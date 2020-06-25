Пів сотні хворих, 14 з яких інфіковані COVID-19, залишаються в затопленій лікарні Галича

На Прикарпатті в Галицькій ЦРЛ, яку затопило після сильних дощів, залишаються близько 50 пацієнтів, із них 14 інфіковані COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Галичі розпочинають роботи з відкачування води. Щодо лікарні, там вдалося провести евакуацію хворих. Пацієнтів, яких могли виписати, відпустили додому. Решта були готові до евакуації. Але вода не піднялася. Лікарню не знеструмили. Наразі в лікарні залишаються близько 50 хворих, з яких 14 – хворі на COVID-19", - повідомив Чернецький.

За його словами, вода у Галичі поступово спадає. У другій половині дня рятувальники почнуть відкачувати воду.

"У Галицькому і Тисменицькому районах також підтоплена нафтобаза і кілька сонячних електростанцій. Утім, найбільше постраждали житлові будинки і сільгоспугіддя", - зазначив Чернецький.

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