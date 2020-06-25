Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський
За дотримання заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
У деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Глава МОЗ доходить висновку, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать із громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 илн грн.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.
"У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – сказав глава держави.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, із 700 до 2500 осіб.
Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.
Будь ласка, зачекайте...
Четверг, 25 Июня 2020, 17:51
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения коронавируса
Соответствующее заявление размещено на сайте агентства, передает "https://www.dsnews.ua/ ДС " со ссылкой на "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/25/7111518/ Европейская правду ".
"Комитет EMA лекарственных средств для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивир) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород", - говорится в заявлении.
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС.
а дебилы поверили и уже побежали в аптеки
Ремдесивир является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС
В целом, исследование показало, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Этот эффект не наблюдался у пациентов с легкой и умеренной болезнью: время до выздоровления составляло 5 дней как для группы ремдесивира, так и для группы плацебо. Для пациентов с тяжелым заболеванием, которые составляли приблизительно 90% исследуемой популяции, время до выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо. Однако во время выздоровления не наблюдалось никакой разницы у пациентов, начавших ремдесивир, когда они уже находились на искусственной вентиляции легких или ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Данные о доле пациентов, умерших до 28 дней после начала лечения, в настоящее время собираются для окончательного анализа.
Принимая во внимание имеющиеся данные, Агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород; т.е. пациенты с тяжелым заболеванием. Ремдесивир вводится инфузией (капельно) в вену, и его применение ограничено медицинскими учреждениями, в которых за пациентами можно внимательно следить; функции печени и почек следует контролировать до и во время лечения, в зависимости от ситуации. Лечение следует начинать с инфузии по 200 мг в первый день, после чего следует одна инфузия по 100 мг в день в течение не менее 4 дней и не более 9 дней. некоторые https://112.ua/zdorovie/karta-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-onlayn-531218.html больные коронавирусом рассказывают, что им приходится платить десятки тысяч гривен за лечение. Кроме того, застрахованные граждане жалуются, что компании массово отказываются компенсировать им лечение от Covid-19.Лечение больного может обойтись от 9 ,20 до 150 тысяч гривен. ... основная статья затрат - лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен.
Собрался консилиум врачей Будем лечить больного Или пусть живет
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.