Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань нацменшин і освіти, - Кулеба

Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань національних меншин і освіти, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми домовилися, що комісія (з питань національних меншин. - Ред.) зустрінеться на рівні співголів найближчим часом, і я гарантував, дав своє слово Петеру, що ми цю зустріч проведемо, і наші співголови проведуть дуже ретельний огляд ситуації із захистом прав осіб, які належать до національних меншин, і підготують можливі рішення для нашого руху вперед та усунення непорозумінь", - сказав він на спільному із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, також глави МЗС погодили подальші кроки щодо проведення засідання робочої групи з питань освіти.

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"Це третя структура, яка має провести свою зустріч до візиту прем'єр-міністра Орбана до України", - додав він.

Міністр зазначив, що українська сторона налаштована на проведення саміту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського в липні.

"Головне для нас наразі - підготувати по-справжньому змістовну зустріч лідерів, не зустріч заради зустрічі, а зустріч заради нової сторінки в українсько-угорських відносинах", - наголосив він.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.