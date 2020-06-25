За ними ляльководи стоять, а у нас немає ядерної боєголовки, щоб нею розмахувати: Лукашенко звинуватив РФ у втручанні у внутрішні справи Білорусі
У внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку відбувається втручання ззовні.
Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, ухвалюючи кадрові рішення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Висловлюючись про поточну ситуацію в країні, Лукашенко зазначив, що зараз в інтернеті активно поширюються "моторошні фейки", за допомогою яких хочуть дискредитувати владу. Деякі з таких вкидань, сказав Президент, його просто дивують: "Сьогодні мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії $840 млн. Направте туди дипломатичними каналами листа: хто хоче забрати ці гроші, нехай негайно забере".
Лукашенко звернув увагу, що інформація просто фальсифікується, і люди, які не розуміються на банківських документах, вірять цим фейкам. "Люди ж не розуміють, що це таке. Такі фейки будуть постійно. І нам треба це мати на увазі, з цим жити і боротися. До речі, це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарями" з Росії, - додав він. - Це не наше, це з Росії йде інформація. Потім вони вибачаться, знімуть. Але людям то в мізки вже вкинули це".
"Щодо військовослужбовців навіть. Кажуть, посвідчення Служби безпеки. Хтось ішов і посвідчення із собою забрав, зараз друкує, що він проти влади. Це неймовірно, щоб, звільняючись зі Служби безпеки, людина хоч на годину залишила в себе посвідчення. Вона спочатку здає зброю, посвідчення, потім отримує обхідний лист та інше, - зазначив Президент. - Люди, особливо молодь, які там сидять (у телеграм-каналах. - Ред.), цього ж не розуміють. І вони дивляться: навіть у Службі безпеки проти Президента. Ось такі фейки, і ми з цим мусимо жити. Але ми маємо тримати голову на плечах і людям роз'яснювати, що відбувається".
Президент Білорусі звернув увагу, що опоненти влади вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно.
"Вони що, нас штовхають на нечесність таку, як вони поводяться? Зрозуміло, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають. Ми про це з Президентом Путіним поговоримо найближчим часом під час зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, відбувається втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи", - заявив Лукашенко.
"Але ми не є ядерною державою. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо. Ми звичайна середньоєвропейська країна, миролюбна, націлена на спокійне життя. І комусь погрожувати в зв'язку з цим ми просто не можемо", - додав Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Смотри как Белорусь голосует в ООН.
Здесь у нас предлагают беларусам поднять майдан против Лукашенко. Но против Лукашенко в Беларуси действительно массовым может быть только пророссийский майдан. Поэтому не надо уговаривать беларусов на майдан.
Александр Лукашенко считает вывод ядерного оружия из Беларуси ошибкой. Он упрекает в этом прежнее руководство страны, которое рассталось с ракетами без каких-либо компенсаций - в отличие от Украины и Казахстана.
ну ииии?
он бредит, либо как всегда развешивает.
что ему толку от МБР, если у Рашки ТЯО тупо за 5 минут могло и может всю Белораху накрыть, еще и покурить время останется.
Лукавый, ни писи, вы же братья , они не могут так с вами, наговариваешь негодяй
Одновременно с Ху*лом или чуть позже.
Белорусы ослепли (или хотят ХЗ) и не видят что Лукашенко заменят московским ставленником...
У них сейчас в соц.сетях эйфория против "таракана" - не достучаться...
Я пробовал...
Теперь те же люди орут - только не Лукашенко! Я за Бабарико!
Вот что в их жизни изменилось, учитывая, что большинство из них если и интересуется политикой, то только поверхностно и в основном по раша-каналам, при этом зарплата в долларах реально выше стала?
Что это если не технология отточенная на других государствах?
А главное на фоне покупки нефти в США и посылается кацапов с их ракетной программой и начала реализации своей...
Да с Порохом та же тема и очень жаль, что большинство украинцев тоже были как зомби а теперь типа учат...
Бабрико ее тепленькой и передаст путину...
Уже в курсе?
Я читал этого парня...https://twitter.com/belamova @belamova
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович
https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1276168164641067008 3 ч
Друзья, срочно в номер - сегодня (в день рождения Оруэлла) в Беларуси задержали Игоря Лосика
https://twitter.com/belamova @belamova
, автора крупных телеграм-каналов «РБ головного мозга» и «Протесты в мире». Задерживали 9 человек, угрожали выпилить дверь, увезли в неизвестном направлении. Максимальный ретвит.
Вот уж реально если вы не интересуетесь политикой, то политика интересуется вами.
Только что рядом с нами лежала женщина на пляже лет 60 и смотрела по смартфону пропагандонские фильмы против Луки и с умным видом, что-то помечала в блокноте...
Меня реально напрягает эх тот нездоровый психоз.
психоз и какая то магия....
читаю бел.сети и никто, повторяю почти никто не задается вопросом, - а что после Луки?
А если оккупация? А если сдадут суверенитет? Почти никто по серьезному не копается в белье оппозиционеров на предмет их связей с ФСБ..
Снять "таракана" и все - больше НИЧЕГО...
какое вмешательство, они уже все считают своим, а беларуский это просто приполяченый русский.
Что посееш то и пожнеш.
Экспансия рашки всегда заканчивалась анексией и оккупацией.
Как-то очень напоминает нашу предвыборную кампанию, травля на Порошенко начиналась все с фейков рашиской федерации - "в мозги уже вбросили" в итоге они добились, чего хотели - "пофиг кто, лиш бы не Порошенко". В Беларусии сейчас все точно так же - лиш бы не Лукашенко. Так, в лидерах был один, посадили, стал второй, посадили, щас быстро найдеться третий.
Пацька у нас мазохист оказывается.
т.е. его типо обгадят, он поднимет всех мусоров на уши, потратит тугрики, или свои там зайчики, а потом "примет извинения".....
Пацька, это деменция. Это как типо тебе наложить на стол, ты вызываешь санпроверку, все стерилизуется, а потом наложивший скажет: ыыыыы, ыыыызвыыыныыыте
И Пацька такой:
классно Лука прошелся по хумультикам.
И он прав - без него кремль полностью поглатит Беларусь
Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Это уже проверно за более 25 лет. Хотя и ездит на парад в моСКОВИЮ. Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Наверняка его в президенты продвигает хутин. Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом, демократично или нет.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
А в Біларусі не може взагалі бути чесних виборів. Бо в Біларусі виборці знаходяться під величезним пресом московської пропаганди. Притому що біларуси більше 350 років знаходились під пресом московського імперіалізму і його ідеології, що зробило біларусів дуже піддатливими до московської пропаганди й зараз. То звідки чесні вибори?
Нам не рассказывают, почему наши предки попали под Польшу... А потому что без объединения с Польшей, в борьбе против агрессивной московии могли потерять всё.
То есть агресивная московия виновата, что наши предки тогда попали под Польшу.
Что он мелет? На что он намекает?
Народ Беларуси сплотился в одну цепь, лука скоро будет в карцере, а приписывать Мордор ни к чему, этот народ уже не победить никому, даже если "таракан 3%" начнёт стрелять.
Так что, (особенно Литвин) будьте спокойны, скоро наша (народа) победа. Трём процентам, против 97-ми нечего дёргаться.
Жыве Беларусь!!!
В Беларуси со стороны претендентов (которые ставленники Кремля) сейчас то же самое. Поэтому, Лукашенко сделал правильно, что запретил публикацию псевдо опросов.
Жыве Беларусь!!!