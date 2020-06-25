Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час переговорів президентів Росії і Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона йтиметься про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Контекст класичний - Франція є учасницею нормандського формату. Тому розмови будуть вестися про те, як досягати позитивних зрушень у мінському процесі та дійти до моменту, коли саміт нормандської четвірки стане можливим", - розповів глава МЗС.

За словами міністра, під час останнього візиту української делегації до Парижа наголошувалося на налаштованості України на проведення саміту й на досягнення конструктивних домовленостей.

"Нам треба рухатися вперед. Ми сподіваємося на конструктивну роботу Франції щодо сприяння тому, щоб Російська Федерація також дотримувалася конструктивної позиції щодо завершення війни і деокупації Донбасу", - додав Кулеба.

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