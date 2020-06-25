Сійярто про Берегівський район на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини"

Створення більшого Берегівського району в Закарпатській області є спільним інтересом України та Угорщини. Саме тому угорська сторона й інвестує в розвиток регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав створення Берегівського району дезінформацією, оскільки район вже давно існує. У свою чергу, Сійярто зазначив, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.

"Це інтереси України, адже Закарпаття розташоване на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини ... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками ... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками. Не бачу нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху ... Що стосується Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився ... але рішення залишається за урядом", - додав Сійярто.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини.