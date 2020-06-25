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Сійярто про Берегівський район на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини"

Сійярто про Берегівський район на Закарпатті:

Створення більшого Берегівського району в Закарпатській області є спільним інтересом України та Угорщини. Саме тому угорська сторона й інвестує в розвиток регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав створення Берегівського району дезінформацією, оскільки район вже давно існує. У свою чергу, Сійярто зазначив, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.

"Це інтереси України, адже Закарпаття розташоване на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини ... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками ... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками. Не бачу нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху ... Що стосується Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився ... але рішення залишається за урядом", - додав Сійярто.

Також читайте: Україна й Угорщина домовилися провести засідання комісій з питань нацменшин і освіти, - Кулеба

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини.

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Топ коментарі
+24
І де тут український інтерес? Не потрібно плутати інтерес зелено' шобли і інтерес Української Держави, яка будучи на теренах Закарпаття під назвою Карпатська Русь була придушена угорським кованим чоботом.
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25.06.2020 13:34
+22
зешмаркля теперь позволит узаконить оккупацию Украины Венгрией.
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25.06.2020 13:32
+18
"Кемська Волость? Забирайте!"
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25.06.2020 13:32
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Сийярто о создании Береговского района в Закарпатье: "Это общий интерес Украины и Венгрии" - Цензор.НЕТ 2099
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25.06.2020 13:31 Відповісти
"Кемська Волость? Забирайте!"
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25.06.2020 13:32 Відповісти
зешмаркля теперь позволит узаконить оккупацию Украины Венгрией.
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25.06.2020 13:32 Відповісти
І де тут український інтерес? Не потрібно плутати інтерес зелено' шобли і інтерес Української Держави, яка будучи на теренах Закарпаття під назвою Карпатська Русь була придушена угорським кованим чоботом.
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25.06.2020 13:34 Відповісти
интерес в распиле венгерских инвестиций
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25.06.2020 13:36 Відповісти
местными 3,14дро элитами и жителями народной Площади, 4
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25.06.2020 13:47 Відповісти
"И мы хотим гарантировать, что права человека уважают во всех странах-партнерах и членах НАТО. В данном случае это двусторонние разногласия и мы очень надеемся, что Венгрия отложит в сторону эту проблему. Мы будем работать с Венгрией, чтобы убедиться, что Украина уважает права меньшинств ", - добавила Хатчисон.
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25.06.2020 13:36 Відповісти
Куляба нам впарював,що район створюється не за національною ознакою (після поїздки на авто в Угорщину за 1000 км),Сійярто зараз задоволений результатом.
Хтось з них πῖZдить...
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25.06.2020 13:42 Відповісти
СРТ ПНХ!
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25.06.2020 13:43 Відповісти
Это измена Родины и предательство, а за это нужно возвращать смертную казнь.
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25.06.2020 13:44 Відповісти
"Общий интерес",угу.А каков интерес тут для Украины?Не для шмаркли-для страны!?
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25.06.2020 13:44 Відповісти
Это же федерализация ,не...🤦
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25.06.2020 13:46 Відповісти
Вона сама
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25.06.2020 14:46 Відповісти
)(уйло решил действовать через Венгров😠
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25.06.2020 13:48 Відповісти
т.е был интерес одной Украины, а теперь будет "общий"? Дас іс фантастіш...
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25.06.2020 13:50 Відповісти
Зеленский сливает Венгрии Закарпатье???
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25.06.2020 13:51 Відповісти
Еще в 2018-м Вашингтон требовал от Будапешта немедленно решить спор с Киевом, но Орбан удерживал позиции, ссылаясь на то, что Украина все никак не выполнит рекомендации "Венецианки".
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
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25.06.2020 13:51 Відповісти
бред несусветный несешь! пнх от сюда кремлебот!
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25.06.2020 13:56 Відповісти
Сійярто про створення Берегівського району на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини" - Цензор.НЕТ 7725Сійярто про створення Берегівського району на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини" - Цензор.НЕТ 3003
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25.06.2020 13:54 Відповісти
Венгрия хочет захватить Закарпатье и она никогда этого не скрывала и она даже тайно паспорта уже выдала там всем!
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25.06.2020 13:55 Відповісти
Когда цыган начинает говорить о ваших интересах - пора хвататься за свои карманы.
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25.06.2020 13:56 Відповісти
Во власти предатели! Они хотят развалить Украину!
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25.06.2020 13:57 Відповісти
Очень интересно. Помню, раша тоже в Крым тоже инвестировала, дома там строили, продавали в крымскую недвижимость где-то в москве ещё в начале 2000х годов, мол, это ваше всё теперь. И вот на тебе "..венгерская сторона и инвестирует в развитие региона ..", при чём уже давно. Я что-то не припомню, чтоб какая-то страна просто так инвестировала в какой-то регион другого государства чисто из меркантильных соображений. Откройте глаза, вас откровенно имеют эти зелёные хитрожопые международнве специалисты во главе с Дерьмаком!
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25.06.2020 13:59 Відповісти
Брать, непременно брать.
А потом, когда начнут, то НАТО никогда не поддержит Венгрию, а у нас там будет бригада Едельвейс - ну и радо чекаем в гости.
Гостей в какой-то раз, только у нас не из Москвы команда будет, а по ситуации.

Хотя да, они в унисон с Путиным поют. Правда Сиярто или кто там еще - тупо популисты - и им голоса дают как раз "береговцы" в полном составе, так почему бы и дорогу не построить то?
А то в НАТО не допустят
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25.06.2020 14:03 Відповісти
Як же це зелене лайно вже достало всіх !!!
Ці засра*ці вже Закарпаття зібралися віддати венграм.
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25.06.2020 14:12 Відповісти
Угорці хочуть відкрити скриньку пандори? Хай піклуються про арабів та негрів, які заселяють їхні землі, можливо, створять їм автономний район...
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25.06.2020 14:13 Відповісти
Пішли на...уй! Ніяких поступок венграм! Хочуть своєї автономії, пізд...йте з нашої землі до Венгрії! Якщо йти їм на поступки, то венгри на цьому не зупиняться, будуть наполягати на повній автономії! За ними і інші народи почнуть заявляти свої претензії на автономію! Таким чином Рашка почне виправдовувати сєпарів на Донбасі! Путлєр скаже, чому одним можна автономію, а іншім не можна! Всі нах..й! Будуть венгри заявляти претензії, всіх примусово виселити на їх історичну батьківщину"
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25.06.2020 14:33 Відповісти
Интересы Венгрии на территории Венгрии. Точка
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25.06.2020 14:33 Відповісти
какой может быть интерес одного государстка на территории другого? даже дипломатов за такое бьют по лицу
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25.06.2020 14:37 Відповісти
общий интерес всегда работает на кого-то одного.В Украине должен быть украинский интерес.Если в Украине сосчитать общие интересы соседей- ее не будет .как государство
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25.06.2020 14:45 Відповісти
Коли вже ми беремо владу, яка б посилала таких Сийярто -падлів на 3 букви?
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25.06.2020 15:15 Відповісти
У нас вона була... А 73% її "просрали"... А зараз кричать про "об"єднання України перед загрозами..."!!! Тобто -"Ми всралися, а тепер давайте разом вигрібать..."..
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26.06.2020 10:41 Відповісти
Не должно быть у Венгров каких либо интересов в Украине. Сиярто и Зеленский ПНХ.
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25.06.2020 15:33 Відповісти
Не согласен. Интересы должны быть! Но в рамках разумных, добропорядочных интересах!
А не диктовать чужой стране на каком языке ей разговаривать и учить своих граждан!
Однозначно такие соседи идут в эротическое путешествие!
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25.06.2020 15:58 Відповісти
Какой совместный интерес? Там все под диктовку орды.Не дай Бог там будет второй донбас то блаЗени не смоются далеко.Там надо жестче все делать.******* там с оружием давно ходят.
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25.06.2020 18:03 Відповісти
Две страны,два разных интереса.Об каком общем интересе может идти речь?Вы,шо нам союзники?!Если союзники,то союзники не блокируют вступ Украины в НАТО.Тому ходи лесом венгерский пастух
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25.06.2020 18:04 Відповісти
Всё правильно... "Общий интерес" : у мадяр - обеспечение рабсилой Венгрии, потому что работоспособные венгры уехали в Европу, и получение "бонусов" от России, за счёт торможения евро-, и НАТО-интеграции Украины. А что имеет Украина? Лишнюю "головную боль"? Так где же тут "общий интерес"?...
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26.06.2020 10:38 Відповісти
 
 