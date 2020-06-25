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Угорщина (2147) мова (735) нацменшини (190) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (324)

Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань нацменшин і освіти, - Кулеба

Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань нацменшин і освіти, - Кулеба

Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань національних меншин і освіти, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми домовилися, що комісія (з питань національних меншин. - Ред.) зустрінеться на рівні співголів найближчим часом, і я гарантував, дав своє слово Петеру, що ми цю зустріч проведемо, і наші співголови проведуть дуже ретельний огляд ситуації із захистом прав осіб, які належать до національних меншин, і підготують можливі рішення для нашого руху вперед та усунення непорозумінь", - сказав він на спільному із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто брифінгу в Києві у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, також глави МЗС погодили подальші кроки щодо проведення засідання робочої групи з питань освіти.

Також читайте: Угорщина з 29 червня відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною, - Сійярто

"Це третя структура, яка має провести свою зустріч до візиту прем'єр-міністра Орбана до України", - додав він.

Міністр зазначив, що українська сторона налаштована на проведення саміту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського в липні.

"Головне для нас наразі - підготувати по-справжньому змістовну зустріч лідерів, не зустріч заради зустрічі, а зустріч заради нової сторінки в українсько-угорських відносинах", - наголосив він.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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Топ коментарі
+11
К венгрии нужно выдвигать претенцзии за оккупацию Украины во время ВОВ и гибель от их рук сотен тысяч мирного начеления Украины.
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25.06.2020 13:28
+8
В Україні національною меншиною можна вважати лише кримських татар.
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25.06.2020 13:27
+8
И снова сдача интересов Украины.
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25.06.2020 13:30
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В Україні національною меншиною можна вважати лише кримських татар.
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25.06.2020 13:27 Відповісти
К венгрии нужно выдвигать претенцзии за оккупацию Украины во время ВОВ и гибель от их рук сотен тысяч мирного начеления Украины.
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25.06.2020 13:28 Відповісти
И снова сдача интересов Украины.
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25.06.2020 13:30 Відповісти
Путь Украинские ОБЩИНЫ разбираются на местах с равной Венгерской общиной по каким законам они там на местах должны жить и не выходить за рамки законов Украины,украинская власть может только контролировать ,чтобы общины жили по законам Украины и не более, я вообще не понимаю ...я вообще не понимаю...Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования там чего то . Украина как то позорно выглядит перед всем Миром.Все соседи им диктуют,а Московия вообще хочет Украину загнать в прежнее стойло
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25.06.2020 13:37 Відповісти
Скільки українських шкіл відкриють в Угорщині?
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25.06.2020 13:47 Відповісти
.......жодної!!!
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25.06.2020 14:23 Відповісти
Во время войны, 1941-45 хуже немцев были только мадьяры.
Основные каратели .
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25.06.2020 14:03 Відповісти
если мадярские фашисты хотят образование на венгерском в закарпатье, то не ворос: организованить образование по субботам и воскресеньям и выставить счет мадярам. как только оплатят на год вперед общеевропейскую цену, то тогда можно начинать.
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25.06.2020 14:09 Відповісти
Кулєба, не піддавайся угорський хєрні!!!Один не вірний крок, і це мудиковате творіння сяде Україні на шию!!!
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25.06.2020 14:22 Відповісти
У України не має друзів! Кожна країна зараз сама за себе і кожна країна буде відстоювати власні інтереси! На нас всім насрати! Московія, Венгрія, Румунія і Польща завжди готові вставити ніж у спину Україні! Світ любить сильних, а слабких завжди добивають! Ніяких поступок венграм" Потрібно пам'ятати про те, що у нас і з іншими сусідами є територіальни претензії! Якщо підемо на поступки венграм, інші мовчати не будуть! Поступки венграм це національна зрада! За це потрібно розстрілювати!
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25.06.2020 14:36 Відповісти
Не забагато кулеба бере на себе зобов'язань?
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25.06.2020 15:03 Відповісти
У Украины нет других проблем, что она будет заниматься образованием угорцев?
Вот почему украинцы в Канаде не требуют себе обучения на украинском?
Чего это Угорщина будет сунуть свой нос в вопросы образования в Украине?
Недолугие зеленые козлы вы зачем это творите?
Вот вас потом судить будут по настоящему
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25.06.2020 15:08 Відповісти
Анулюйте нахер українську мову і всім ворогам буде добре. Вони вас звали, коли приймали свій мовний закон? Там є щось українське?
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25.06.2020 15:12 Відповісти
Краще ви домовлялись з стратегічними нашими партнерами а не європейськими ізгоями,а так зі США хочут вляпатись в касетний скандал за рос. сценарієм,Канаду не підтримала наша делегація в ООН ,з такими друзями як ***** та Лукашенко і ворогів не треба.
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25.06.2020 15:28 Відповісти
 
 