020 13:09 Відповісти
А ти випадково не економістом працюєш?
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25.06.2020 13:11 Відповісти
на просте запитання нездатен відповісти?
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Так, при Порошенко було заможне життя...Літаків,для того щоб погріли зади все зубожіле насєлєніє( по версіі Коломийського) на курортах світу не вистачало... А тепер маємо реальну статистику: В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ
В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет
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25.06.2020 14:06 Відповісти
Ну звичайно. За час каденції Петрушки пенсія збільшилась з 120$ до 60$
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25.06.2020 14:11 Відповісти
Порох отримав країну у червні місяці з активними воєнними діями ( ху ло якраз щойно окупувало частину територіі зі словами "нас там нєт", в бюджеті було 108 тис грн.( Це ті крихти, Які ще не встиг докрасти Яник) , а також з повністю порваною та зруйнованою економікою ( коли з кров'ю відірвали Крим та Донбас)... Але країна під керівництвом Пороха вистояла...А це зелене нєдоразумєніє отримало країну з економічним зростанням , 130 млрд.грн. в бюджеті , з інвесторами ,які не побоялись вложити гроші під час війни в Україну....і цей Додік за рік профукав все!!! На сьогодні бюджету вже не вистачає 475 млрд.грн... ( по словам міністра фінансів). Так що запасаємось попкорном і спостерігаємо, як осінню цього Іа будуть гнати пінками та підсрачниками, разом з його дурною прислугою!
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26.06.2020 15:59 Відповісти
Де ви побачили економічне зростання при Петрушці? Питро з Гонтарєвою в три рази девальвували гривню. Ви це маєте на увазі?
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26.06.2020 17:14 Відповісти
Зебілам ( як і ботам) пояснювати наслідки війни, розпочатої Мордором проти України,не має сенсу...
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27.06.2020 15:24 Відповісти
Пи2дёж галимый.
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25.06.2020 12:58 Відповісти
А потом дети рождаются низкого качества
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25.06.2020 12:59 Відповісти
вже нажаль родились.......73%
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25.06.2020 13:01 Відповісти
Это сколько же у нас "бракованных" детей?
И не сосчитать!
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25.06.2020 12:59 Відповісти
Брехня, никто не получает. Знакомый дома сидит, жена болеет. Считают что оба получают минималку, а стало быть х вам а не субсидии.
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25.06.2020 13:03 Відповісти
Долги по ЖКХ уже за 80лярдов перевалили! КАКАЯ ОХЕРЕННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ И СУБСИДИЙ!! СКОРО ВСЕ ЗАВАЛИТСЯ ЧТО И ЛОГИЧНО КОГДА У ВЛАСТИ ВОРЫ!!
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25.06.2020 13:06 Відповісти
Интересно, сколько из этих 34% получают "серые" или "черные" зарплаты?
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25.06.2020 13:21 Відповісти
більш ніж третина має субсидії?

Звідки такі цифри ?
Маю пару десятків знайомих , з якими регулярно спілкуюсь , але субсидіюспоживачів серед них - нема !
А де вони є ?
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25.06.2020 13:50 Відповісти
 
 