Заступниця голови Мін'юсту Коломієць викупила на аукціоні собаку, яку не зміг собі дозволити Малюська через брак грошей

Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць викупила пітбуля на аукціоні СЕТАМ.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всіх дуже хвилювала доля песика, якого Мін'юст продавав з торгів на виконання рішення суду. Доповідаю:

1) Домашні собачки продаються на OpenMarket - СЕТАМ з 2015 року. Тому заяви деяких досвідчених політиків про те, що "за Порошенка такого не було" (з усією повагою до Президента) це відверта брехня;

2) Суд ухвалив рішення забрати Тору у власників, оскільки ця складна та сильна порода потребує виховання, часу, відповідальності. Покусані сусіди і інші тварини, страх людей, які живуть поруч із господарями Тори, показує, що такого виховання вона не мала, немає і мати не буде;

3) Це був п’ятий аукціон, на якому її виставляли з кінця 2019 року. І єдиний, на якому були заявлені претенденти на її купівлю.

4) Перші двоє претендентів, чиї ставки були найвищими, вчинили малодушно та очікувано, заявлених коштів не сплативши. Дійсно, я взяла участь в аукціоні, бо була впевнена, що доля Тори чи проблеми людей, які з нею вимушені проживати на одній вулиці, перестане усіх цікавити уже наступного дня. В принципі, як і не цікавила усі п’ять попередніх спроб її продажу через торги. У свою чергу ми зараз активно шукаємо кінологічну службу, якій Тору можна віддати на перевиховання, де їй дадуть "освіту", де про неї будуть дбати і гуляти - і це будуть робити професіонали, поряд з якими вона навчиться бути слухняною та більше не становитиме небезпеки для суспільства. Навпаки, ще й на роботу її влаштуємо. Обіцяю регулярно звітувати про долю Тори та її успіхи на шляху виправлення!"- написала вона.

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Крім того Коломієць зазначила, що зміни до законодавства які не лише унеможливлять подальший продаж домашніх тварин через торги ще й вирішать проблему з долею таких, як Тора, нами вже розроблено і подано.

"Очікуємо прийняття КМУ сьогодні і ВРУ - уже по мірі важливості врегулювання цього питання для народних депутатів України", - додала заступниця глави Мін'юсту.

Нагадаємо, в кінці травня в Мін'юсті підтвердили, що продають на аукціоні собак. Глава Мін'юсту Малюська розповів про пітбуля, якого виставили на продаж не через борги господарів, а через напади на перехожих. Він пообіцяв викупити його і віддати на перевиховання.

Пізніше Малюська розповів про те, що не зміг придбати конфісковаого собаку на аукціоні, як він обіцяв, бо її вже хтось купив, а його зарплата не дозволила міністрові конкурувати.

"Дійсно, я обіцяв взяти участь в аукціоні, зареєструвався там як учасник, але не мав можливості конкурувати з іншими учасниками: зарплата не дозволяє мені заплатити за пітбуля більше 11 тисяч, а аукціон закінчився саме такими результатами", - сказав Малюська на брифінгу.