Якщо не зупинити зростання кількості хворих на COVID-19 - отримаємо пік посеред літа, погано буде всім, - Зеленський

За дотримання заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні. Глава МОЗ доходить висновку, що щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать із громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 илн грн.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

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"У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – сказав глава держави.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, із 700 до 2500 осіб.

Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.

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