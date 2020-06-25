Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.
Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.
"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав Сійярто.
Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що уряд його країни розробив низку заходів для боротьби проти паводків.
"Якщо Угорщина може чимось допомогти, ми готові це зробити", - додав він.
Топ коментарі
+14 Сигизмунд Дормидонтович
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+6 Danis Nielsen
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+5 wake up-UA
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Будь ласка, зачекайте...
Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
можно построить 1 км зеленой дороги
и то в Кривом Рогу
Правда если все-таки будут ездить, то мы сделаем вот так:
Сиярто, иди ты на(Путина), иди ты на(Путина), иди ты на(Ну ты Понял, Нет?)
"Благобожный благодаритель" блин.
побольше баек рассказывай.те
а які байки? типу у вас комфортно себе може почувати українець? ну ага - розкажи, буду готовий послухати. + МП. ще й до того, чи може "лялякаю"? га?
Так что не мне оправдываться. - по всей стране преимущественно если не знаешь нашего, но знаешь российский, то даже и перейдут на "общепонятный".
Я раз был в Одессе - как блин в Рашке - чужой. Это комфортно? Это в своей стране? Не думаю. Так и у вас. Хотя в Одессе столько паспортов нету на руках(а это уже угроза).
Живите, г*споди, я бы даже дал автономию вам там - только не кляньчите бабла бо "ой, а нас затопило, Киев, даавай дэнги, дэнги давай", а то у нас леса уже мало - чем хибары латать будем(до следующего паводка или повени или селя, или когда захотим)
Що я й хотів від вас почути.
І оце й усе.
І не треба було тягнути гуму та доводити шо
ви всіх годуєтевам всі можуть "скинутись".
Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги зависит от ряда факторов. Это и рельеф местности, по которой будет пролегать дорога, геологические условия, наличие местных строительных материалов (карьеров грунта, щебеночных материалов, песка и т.п.), потребность в устройстве сложных транспортных развязок и прочее. Расчеты производятся отдельно для каждого объекта, исходя из проектно-сметной документации.
$50 млн «делим» $ 5,6 "получаем"