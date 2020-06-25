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32 педагогів не допущено до проведення ЗНО у Львові через позитивні ІФА-тести, - Садовий

32 педагогів не допущено до проведення ЗНО у Львові через позитивні ІФА-тести, - Садовий

У Львові до проведення ЗНО було залучено 1645 вчителів, 32 педагогів не допустили до проведення через хворобу.

Про це на своїй сторінці в Telegram написав мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо першу сесію ЗНО з математики. Всі 1645 вчителів, які залучені до проведення оцінювання, пройшли ІФА-тестування. 32 працівників замінили через хворобу", - написав він.

"Наш обов‘язок зробити все необхідне, щоб діти думали про навчання, а не хвилювалися про небезпеку зараження. Саме тому все організовано чітко за протоколом", - додав Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні сьогодні стартує основна сесія ЗНО: перше тестування з математики

Нагадаємо, за добу на Львівщині виявили 204 нові випадки COVID-19, загалом 4627 інфікованих і 123 померлих.

Як повідомлялося, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

32 педагогів не допущено до проведення ЗНО у Львові через позитивні ІФА-тести, - Садовий 01

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Слуги народу знають, що треба робити.🥴
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25.06.2020 14:23 Відповісти
похоже на преднамеренный срыв (см мой пост ниже)
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25.06.2020 14:29 Відповісти
бред...
ИФА показывает наличие иммуноглобулинов G и М - или активный процесс, или переболел. Метод абсолютно неточный, ибо иммглб М часто "фонит", то есть покажет перенесенные сезонные заболевания, к данному моменту не имеющие отношения.
Их не отстранять надо, а направить сдать ПЦР. Хотя и ПЦР часто хыбни
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25.06.2020 14:28 Відповісти
32 педагога не допущены к проведению ВНО во Львове из-за позитивных ИФА-тестов, - Садовый - Цензор.НЕТ 3287
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25.06.2020 14:39 Відповісти
 
 