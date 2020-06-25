За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі

У внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку відбувається втручання ззовні.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, ухвалюючи кадрові рішення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Висловлюючись про поточну ситуацію в країні, Лукашенко зазначив, що зараз в інтернеті активно поширюються "моторошні фейки", за допомогою яких хочуть дискредитувати владу. Деякі з таких вкидань, сказав Президент, його просто дивують: "Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії $840 млн. Направте туди дипломатичними каналами листа: хто хоче забрати ці гроші, нехай негайно забере".

Лукашенко звернув увагу, що інформація просто фальсифікується, і люди, які не розуміються на банківських документах, вірять цим фейкам. "Люди ж не розуміють, що це таке. Такі фейки будуть постійно. І нам треба це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарями" з Росії, - додав він. - Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям то в мізки вже вкинули це".

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"Щодо військовослужбовців навіть. Кажуть, посвідчення Служби безпеки. Хтось ішов і посвідчення із собою забрав, зараз друкує, що він проти влади. Це неймовірно, щоб, звільняючись зі Служби безпеки, людина хоч на годину залишила в себе посвідчення. Вона спочатку здає зброю, посвідчення, потім отримує обхідний лист та інше, - зазначив Президент. - Люди, особливо молодь, які там сидять (у телеграм-каналах. - Ред.), цього ж не розуміють. І вони дивляться: навіть у Службі безпеки проти Президента. Ось такі фейки, і ми з цим мусимо жити. Але ми маємо тримати голову на плечах і людям роз'яснювати, що відбувається".

Президент Білорусі звернув увагу, що опоненти влади вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно.

"Вони що, нас штовхають на нечесність таку, як вони поводяться? Зрозуміло, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з Президентом Путіним поговоримо найближчим часом під час зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, відбувається втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи", - заявив Лукашенко.

"Але ми не є ядерною державою. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо. Ми звичайна середньоєвропейська країна, миролюбна, націлена на спокійне життя. І комусь погрожувати в зв'язку з цим ми просто не можемо", - додав Президент.