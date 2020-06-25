УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9186 відвідувачів онлайн
Новини
12 164 80
Білорусь (7833) вибори (6589) Лукашенко (2619)

За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі

За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі

У внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку відбувається втручання ззовні.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, ухвалюючи кадрові рішення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Висловлюючись про поточну ситуацію в країні, Лукашенко зазначив, що зараз в інтернеті активно поширюються "моторошні фейки", за допомогою яких хочуть дискредитувати владу. Деякі з таких вкидань, сказав Президент, його просто дивують: "Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії $840 млн. Направте туди дипломатичними каналами листа: хто хоче забрати ці гроші, нехай негайно забере".

Лукашенко звернув увагу, що інформація просто фальсифікується, і люди, які не розуміються на банківських документах, вірять цим фейкам. "Люди ж не розуміють, що це таке. Такі фейки будуть постійно. І нам треба це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарями" з Росії, - додав він. - Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям то в мізки вже вкинули це".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

"Щодо військовослужбовців навіть. Кажуть, посвідчення Служби безпеки. Хтось ішов і посвідчення із собою забрав, зараз друкує, що він проти влади. Це неймовірно, щоб, звільняючись зі Служби безпеки, людина хоч на годину залишила в себе посвідчення. Вона спочатку здає зброю, посвідчення, потім отримує обхідний лист та інше, - зазначив Президент. - Люди, особливо молодь, які там сидять (у телеграм-каналах. - Ред.), цього ж не розуміють. І вони дивляться: навіть у Службі безпеки проти Президента. Ось такі фейки, і ми з цим мусимо жити. Але ми маємо тримати голову на плечах і людям роз'яснювати, що відбувається".

Президент Білорусі звернув увагу, що опоненти влади вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно.

"Вони що, нас штовхають на нечесність таку, як вони поводяться? Зрозуміло, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з Президентом Путіним поговоримо найближчим часом під час зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, відбувається втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи", - заявив Лукашенко.

"Але ми не є ядерною державою. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо. Ми звичайна середньоєвропейська країна, миролюбна, націлена на спокійне життя. І комусь погрожувати в зв'язку з цим ми просто не можемо", - додав Президент.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Там не все так гарно - опозиціонери до Лукашенка - махрові прокацапчуки, так що як не дивно для України можливо Лука - ненайгірший варіант, але усе вирішувати бєларусам.
показати весь коментар
25.06.2020 14:11
+14
Без лукашенко беларуссия станет Беларусью...государством...а не губернией паРаши...
показати весь коментар
25.06.2020 13:59
+11
И каждая собака знает, кто её кормит.
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
показати весь коментар
25.06.2020 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
без Лукашенко ********* быстро захватит Беларусь
показати весь коментар
25.06.2020 13:57 Відповісти
Без лукашенко беларуссия станет Беларусью...государством...а не губернией паРаши...
показати весь коментар
25.06.2020 13:59 Відповісти
Там не все так гарно - опозиціонери до Лукашенка - махрові прокацапчуки, так що як не дивно для України можливо Лука - ненайгірший варіант, але усе вирішувати бєларусам.
показати весь коментар
25.06.2020 14:11 Відповісти
Это смотря кто будет вместо Лукашенко...
показати весь коментар
25.06.2020 14:12 Відповісти
Не факт, среди оппозиционеров в лидерах сейчас любители рашиского мира
показати весь коментар
25.06.2020 14:45 Відповісти
бацька, спасет только НАТО и америцкая ракетная база под Оршей (до Москвы - 300 км) !
показати весь коментар
25.06.2020 14:02 Відповісти
кацапы от туда и не вылазили ..
показати весь коментар
25.06.2020 14:05 Відповісти
Без Лукашенко, Расее прийдется стать нараскорячку, пытаясь одновременно удержать и Украину и Беларусь.
показати весь коментар
25.06.2020 14:10 Відповісти
Саша 3% разбушевался...картоху во все стороны разбрасывает...
показати весь коментар
25.06.2020 13:58 Відповісти
Лука всех утомил....
показати весь коментар
25.06.2020 13:58 Відповісти
И каждая собака знает, кто её кормит.
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
показати весь коментар
25.06.2020 13:59 Відповісти
Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко. Источник: https://censor.net/n3204322
показати весь коментар
25.06.2020 14:34 Відповісти
Беларусь в ООН голосует как того хочет совковый беларусский народ. Иначе выйдет майдан 1 млн человек и поставят такого, который будет голосовать как нужно хутину, а может быть и сдадут Беларусь *****..
Здесь у нас предлагают беларусам поднять майдан против Лукашенко. Но против Лукашенко в Беларуси действительно массовым может быть только пророссийский майдан. Поэтому не надо уговаривать беларусов на майдан.
показати весь коментар
25.06.2020 14:53 Відповісти
В июле 1993 года Беларусь стала первым государством, которое добровольно, "без всяких предварительных условий и оговорок", отказалось от ядерного потенциала, оставшегося на территории страны после распада СССР. Вывод ядерного оружия с территории нашей страны http://mfa.gov.by/mulateral/global_issues/nuclear/ завершился к концу 1996 года.Абсолютно бесплатно
Александр Лукашенко считает вывод ядерного оружия из Беларуси ошибкой. Он упрекает в этом прежнее руководство страны, которое рассталось с ракетами без каких-либо компенсаций - в отличие от Украины и Казахстана.
показати весь коментар
25.06.2020 14:01 Відповісти
Джавелины за ядрёные ракеты это компенсация так себе откровенно говоря
показати весь коментар
25.06.2020 14:02 Відповісти
ой, там же вроде МБР стояли? а их надо перезаряжать.
ну ииии?
он бредит, либо как всегда развешивает.
что ему толку от МБР, если у Рашки ТЯО тупо за 5 минут могло и может всю Белораху накрыть, еще и покурить время останется.
показати весь коментар
25.06.2020 14:53 Відповісти
Да что ты крутишься как таракан на сковородке. Хоть сохраняй хорошую мину при плохой игре.
показати весь коментар
25.06.2020 14:01 Відповісти
"Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем" Источник: https://censor.net/n3204322"
Лукавый, ни писи, вы же братья , они не могут так с вами, наговариваешь негодяй
показати весь коментар
25.06.2020 14:02 Відповісти
Диктатура может удержаться у власти только постоянно закручивая гайки и разрушая собственную страну.
показати весь коментар
25.06.2020 14:02 Відповісти
Лука, покажи ***** кузькину мать.
показати весь коментар
25.06.2020 14:06 Відповісти
так военторг вроде рядом .. кацапские вояки за две пол литры что хочешь продадут ..
показати весь коментар
25.06.2020 14:06 Відповісти
Лука, не надо нервничать. Скоро прокатишься на артиллерийском лафете.
Одновременно с Ху*лом или чуть позже.
показати весь коментар
25.06.2020 14:07 Відповісти
...Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече... Типа ***** не знает об этом Само ж ***** это и делает.
показати весь коментар
25.06.2020 14:07 Відповісти
Может под "поговорим" он имел ввиду "бульбу ему в жэпь засуну за такие дела"?
показати весь коментар
25.06.2020 14:09 Відповісти
Лкашенко диктатор конечно вцепившийся в власть, НО по ходу его действительно мочат сейчас как порошенко недавно....
Белорусы ослепли (или хотят ХЗ) и не видят что Лукашенко заменят московским ставленником...
У них сейчас в соц.сетях эйфория против "таракана" - не достучаться...
Я пробовал...
показати весь коментар
25.06.2020 14:08 Відповісти
Большое видится издалека.
показати весь коментар
25.06.2020 14:20 Відповісти
А за это лука пусть "благодарит" лишь одного себя, который уничтожил всяческую оппозицию.
показати весь коментар
25.06.2020 14:23 Відповісти
В Беларуси нет оппозиции и не было. Это все бывшая номенклатура СССР, их дети стремящиеся дорваться до власти и раздерибанить гос предприятия, как это сделала украинская номенклатура СССР. И многие из этой "оппозиции" есть промосковскими.
показати весь коментар
25.06.2020 15:00 Відповісти
Извините, но другого народа и оппозиции у меня для вас нет. Какая есть, такая есть.
показати весь коментар
25.06.2020 15:27 Відповісти
Ты же лично участвовал в "мочении" Порошенко и тогда ты не разбирался, что мочишь, а теперь стал в "мочениях" разбираться!?
показати весь коментар
25.06.2020 14:27 Відповісти
Вспоминаю массовые протесты в 10-м году. Так у нас на заводе все в основном орали в стиле - расстрелять всех нах! Все на деньги запада... Единственная страна на постсовке осталась нормальная и сюда надо влезть со своей "демократией"....
Теперь те же люди орут - только не Лукашенко! Я за Бабарико!
Вот что в их жизни изменилось, учитывая, что большинство из них если и интересуется политикой, то только поверхностно и в основном по раша-каналам, при этом зарплата в долларах реально выше стала?
Что это если не технология отточенная на других государствах?
А главное на фоне покупки нефти в США и посылается кацапов с их ракетной программой и начала реализации своей...
Да с Порохом та же тема и очень жаль, что большинство украинцев тоже были как зомби а теперь типа учат...
показати весь коментар
25.06.2020 18:18 Відповісти
вообщем по-ходу хана Беларуси ...
Бабрико ее тепленькой и передаст путину...
показати весь коментар
25.06.2020 19:39 Відповісти
Даже если не принимать во внимание то, что от Бабарико несёт Москвой, ***** устроит любой кроме Луки. Ибо любой будет в десятки раз слабее Луки.
показати весь коментар
25.06.2020 21:47 Відповісти
при условии если Лука в замен на интеграцию не получил от путина добро на власть...
Уже в курсе?
Я читал этого парня...https://twitter.com/belamova @belamova

https://twitter.com/maxim_nm

https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович

https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1276168164641067008 3 ч

Друзья, срочно в номер - сегодня (в день рождения Оруэлла) в Беларуси задержали Игоря Лосика
https://twitter.com/belamova @belamova
, автора крупных телеграм-каналов «РБ головного мозга» и «Протесты в мире». Задерживали 9 человек, угрожали выпилить дверь, увезли в неизвестном направлении. Максимальный ретвит.
За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі - Цензор.НЕТ 5239
показати весь коментар
25.06.2020 21:53 Відповісти
Понимаешь в чём прикол. Раньше я это специально читал. А теперь об этом говорят на работе те, кто не интересуется политикой...
Вот уж реально если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами.
Только что рядом с нами лежала женщина на пляже лет 60 и смотрела по смартфону пропагандонские фильмы против Луки и с умным видом, что-то помечала в блокноте...
Меня реально напрягает эх тот нездоровый психоз.
показати весь коментар
25.06.2020 22:07 Відповісти
это да...
психоз и какая то магия....
читаю бел.сети и никто, повторяю почти никто не задается вопросом, - а что после Луки?
А если оккупация? А если сдадут суверенитет? Почти никто по серьезному не копается в белье оппозиционеров на предмет их связей с ФСБ..
Снять "таракана" и все - больше НИЧЕГО...
показати весь коментар
25.06.2020 22:13 Відповісти
кацап из подтишка потчевал лукашенку ******...
показати весь коментар
25.06.2020 14:10 Відповісти
Правильно думает Батько. Сейчас за всеми майданами в мире стоит рашка.
показати весь коментар
25.06.2020 14:13 Відповісти
иди опохмелись, рузькэ.
показати весь коментар
25.06.2020 14:16 Відповісти
Швидше рашка стоїть за хаосом, в них завжди непогано виходило "до основания" а от "затем" завжди виходив Гулаг з колгоспом.
показати весь коментар
25.06.2020 14:20 Відповісти
А...зачем вам ядерная боеголовка? Вы же не бросите ее себе под ноги? Те, которые ею размахивают, тоже не могут бросить себе под ноги.
показати весь коментар
25.06.2020 14:16 Відповісти
Картофельник опять курнул?
показати весь коментар
25.06.2020 14:17 Відповісти
сраный лукашенка а ***** публично с кацапским народишком ***** публично послать слабо...?
показати весь коментар
25.06.2020 14:17 Відповісти
Лука не дает местным царькам раздеребанить Беларусь как это было сделано у нас
показати весь коментар
25.06.2020 14:24 Відповісти
Так усатый все время и дружил с рашей,
какое вмешательство, они уже все считают своим, а беларуский это просто приполяченый русский.
Что посееш то и пожнеш.
Экспансия рашки всегда заканчивалась анексией и оккупацией.
показати весь коментар
25.06.2020 14:25 Відповісти
Рашка идёт своим путём, Беларусь тоже, наверное в Китай)
показати весь коментар
25.06.2020 14:27 Відповісти
сасі і баріна любі...
показати весь коментар
25.06.2020 14:31 Відповісти
Какая трогательная речь Лукашенки.... Я аж всплакнул.... Беларусский падишах , оказывается, и выборы честные любит, и хочет независимости своей стране...Забыл, наверное, что путен платит ему и содержит его только в обмен за его послушание, покорность, услужливость и верность....Беларусь уже давно является провинцией расейской *********, такой же содержанкой, как Чечня... О каких равноправных отношениях с кремлёвским маньяком он мечтает? Лукашенко для пукина никто... Даже меньше, чем никто....Так, домашнее животное, которое с задраным хвостом должно тереться о ноги хозяина и нежно мурлыкать или довольно повизгивать....
показати весь коментар
25.06.2020 14:32 Відповісти
Странно, что Вы не видите, что он никогда не мурлыкал. Он всегда вел свою игру во многом выгодную Беларуси как государству. Вы что его осуждаете что он не кричал, что Беларусь идет в Европу? Если бы он такое делал, то в Беларуси вишел бы майдан против Европы 1 млн человек и Беларусь уже была бы в составе московии.
показати весь коментар
25.06.2020 17:46 Відповісти
"Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили"

Как-то очень напоминает нашу предвыборную кампанию, травля на Порошенко начиналась все с фейков рашиской федерации - "в мозги уже вбросили" в итоге они добились, чего хотели - "пофиг кто, лиш бы не Порошенко". В Беларусии сейчас все точно так же - лиш бы не Лукашенко. Так, в лидерах был один, посадили, стал второй, посадили, щас быстро найдеться третий.
показати весь коментар
25.06.2020 14:42 Відповісти
Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это". Источник: https://censor.net/n3204322\\\\\\\\\\\\\

Пацька у нас мазохист оказывается.
т.е. его типо обгадят, он поднимет всех мусоров на уши, потратит тугрики, или свои там зайчики, а потом "примет извинения".....
Пацька, это деменция. Это как типо тебе наложить на стол, ты вызываешь санпроверку, все стерилизуется, а потом наложивший скажет: ыыыыы, ыыыызвыыыныыыте
И Пацька такой:
показати весь коментар
25.06.2020 14:50 Відповісти
"Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем"
классно Лука прошелся по хумультикам.
И он прав - без него кремль полностью поглатит Беларусь
показати весь коментар
25.06.2020 14:56 Відповісти
https://kriminal.tv/news/lukashenko_otkazalsja_stanovitsja_rjadom_s_putinym_vo_vremja_parada_v_set_popalo_ljubopytnoe_video.html Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным во время парада: в сеть попало любопытное видео
показати весь коментар
25.06.2020 15:02 Відповісти
Лукашенко раньше темнил, чтобы не злить Хутина. Теперь он четко объявил, что 25 лет держал государственность Беларуси и никогда ее не сдаст. Поэтому Хутин понял, что на Лукашенко надежды нет и его надо менять. И продвигает Бабарико. Бабарико это беларусский Медведчук, а может еще и хуже. Подозреваю, что они с Хутиным о чем то договорились.
показати весь коментар
25.06.2020 15:02 Відповісти
Тоді треба віддати йому належне, білоруського Медведчука Лука посадив моментально н а відміну від наших.
показати весь коментар
25.06.2020 15:05 Відповісти
Да ладно, Батька и так в легкую победит на выборах. Народ прекрасно видит, кто распостраняет фейки и кому это выгодно.
показати весь коментар
25.06.2020 15:08 Відповісти
Ну що догрались, чекайте на російських "візволителів", унітази поховайте.
показати весь коментар
25.06.2020 15:10 Відповісти
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Чтобы моСКОВИЯ к нам и из севера не заглядывала.
Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно за более 25 лет. Хотя и ездит на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.

Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Наверняка его в президенты продвигает хутин. Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом, демократично или нет.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
показати весь коментар
25.06.2020 15:08 Відповісти
Дивний висновок, ті хто хоче щоб вибори в Білорусі відбулись законно є зрадниками України.
показати весь коментар
25.06.2020 15:12 Відповісти
Тут треба ставити питання, що важливіше закон чи вигода для України, а це вже трохи тхне.
показати весь коментар
25.06.2020 15:13 Відповісти
Зрадниками України є українці які хочуть, щоб московський агент прийшов до влади замість людини, яка більше 25 років не здає країну і не здасть.
А в Біларусі не може взагалі бути чесних виборів. Бо в Біларусі виборці знаходяться під величезним пресом московської пропаганди. Притому що біларуси більше 350 років знаходились під пресом московського імперіалізму і його ідеології, що зробило біларусів дуже піддатливими до московської пропаганди й зараз. То звідки чесні вибори?
показати весь коментар
25.06.2020 15:39 Відповісти
Це теж не вихід, а раптом Лука завтра помре і що робити?
показати весь коментар
25.06.2020 15:42 Відповісти
Всегда найдутся честные люди(вроде меня), так что все будет путем.
показати весь коментар
25.06.2020 16:18 Відповісти
І здається я не писала про законність. Я писала про демократичність. Демократія це коли народ управляє своєю державою. Але яка може бути демократія в країні, коли народу дуже вивертають мозги з сусідньої держави через свою пропаганду.
показати весь коментар
25.06.2020 15:51 Відповісти
Лука ещё тот перец, говоря о "ядерной дубинке" он хорошо понимает откуда это - жжж, и в то-же время собирается поговорить с Путиным,...а нахрена, чего он хочет от него услышать -ихтамнет?
показати весь коментар
25.06.2020 15:26 Відповісти
И куда бы он себе засунул эту бое головку, если бы она у него была? Президент европейской страны, а понятия как у гопника.
показати весь коментар
25.06.2020 15:36 Відповісти
Беларусь должна вместе с Прибалтикой стать в блок с Украиной. Это исторический шанс получить княжество Литовское с центром в Киеве. Но для этого нет элиты,нет здоровых амбиций,ничего нет. Опять у руля писаки,*******.ы,воры и откровенное отребье. Да ,такой шанс бывает редко.С Москвой успешно боролось именно княжество Литовское. И транзит весь по западным границам и порты Балтики и Черного моря и речные артерии и промышленный потенциал и людской. Это мощь. Но не с украинской "ылитой"( местечковыми баронами) это затевать. От обанкротить и распилить,например ЗТМК( запорожский титаномагниевый комбинат),Центэнерго,Океан,шахты это да! Тут все могут. А тут же надо иметь какой то человеческий капитал,а какой он у "ылиты",укравшей в совке сырье и подпольно производивший фальсификат накопив миллионы или тех кто прикапывали в 90-е ( в том числе и цеховиков) людишек в посадках. Эти что ли способны какой то проект предложить?
показати весь коментар
25.06.2020 15:40 Відповісти
Княжество Литовское успешно боролось с московией до поры до времени. После полного подчинения московией Новгорода, московиты очень укрепились.
Нам не рассказывают, почему наши предки попали под Польшу... А потому что без объединения с Польшей, в борьбе против агрессивной московии могли потерять всё.
То есть агресивная московия виновата, что наши предки тогда попали под Польшу.
показати весь коментар
25.06.2020 16:03 Відповісти
Kniazetsvo litovskoje centr byl vsegda Vilnius.kniazy toze byli litovcy.Latvija I Estonija oni nevxodili sostav
показати весь коментар
25.06.2020 16:14 Відповісти
В княжестве Литовском государственным языком был славянский язык. Беларусы считают, что старобеларусский. Религиозным центром был Киев.
показати весь коментар
25.06.2020 16:27 Відповісти
Da rusenov jazyk byl koncialrski,no sami kniazia oni po litovski govorili.Vytautas,Algirdas I drugyje,Jogela korol Polsi takze byl litovcem.Litovskoogo jazyka togda nebylo rukopisi ona pojavilos potom I ispolzyvali rusenov jazyk kak konceliarny oficialny jazyk
показати весь коментар
25.06.2020 16:35 Відповісти
da rusenov on staro beloruski jazyk
показати весь коментар
25.06.2020 16:36 Відповісти
Лукашенко, не суетитесь под клиентом. Вы сбиваете с ритма. Раньше надо было думать.
показати весь коментар
25.06.2020 15:53 Відповісти
Ничего не понял!
Что он мелет? На что он намекает?
показати весь коментар
25.06.2020 15:57 Відповісти
Бацька! "Вали" ***** на радість світу!
показати весь коментар
25.06.2020 16:00 Відповісти
Прочитал все комментарии, ни одного путного не нашёл.
Народ Беларуси сплотился в одну цепь, лука скоро будет в карцере, а приписывать Мордор ни к чему, этот народ уже не победить никому, даже если "таракан 3%" начнёт стрелять.
Так что, (особенно Литвин) будьте спокойны, скоро наша (народа) победа. Трём процентам, против 97-ми нечего дёргаться.
Жыве Беларусь!!!
показати весь коментар
25.06.2020 16:40 Відповісти
Эти опросы фальсифицированные. Еще перед выборами в Украине многие заметили, что опросы не для того, чтобы узнать мнение избирателя, а исключительно для того, чтобы его сформировать. Мошеннические спецтехнологии управления сознанием наивных людей. Используют развитый стадный инстинкт людей.
В Беларуси со стороны претендентов (которые ставленники Кремля) сейчас то же самое. Поэтому, Лукашенко сделал правильно, что запретил публикацию псевдо опросов.

Жыве Беларусь!!!
показати весь коментар
25.06.2020 16:53 Відповісти
Закадычные друзья - это те кто норовит вас взять за кадык. Ну неужели за столько лет А.Г. не понял что кто именно норовит его придавить с милой миной на харе.
показати весь коментар
25.06.2020 17:54 Відповісти
 
 