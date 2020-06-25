Сійярто озвучив умови розблокування засідання НАТО-Україна: Освіта і права угорської меншини

Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання НАТО-Україна.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.

"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.

Також він зазначив, що найближчими тижнями має відбутися зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначено план щодо вирішення проблемних питань.

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