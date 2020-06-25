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Новини Паводки на Західній Україні
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Угорщина (2147) Закарпаття (1997) паводок (233) Сійярто (324)

Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті

Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті

Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що уряд його країни розробив низку заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може чимось допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

Також читайте: Угорщина з 29 червня відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною, - Сійярто

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Топ коментарі
+14
Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 4364
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25.06.2020 13:21
+6
В замен на что ?
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25.06.2020 13:12
+5
Що там блазень днями розповідав далекобійникам - 1 млн $ за 1 км дороги?
Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
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25.06.2020 13:16
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В замен на что ?
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25.06.2020 13:12 Відповісти
Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 4364
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25.06.2020 13:21 Відповісти
рысские отвоевали, хунгары откупят.....
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25.06.2020 13:14 Відповісти
Що там блазень днями розповідав далекобійникам - 1 млн $ за 1 км дороги?
Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
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25.06.2020 13:16 Відповісти
А что взамен?
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25.06.2020 13:18 Відповісти
"По чьом опіум для народа?", тобто гектар української землі для Мукачівської автономії? ******* теж зауважили, що слуги харчуються з перепродажу національних багатств?
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25.06.2020 13:19 Відповісти
А потом там пойдут танки НАТО?
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25.06.2020 13:20 Відповісти
*****
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25.06.2020 13:48 Відповісти
а якщо ***** підлизнути, то подачка може бути більшою
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25.06.2020 13:21 Відповісти
"Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены"

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25.06.2020 13:22 Відповісти
ой, да они через границу пару км. не проконтролируют? Мы еще и должны останемся.
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25.06.2020 13:27 Відповісти
мадьяры незнают что на эти деньги
можно построить 1 км зеленой дороги
и то в Кривом Рогу
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25.06.2020 13:25 Відповісти
Давай 550млн., а мы подпишем в Будапеште "меморандум" что если вы построите дороги, то по ним не будут ездить лесовозы марки Краз или мотоциклы марки Бугатти.
Правда если все-таки будут ездить, то мы сделаем вот так:

Сиярто, иди ты на(Путина), иди ты на(Путина), иди ты на(Ну ты Понял, Нет?)
"Благобожный благодаритель" блин.
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25.06.2020 13:25 Відповісти
Боже скільки тут придурків зібралося? То чому Україна не вкладає в розвиток області а мадяри це роблять? Щось так ця тема мусується кимось. Так би і хотілося комусь розігрівати в Закарпатті війнушку. Але скажу не вийде. В нас живуть толерантні та аполітичні люди яким начхати на лівих і правих та верхніх і нижніх...
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25.06.2020 13:26 Відповісти
Угу, только туда поехать - как будто в Корее оказался(в смысле что ничего не понимаешь) и у каждого второго паспорт не здешний.
побольше баек рассказывай.те
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25.06.2020 13:28 Відповісти
Слухай Борис ти мені корінному Закарпатцю у кого мама угорка а батько українець (русин) і явільно розмовляю угорською, українською чи російською мовами про якісь байки тут лялякаєш...
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25.06.2020 13:52 Відповісти
ну так ви самі сказав шо "Закарпатець".
а які байки? типу у вас комфортно себе може почувати українець? ну ага - розкажи, буду готовий послухати. + МП. ще й до того, чи може "лялякаю"? га?
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25.06.2020 14:07 Відповісти
Шановний в нас купа людей з різних куточків України і живуть прекрасно а таким видно як Ви не комфортно жити навіть в Галичині. Будьте попроще у ставленні до людей. Тоді все буде гаразд в житті.
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25.06.2020 14:20 Відповісти
Та живите себе, просто у вас у каждого второго(не ври.те) паспорта с 2
Так что не мне оправдываться. - по всей стране преимущественно если не знаешь нашего, но знаешь российский, то даже и перейдут на "общепонятный".
Я раз был в Одессе - как блин в Рашке - чужой. Это комфортно? Это в своей стране? Не думаю. Так и у вас. Хотя в Одессе столько паспортов нету на руках(а это уже угроза).
Живите, г*споди, я бы даже дал автономию вам там - только не кляньчите бабла бо "ой, а нас затопило, Киев, даавай дэнги, дэнги давай", а то у нас леса уже мало - чем хибары латать будем(до следующего паводка или повени или селя, или когда захотим)
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25.06.2020 14:41 Відповісти
Борис я особисто в тебе гроші не клянчив. А за паспорта чого стільки строчиш? Чому Україна не забезпечить роботою і умовами проживання людей вдома? За 30 років вже всі ресурси Україна проє...ла і провела деіндустріалізацію. Шаленими темпами перетворюється в аграрно-індустріальну територію третього світу. Тому люди в роблять паспорти що здриснули з ''укруїнського раю''
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25.06.2020 15:02 Відповісти
Ось бачите?
Що я й хотів від вас почути.
І оце й усе.
І не треба було тягнути гуму та доводити шо ви всіх годуєте вам всі можуть "скинутись".
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25.06.2020 15:25 Відповісти
Одни на Донбассе уже сдрыснули из украинского рая, и теперь последний уй без соли доедают, а то все кричали, что кормят всю Украину.
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25.06.2020 16:24 Відповісти
Шановний звідси і без війни зйоб...ть люди масово в Чехію чи Словаччини і дітей забирають і стареньких батьків забирають з ''укруїнського раю''. А знаєте чому? Тому що там можна працювати і просто жити а не виживати. Як в цій ''укруїнській реальності. Ну і забув мадяри теж зйоб...ють. Бо в Угорщині теж набагато кращі умови життя ніж тут в ''Укруїні''.
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25.06.2020 16:54 Відповісти
Деревья не вырубывайте и не будет никаких паводков.
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25.06.2020 13:27 Відповісти
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
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25.06.2020 13:29 Відповісти
В Украине строительство 1 км дороги стоит 5,6 млн долл. Об этом «Автоцентру» сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.(2019 г)

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги зависит от ряда факторов. Это и рельеф местности, по которой будет пролегать дорога, геологические условия, наличие местных строительных материалов (карьеров грунта, щебеночных материалов, песка и т.п.), потребность в устройстве сложных транспортных развязок и прочее. Расчеты производятся отдельно для каждого объекта, исходя из проектно-сметной документации.

$50 млн «делим» $ 5,6 "получаем" Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 8647
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25.06.2020 13:30 Відповісти
***** хоть 3 лярда давало яныку... зеле и 50мил хватило.. шлюха дешевая
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25.06.2020 13:42 Відповісти
у венгров деньги нужно взять, я щитаю.
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Хай засунуть свої гроші собі у дупу! Це хабар за розвал України! Буду Президентом, всіх зрадників розстріляю!
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25.06.2020 14:39 Відповісти
Не дорого, за шмат української землі, мадяри дають
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25.06.2020 14:55 Відповісти
Тепер залишилося прислати також тих, хто буде ці дороги будувати. Якщо дати нашим, то ні доріг ні грошей не побачимо.
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25.06.2020 15:20 Відповісти
вартість Берегівського району
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25.06.2020 15:40 Відповісти
Вот бы всю Украину так затопило, может тогда всем миром скинутся нам на новые дороги.
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25.06.2020 16:09 Відповісти
Хай краще на ті гроші будують в себе українські школи.
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25.06.2020 16:37 Відповісти
С такими друганами как венгрия - лучше потерять чем найти.
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25.06.2020 18:00 Відповісти
 
 