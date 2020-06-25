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Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час переговорів президентів Росії і Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона йтиметься про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Контекст класичний - Франція є учасницею нормандського формату. Тому розмови будуть вестися про те, як досягати позитивних зрушень у мінському процесі та дійти до моменту, коли саміт нормандської четвірки стане можливим", - розповів глава МЗС.

За словами міністра, під час останнього візиту української делегації до Парижа наголошувалося на налаштованості України на проведення саміту й на досягнення конструктивних домовленостей.

"Нам треба рухатися вперед. Ми сподіваємося на конструктивну роботу Франції щодо сприяння тому, щоб Російська Федерація також дотримувалася конструктивної позиції щодо завершення війни і деокупації Донбасу", - додав Кулеба.

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Топ коментарі
+7
какие подвижки, если первый пункт не выполнен ?
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25.06.2020 13:34
+6
Правда? И это только продажная зешмаркля знает какие продвижки он там всем наобещал.
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25.06.2020 13:34
+6
Ну что, зелень поганая, вы довольны ? Сильные мира сего раньше разговаривали по всем вопросам с Порохом и с Климкиным. А теперь они договариваются между собой, в то время как ваш дешёвый квартальный клоун где-то зарылся в бункере, из которого свои видосики выплёвывает.

Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
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25.06.2020 13:41
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Правда? И это только продажная зешмаркля знает какие продвижки он там всем наобещал.
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25.06.2020 13:34 Відповісти
какие подвижки, если первый пункт не выполнен ?
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25.06.2020 13:34 Відповісти
ну, а ти б хоч кофе підносив, чи пантофлі натирав
не покликали?
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25.06.2020 13:37 Відповісти
Я щось пропустив про позитивний рух? Це для кого таким позитивним є відчюступ з українських територій? Для Макрона? Для пуцина? Чи для Єрмака-Зєлєнского?
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25.06.2020 13:37 Відповісти
Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8270
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25.06.2020 13:44 Відповісти
Иллюстрация к выражению "толочь воду в ступе".
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25.06.2020 13:38 Відповісти
,🤫🙄🤔🐸
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25.06.2020 13:39 Відповісти
Ну что, зелень поганая, вы довольны ? Сильные мира сего раньше разговаривали по всем вопросам с Порохом и с Климкиным. А теперь они договариваются между собой, в то время как ваш дешёвый квартальный клоун где-то зарылся в бункере, из которого свои видосики выплёвывает.

Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
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25.06.2020 13:41 Відповісти
Проводити переговори про необхідність проведення позитивних переговорів щодо ефективних позитивних рішень майбутніх позитивних переговорів
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25.06.2020 13:42 Відповісти
прикольно, о чем могут говорить еврогеец макарон и педофил мокшанский )(уйло?))))
неужто есть совместные интересы?)))) только не надо тут о политике)))
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25.06.2020 13:44 Відповісти
Они договариваются как будут делить Украину. Единственным препятствием для их планов являются ВСУ.
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25.06.2020 13:46 Відповісти
Почему левые страны обсуждать будут Украину за спиной Украины и одна страна - это РФ, которая напала, а вторая страна, которой вообще срать на Украину. Только Украина должна защищать свою позицию, потому что Макрону срать на земли Украины и Украину! И переговоры с Путиным бесполезны! Путин назад ни сделает ни шагу и он будет двигаться только вперед и продавливать Украину дальше и будет требовать еще особый статус и будет дальше захватывать Украину! Переговоры с Путиным нельзя вообще вести!
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25.06.2020 13:49 Відповісти
Путин и Макрон будут говорить о достижении позитивных подвижек в минском процессе, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5256
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25.06.2020 13:49 Відповісти
Макрон тем более халуй Путинский! До чего они там договорятся понятно.И там интересов Украины точно нету!
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25.06.2020 13:50 Відповісти
А для чого нам Куляба,якщо долю окупованих територій вирішують без України ?
Гарні коментарі й прес-секретар настроче .
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25.06.2020 13:58 Відповісти
Зустрінуться щоб помовчати.
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25.06.2020 14:03 Відповісти
почему опять без зелевовы?
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25.06.2020 14:07 Відповісти
Хрен вам без соли обоим.
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25.06.2020 14:09 Відповісти
А ты о чем, Кулеба, будешь говорить?
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25.06.2020 14:12 Відповісти
При нынешней власти об Украине говорят все, кто угодно. Кроме самих украинцев. Им некогда. Видосики запиливают.
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25.06.2020 14:13 Відповісти
петя тоже не был нужен ни кому, а его масштабный обсер с минскими договорнеками это подтверждает, так что релаксируй и наблюдай
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25.06.2020 14:57 Відповісти
Судя по безапелляционности, и хамству Вы член партии Шария?
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25.06.2020 16:26 Відповісти
большие дяди будут решать так сказать, в других кабинетах, а людям хавать то что навалили тупые зепутаты и прочие говнометы
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25.06.2020 14:59 Відповісти
чорт насрав кацапу в "душу"...
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25.06.2020 14:27 Відповісти
разве хозяева,занимающиеся дележом Украины докладывают своим "слугам" .как они дальше собираются делить Украину и возвращать ее обратно в обятия одного из зиньтересованых хозяев.который имет на содержании другого французского подельника- хозяина
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25.06.2020 14:42 Відповісти
Их послушать.... Так за 6 лет войны подвижки все позитившее и позитившее!!!!! Согласно этому тренду - рашка должна была уже давно вернуть все украинские территории, выплатить контрибуции, а виновных чиновников и убийц выдать трибуналу !
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25.06.2020 15:06 Відповісти
Вода в Крым! Особый статус для убийц! Украина колония РФ.- позитивные достижения, некого Ярмака.
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25.06.2020 17:01 Відповісти
 
 