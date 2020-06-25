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Угорщина (2147) НАТО (6206) Сійярто (324)

Сійярто озвучив умови розблокування засідання НАТО-Україна: Освіта і права угорської меншини

Сійярто озвучив умови розблокування засідання НАТО-Україна: Освіта і права угорської меншини

Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання НАТО-Україна.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.

"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.

Також він зазначив, що найближчими тижнями має відбутися зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначено план щодо вирішення проблемних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина з 29 червня відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною, - Сійярто

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Топ коментарі
+34
Сийярто говорящая жопа ***** идет на хутор с меньшинствами
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25.06.2020 13:27
+29
Блестящая победа внешнеполитического ведомства Украины.
Венгрия организовывает в Украине районы.
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25.06.2020 13:35
+24
А що, натомість, Зеленський вимагає від Угорщини?
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25.06.2020 13:28
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Сийярто говорящая жопа ***** идет на хутор с меньшинствами
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25.06.2020 13:27 Відповісти
а що будем проводити демадяризацію мадяризованих українців, які є грекокатоликами?
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25.06.2020 14:45 Відповісти
Венгры не грекокатолики,и даже не римокатолики. Они протестанты,в основном кальвинисты.
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25.06.2020 15:19 Відповісти
потрібно знати історію свого народу, українців. Навіть кацапи колись мали грекокатолицьку церкву

Угорська греко-католицька церква - греко-католицька церква, парафії якої розташовані на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини , а також в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 угорській діаспорі Північної Америки. Нараховує близько 300 тисяч вірних, які є нащадками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 змадяризованих українців .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]
УКРАЇНЦІ! КАРЛ!
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25.06.2020 23:24 Відповісти
почитай, і вчи історії а не репертуар 95 кварталу

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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25.06.2020 23:25 Відповісти
Да. Это так. Только доля грекокатоликов среди ВСЕХ прихожан в Венгрии -3 процента. Что в точности соответствует написанному мною.
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26.06.2020 08:39 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
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25.06.2020 23:32 Відповісти
какой-то сраный кацапский лапоть ставит условия Украине,ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР-ОКУРОК -готовься к забегу в Ростов
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25.06.2020 16:22 Відповісти
А що, натомість, Зеленський вимагає від Угорщини?
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25.06.2020 13:28 Відповісти
Сватов и Лигу Смеха купить!
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25.06.2020 13:30 Відповісти
Он просто раздвигает ягодицы, а удовольствие будут все позже получать, когда многострадальное венгерское меньшинство референдум проведёт
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25.06.2020 14:02 Відповісти
Чтобы признали Зеленского президентом Украины, а не актером 95 квартала.
Хотя, как сказал Лысый, там нет актеров.
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25.06.2020 15:54 Відповісти
Влада здає інтереси держави вже комплексно. Поступово з людей, з якими я багато в чому не згідний але в чомусь і згідний вони пертворилися на ворогів.
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25.06.2020 13:34 Відповісти
США настаивают, что НАТО - не место для решения двусторонних проблем между членами и партнерами блока, и обещают работать с Венгрией для снятия украинской блокады.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон во время онлайн-брифинга в Брюсселе накануне министерской встречи Альянса. (c)
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25.06.2020 13:34 Відповісти
Блестящая победа внешнеполитического ведомства Украины.
Венгрия организовывает в Украине районы.
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25.06.2020 13:35 Відповісти
Про то что Венгрия решает общаться нам с НАТО или нет я вообще молчу.........
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25.06.2020 13:35 Відповісти
Еще в 2018-м Вашингтон требовал от Будапешта немедленно решить спор с Киевом, но Орбан удерживал позиции, ссылаясь на то, что Украина все никак не выполнит рекомендации "Венецианки".
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
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25.06.2020 13:54 Відповісти
Тоже хотят откусить кусок Украины! А ЗЕленые на все готовы, лишь у власти остаться и бабла напилить!!!!

А что венгры делают у себя для Украинцев??????
Пусть тоже организовывают Образование и права Украинского меньшинства!!!!
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25.06.2020 13:36 Відповісти
ЗЕлень сдает Украину!!!
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25.06.2020 13:37 Відповісти
Для этого нужно ,чтобы украинская диаспора ,проживающая в Венгрии подала аналогичное венгерскому требование
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25.06.2020 18:50 Відповісти
а какие им еще права требуются ? они что чем то лучше чем остальные граждане Украины ? хотят больше прав пускай переезжают в Венгрию
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25.06.2020 13:37 Відповісти
какой взнос венгрии бюджет НАТО? в каких миссиях НАТО они учавствуют?
может надо уже просто поставить этих мудаков на место, что бы они прекратили шантаж.
я думаю, если выкинуть венгров с НАТО, то мы намного больше принесем пользу альянсу
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25.06.2020 13:39 Відповісти
я думаю не тебе сашке попандополо решать выкидывать Венгрию с нато или брать Украину туда
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25.06.2020 13:41 Відповісти
Сійярто озвучив умови розблокування засідання НАТО-Україна: Освіта і права угорської меншини - Цензор.НЕТ 1170
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25.06.2020 13:41 Відповісти
Щн раз наголошую, що НАСТАВ ЧАС ПОЗБАВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ЧИНОВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЩЕ Й УГОРСЬКЕ або інше громадянство. Починати саме з чиновників, а не з бабусь-дідусів двірників-прибиральниць. І застосовувати до них правило 90 днів протягом півроку. А інший час нехай ними опікується Угоршина - соціальні виплати, медичне обслуговування тощо. Власнісь не чіпати - нехай сплачують податки, як нерезиденти. І у сіярта зразу ж зникне його гонор. Бо треба буде витрачатти досить великі гроші на цих "угорців". А витрачати гроші мадяри дуже не *******.
Аби не волали про "вибіркове застосування Закону про громадянство України" додати туди осіб з ************, румунським, ізраїльським громадянством, тощо.
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25.06.2020 13:51 Відповісти
Мало им того, что Украина растит, платит соцпомощь, лечит, обучает (всё это - за деньги налогоплательщиков) рабочую силу для Венгрии, теперь ещё и "Береговскую Народную Республику" надо построить...
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25.06.2020 14:00 Відповісти
а на каком законном основании зелесрань решила, что за деньги украинских налогоплательщиков нужно учить венгерскому в украинской школе? зеленых дегенератов - на нары!
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25.06.2020 14:10 Відповісти
А почему украинские дипломаты не предлагают Сийярто рассмотреть возможность переселения украинских венгров на их историческую родину?!
Пусть Венгрия построит дома для своих земляков и вернувшиеся на родину наверняка будут благодарны, тем самым вопрос "образования и прав" будет снят сам собой...
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25.06.2020 14:12 Відповісти
Историческая родина венгров - Урал . Европа (особенно соседи венгрии , к которым венгрия предъявляет претензии) вздохнет с облегчением , если они вернутся туда , откуда пришли много веков назад...
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25.06.2020 14:21 Відповісти
Я не буду спорить урал или не урал, но в данном , конкретном случае господин Орбан рассматривает их как "венгров" и логичным было бы со стороны Укрианы вернуть "венгров" господину Орбану!
Сделать это совершенно не трудно - обладателей венгерских паспортов лишить украинского гражданства и по истечении 3 (трех) месяцев, если те не выедут самостоятельно, депортировать их на территорию Венгрии как "нарушителей прав пребывания иностранцев на территории Украины"...
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25.06.2020 14:27 Відповісти
Какой Урал? С Марса они прилетели вместе с ыуауи.
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25.06.2020 15:52 Відповісти
Предки кацапов , которые еще не знали славянские слова , очень хорошо понимали венгерский язык. Братья по происхождению. Корни русского мата - в венгерском языке , жестокость , заложенная на уровне генетики (историю мы все знаем) Так и удивляться не приходится , почему на сегодняшний день так много точек соприкосновения венгрии и запоребрика...
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25.06.2020 14:13 Відповісти
Конкретные примеры есть о чем вы тут говорите?
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25.06.2020 15:50 Відповісти
Розправа над мешканцями Корюківки була наймасштабнішою та найкривавішою не лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.
В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертвиКерівництво Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву Федеральної служби безпеки Росії. В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козак
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25.06.2020 16:00 Відповісти
Освіта - виключно українською...
Якщо бажає угорська община вивчати угорську мову та історію - створює свою школу, на свій кошт, але лише у доповнення, до освіти в українській школі...
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25.06.2020 14:14 Відповісти
Просто ОХРЛИ
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25.06.2020 14:25 Відповісти
Спочатку створити район з мадярами, потім вони заявлять про автономію, а що далі, референдум і приєднання до Венгрії?! Тоді і інші нацменшини захочуть таке ж саме і почнеться блокування вступу України до НАТО та ЄС! Болгари, Румуни, Поляки, Словаки і т.д.Це прямий шлях до розвалу України! Венгрія підіграє Рашці і Путлєру! Відкрийте очі! Ніяких поступок своєю територією! Які є кордони, такими вони і повинні залишитись!
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25.06.2020 14:27 Відповісти
Мадьяры сами в НАТО как не пришей к зде рукав,сидят под шконкой и качают права.
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25.06.2020 14:27 Відповісти
ах==еть, то есть, оно приехало сюда ставить условия?!
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25.06.2020 14:36 Відповісти
Дожились микроскопическая Венгрия претендующая на украинские земли будет ставить Украине Ультиматумы.
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25.06.2020 15:02 Відповісти
панимаете, у них челюсть не приспособлена для изучения украинского
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25.06.2020 15:29 Відповісти
Если Зеленский прогнется под эти унизительные для Украины требования со стороны, то этого президента и его партию надо гнать ссаными тряпками из политики Украины.
В Украине есть государственный язык. Хочешь розмовляти на марсианском, тебе никто не запрещает. Но учить тебя Украина не обязана языку чужой страны! Такова должна быть государственная политика! Хочешь учить - учи. За свои деньги! За деньги румын, мне глубоко по фигу на твои личные хотелки. Нанимай репетиторов, хоть Азирова. Но сдавать экзамены в институт, на госслужбу... ты будешь на украинском! Не сдашь - твои проблемы! Не нравится - чемодан, вокзал, нехай щастить!
Украина свободная страна! Слава Украине!
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25.06.2020 15:48 Відповісти
Це для початку а далі ще поміркують шо і як.
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25.06.2020 15:58 Відповісти
В данной ситуации нужно (временно) соглашаться на требования Венгрии ради НАТО. "А вешать... вешать мы их будем потом..."
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25.06.2020 17:34 Відповісти
Проще в Венгрии переворот замутить и сместить Сирьято,чем идти на их условия
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25.06.2020 17:58 Відповісти
Пока существуют "молодые республики" лугандона, Украине НАТО не видать. Не стоит идти на уступки мадьярам.
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25.06.2020 19:45 Відповісти
А за рідню за Уралом вони не хвилюються?
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25.06.2020 20:34 Відповісти
 
 