Зґвалтування в поліції Кагарлика: Нардепи "Голосу" і "Слуги народу" вимагають надати потерпілій цілодобову охорону

Група народних депутатів "Слуги народу" і "Голосу" вимагає забезпечити цілодобову особисту охорону жінці, яка стала жертвою зґвалтування в поліції Кагарлика.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна сказала на пресконференції в четвер.

"Ми вимагаємо зараз у Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України надати пані Нелі ту охорону, яку вони обіцяли надати ще місяць тому. І під охороною ми маємо на увазі не тривожну кнопку", - зазначила нардепка.

Радіна уточнила, що ключовою вимогою є цілодобова охорона для потерпілої, яка "забезпечить їй той рівень безпеки, яку має отримати кожен громадянин".

Водночас народна депутатка Олександра Устінова ("Голос") додала, що відразу після пресконференції група народних депутатів вирушить до Міністерства внутрішніх справ, де вимагатиме надати охорону потерпілій.

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"Ми після цього з народними депутатами їдемо в Міністерство внутрішніх справ, і ми звідти не підемо, поки Нелі (потерпілій. - Ред.) не буде забезпечена особиста охорона", - сказала вона.

За словами депутатки, зараз дівчина, яка живе в селі, "отримує погрози через знайомих".

На необхідності захисту потерпілої наголосила й одна з її адвокаток Олена Сотник. Вона зауважила, що, написавши заяву до правоохоронних органів, "Неля зробила сміливий крок".

"Я дуже хочу, щоб ми всі її підтримали, тому до поліції звертаюся - вона є найважливішим, цінним свідком у цій справі. Ми зобов'язані її захистити. Ви зобов'язані її захистити", - сказала Сотник.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

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