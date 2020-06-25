УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9186 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 907 7
карантин (18171) МОЗ (5362) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Київ і 12 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 12 областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 червня Київ і 12 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 25 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі у: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях, а також у місті Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 17 областях України, на Херсонщині та Луганщині нових випадків не зафіксували, - РНБО

Київ і 12 областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но кинотеатры и бассейны в Киеве откроют тем не менее)))В веселое время мы живём, чего уж там...
показати весь коментар
25.06.2020 14:26 Відповісти
Киев и 12 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5417
показати весь коментар
25.06.2020 14:28 Відповісти
Щось не зрозумів, в кого це він соснув?
показати весь коментар
25.06.2020 14:39 Відповісти
Зєля прозоро натякнув "Ми насоси, ми насоси, ми не курім папіросьі..."
показати весь коментар
25.06.2020 15:09 Відповісти
В Одеській області 73%. Совпадєніє?
показати весь коментар
25.06.2020 14:30 Відповісти
мінздрав-зброд довбо#обів.
показати весь коментар
25.06.2020 15:25 Відповісти
А що зробили влада матеріального, політичного, управліньского , крім безплатних порад, як не проковтнути ковидлу і рекомендацйії як сидіти в тюрьмі?
показати весь коментар
25.06.2020 18:45 Відповісти
 
 