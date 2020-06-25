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НСК Олімпійський (35) Гутцайт (78)

НСК "Олімпійський" з 28 червня відкривається для занять спортом, - міністр спорту Гутцайт

НСК

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на брифінгу за підсумками 100 днів роботи уряду заявив, що НСК "Олімпійський" з 28 червня відкривається для занять спортом.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sportarena.com.

"З 28 червня ми вперше повністю відкриваємо НСК "Олімпійський", облаштовуючи великий спортивний опен-спейс, роблячи велику спортивну зону з безліччю майданчиків. Всі вони будуть безкоштовними, і будь-хто може прийти і зайнятися руховою активністю", - заявив Гутцайт.

"Федерації зможуть виставити свої майданчики, для популяризації видів спорту. Ми зробимо все, щоб всі знали і бачили - НСК Олімпійський відкритий для спорту. Це державний об'єкт, який побудований за бюджетні гроші і повинен бути відкритий для людей. Вже поставлено ​​волейбольний майданчик, будуть зони воркауту, баскетбольний майданчики, багато інших", - додав міністр.

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Любо дорого слухати та дивитися на представників пліснявої влади - тут тобі і "опен-спейс" і "айкоси"...
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25.06.2020 13:19 Відповісти
Гутцайт объявил открытие готцалок
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25.06.2020 13:30 Відповісти
"министр спорта Гутцайт"
--
А неплохо так хомячки с "евреем" Порошенко повоевали
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25.06.2020 13:23 Відповісти
А як на рахунок покпзкхи у Гідропарку? Це було правильно, чи правильно зараз? І чому?
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25.06.2020 13:30 Відповісти
ну отлично, скоро буем штамповать чемпионов, они будут стране зарабатывать олимпийские медали, а мы на ставках зарабатывать у букмекеров))) https://betonmobile.com.ua/ru/ https://betonmobile.com.ua/ru
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31.08.2020 23:07 Відповісти
 
 