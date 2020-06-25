НСК "Олімпійський" з 28 червня відкривається для занять спортом, - міністр спорту Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на брифінгу за підсумками 100 днів роботи уряду заявив, що НСК "Олімпійський" з 28 червня відкривається для занять спортом.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sportarena.com.

"З 28 червня ми вперше повністю відкриваємо НСК "Олімпійський", облаштовуючи великий спортивний опен-спейс, роблячи велику спортивну зону з безліччю майданчиків. Всі вони будуть безкоштовними, і будь-хто може прийти і зайнятися руховою активністю", - заявив Гутцайт.

"Федерації зможуть виставити свої майданчики, для популяризації видів спорту. Ми зробимо все, щоб всі знали і бачили - НСК Олімпійський відкритий для спорту. Це державний об'єкт, який побудований за бюджетні гроші і повинен бути відкритий для людей. Вже поставлено ​​волейбольний майданчик, будуть зони воркауту, баскетбольний майданчики, багато інших", - додав міністр.

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