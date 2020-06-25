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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський

Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський

За дотримання заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Глава МОЗ доходить висновку, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать із громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 илн грн.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

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"У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – сказав глава держави.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, із 700 до 2500 осіб.

Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.

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Топ коментарі
+31
пан преЗедент, как ваша супруженька, как её самочуствие? переживает народ...
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25.06.2020 13:43
+20
Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2677
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25.06.2020 13:55
+19
Что там с женой лучше бы расскаал. А то баба да, баба да...
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25.06.2020 13:44
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Не совсем хочется так конечно, но похоже нас только полный апокалипсис продёрнет! И эта скотобазная манера по жене преза кататся по её болезни! Какой там пик?! 1 сентября похоже отменять предстоит! Это не паника. Пошло то что не ждали. Сыпанул увольнятся с рай-поликлиник и рай-больниц младший мед-персонал из числа работающих пенсов. А он то был золотым запасом! Та и по центральным клиникам тоже самое. Вишенка на тортике впереди! Соль скупайте---что бы было чем на хвост себе сыпать. Конюхам помогает!
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25.06.2020 20:27 Відповісти
Уже ничего не остановить... Жесткие меры не возможны, а мягкие до лампочки...
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25.06.2020 16:33 Відповісти
собрались дегенераты обсудить как такое "невозможное" может быть и ни в одну пустую макитру не придет что ТЕСТИРОВАТЬ блть людей надо было а не графики 3 месяца красивые рисовать пока люди по домам закрытые сидят! У него тестов на душу населения чуть больше чем в Бангладеш, оно сидит гадает - как такое может быть?!?!?
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25.06.2020 17:47 Відповісти
Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7431
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25.06.2020 20:57 Відповісти
В ЕС ОФИЦИАЛЬНО ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ПЕРВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
Четверг, 25 Июня 2020, 17:51
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения коронавируса
Соответствующее заявление размещено на сайте агентства, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС " со ссылкой на "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111518/ Европейская правду ".
"Комитет EMA лекарственных средств для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивир) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.
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25.06.2020 17:56 Відповісти
ага, только стоимость одной упаковки этого "препарата" - 1000 долларов
а дебилы поверили и уже побежали в аптеки
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25.06.2020 18:02 Відповісти
условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС

В целом, исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной болезнью: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой популяции, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо. Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Данные о доле пациентов, умерших до 28 дней после начала лечения, в настоящее время собираются для окончательного анализа.
Принимая во внимание имеющиеся данные, Агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород; т.е. пациенты с тяжелым заболеванием. Ремдесивир вводится инфузией (капельно) в вену, и его применение ограничено медицинскими учреждениями, в которых за пациентами можно внимательно следить; функции печени и почек следует контролировать до и во время лечения, в зависимости от ситуации. Лечение следует начинать с инфузии по 200 мг в первый день, после чего следует одна инфузия по 100 мг в день в течение не менее 4 дней и не более 9 дней. некоторые https://112.ua/zdorovie/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-onlayn-531218.html больные коронавирусом рассказывают, что им приходится платить десятки тысяч гривен за лечение. Кроме того, застрахованные граждане жалуются, что компании массово отказываются компенсировать им лечение от Covid-19.Лечение больного может обойтись от 9 ,20 до 150 тысяч гривен. ... основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен.
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25.06.2020 18:42 Відповісти
о круто, тобто МОЗ ще тисячі 2-3 зелених накручує
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25.06.2020 18:50 Відповісти
Дай Бог нам Всем Здоровья

Собрался консилиум врачей Будем лечить больного Или пусть живет
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25.06.2020 19:03 Відповісти
залежить від розміру та вмісту гаманця хворого
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25.06.2020 19:12 Відповісти
Дебил это ты . Однако Институт клинического и экономического анализа (ICER), базирующийся в Бостоне, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-sciences-ic/u-s-group-raises-pricing-recommendation-for-gileads-remdesivir-in-covid-19-idUSKBN23V2ER предлагает более низкий ценовой диапазон - от 2 520 до 2 800 долларов. Такое понижение цены будет возможно в случае, если противовоспалительный глюкокортикостероид дексаметазон получит официальное разрешение от регуляторов на использование его в качестве терапии для COVID-19. ,https://liki24.com/search/deksametazon/kharkov/
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26.06.2020 07:09 Відповісти
2500 зеленых вместо 4000? совсем другое дело
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26.06.2020 10:41 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:01 Відповісти
Если не остановить рост количества больных COVID-19 - Зелнский останется без жены.
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25.06.2020 19:50 Відповісти
НЕ остановится рост короновируса,государству это очень выгодно,чтобы пройти тест ,надо из кармана выложить, самое меньшее 600 грв,представьте тесты как гумпомощь,а народ платит,скидка только онкобольным,а все остальные без признаков заболевания платят от 600грв до 1850 грв за тестирование.
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25.06.2020 23:45 Відповісти
ти зелене лайно краще скажи квиток на ростов вже придбав чи ні???
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26.06.2020 07:32 Відповісти
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