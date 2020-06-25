Сійярто про Берегівський район на Закарпатті: "Це спільний інтерес України та Угорщини"
Створення більшого Берегівського району в Закарпатській області є спільним інтересом України та Угорщини. Саме тому угорська сторона й інвестує в розвиток регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав створення Берегівського району дезінформацією, оскільки район вже давно існує. У свою чергу, Сійярто зазначив, що це є спільним інтересом, оскільки там компактно проживають 150 тисяч угорців.
"Це інтереси України, адже Закарпаття розташоване на території України. Це спільний інтерес України та Угорщини ... І в останні місяці я бачу, що ми є союзниками ... Сподіваюся, що і з новим губернатором Закарпаття станемо союзниками. Не бачу нічого поганого у співпраці двох країн, щоб зробити Закарпаття історією успіху ... Що стосується Берегівського району, ми сподіваємося і дуже просимо уряд України, щоб район залишився ... але рішення залишається за урядом", - додав Сійярто.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про те, Україна створює Берегівський район у Закарпатській області на догоду інтересам Угорщини.
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Хтось з них πῖZдить...
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
А потом, когда начнут, то НАТО никогда не поддержит Венгрию, а у нас там будет бригада Едельвейс - ну и радо чекаем в гости.
Гостей в какой-то раз, только у нас не из Москвы команда будет, а по ситуации.
Хотя да, они в унисон с Путиным поют. Правда Сиярто или кто там еще - тупо популисты - и им голоса дают как раз "береговцы" в полном составе, так почему бы и дорогу не построить то?
А то в НАТО не допустят
Ці засра*ці вже Закарпаття зібралися віддати венграм.
А не диктовать чужой стране на каком языке ей разговаривать и учить своих граждан!
Однозначно такие соседи идут в эротическое путешествие!