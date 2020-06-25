34% українських сімей отримують субсидії та пільги на оплату комуналки, - Міністерство розвитку громад і територій
Допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримують майже 34% українських домогосподарств. З них 1,8 млн домогосподарств - пільгу і 3,2 млн домогосподарств - субсидію.
Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.
У бюджеті на 2020 рік на ці виплати передбачено 39 млрд грн.
За словами Хоцянівської, у разі, якщо людина продовжує накопичувати заборгованість, виплату пільги або субсидії можуть призупинити, проте 91-97% із цих людей не мають боргів за комуналку.
Водночас 9,9 млн домогосподарств, які не мають права на отримання пільг чи субсидій або не скористалися цим правом, мають борги за житлово-комунальні послуги.
Топ коментарі
+5 Аль Капучіно
показати весь коментар25.06.2020 12:56
+5 саша паламарчук
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+3 саша паламарчук
показати весь коментар25.06.2020 13:01
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Будь ласка, зачекайте...
В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет
И не сосчитать!
Звідки такі цифри ?
Маю пару десятків знайомих , з якими регулярно спілкуюсь , але субсидіюспоживачів серед них - нема !
А де вони є ?