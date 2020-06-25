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Паводок на Буковині: Черемош руйнує ще одну дамбу - може затопити кілька сіл

Паводок на Буковині: Черемош руйнує ще одну дамбу - може затопити кілька сіл

У Чернівецькій області вода в річці Черемош почала спадати. Але під час спаду вода з Черемошу стрімко руйнує ще одну дамбу № 9А. Якщо вона прорветься, то затопить два села і хутір.

Про це Укрінформу розповів начальник басейнового управління водних ресурсів річок Прут і Сірет Андрій Кавуля, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент у Вижницькому районі працює дві аварійні бригади зі збереження та невиходу води у заплаву. Ситуація є критичною у селах Банилів і Слобода-Банилів, є ймовірність підтоплення хутора Серафимець. Бо вода, коли сходить, ще більше руйнує дамби і укріплення. Тому зараз є пошкодження по Вижницькому районі та у самому місті Вижниця. Цієї ночі під час спаду води почала руйнуватись нова дамба 9А і зараз там працює аварійна бригада, працівники БУВРа, ДСНС, адміністрації, місцеві мешканці. І всі намагаються зберегти цю дамбу. Бо якщо вона прорветься, то ситуація буде критичною для сіл Банилів і Слобода-Банилів", - сказав Кавуля.

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Він повідомив, що лише після повного проходження паводку спеціалісти зможуть підрахувати збитки від проривів дамб і укріплень та зможуть приступити до налагодження і відновлення пошкоджених ділянок.

"Сподіваємося, з понеділка уже можна буде рахувати, скільки буде потрібно ресурсів на полагодження пошкоджених ділянок дамб і укріплень. Будемо звертатися до резервного фонду для допомоги у цій ситуації. Адже мова йде про десятки чи може навіть і сотні мільйонів гривень", - додав керівник басейнового управління.

Він зазначив, що за попередньою інформацією станом на 25 червня на території Чернівецької області вже є 29 пошкоджених гідроспоруд. Усі вони мають різний ступінь пошкодження. Є дамби аварійні, які пошкоджені, але стоять і стримують воду, а є дамби, які повністю зруйновані.

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Топ коментарі
+3
Треба вирубати всі ліси, щоб сонце висушило всі річки і тоді не буде потопів
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25.06.2020 14:47
+3
Та й стаття зовсім не про Галичину, це інший регіон, хоча неосвідченому люмпену все рівно.
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25.06.2020 15:00
+3
Когда обосрешся, то знай- бендеровцы тектоническим оружием по тебе отработали.
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25.06.2020 15:20
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Браты Гадюкины вспомнились, Вниз по Черемошу, как в воду смотрели.
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25.06.2020 14:34 Відповісти
Що за Выжница, російською Вижница.
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25.06.2020 14:37 Відповісти
https://youtu.be/KzmGRWGvrmU Лесовоз переезжает Черемош.

Пилите, Шура!!! Они золотые.
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25.06.2020 14:38 Відповісти
Треба вирубати всі ліси, щоб сонце висушило всі річки і тоді не буде потопів
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25.06.2020 14:47 Відповісти
Хренасе у вас підгорає, як без мізків взагалі живеться? А можете надати поіменний перелік знищених деревень на Донбасі, хоча на Донбасі ніколи не було деревень.
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25.06.2020 14:56 Відповісти
Та й стаття зовсім не про Галичину, це інший регіон, хоча неосвідченому люмпену все рівно.
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25.06.2020 15:00 Відповісти
Ваня дурачок вивчи географію де Буковина а де Галичина.
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25.06.2020 15:11 Відповісти
Когда обосрешся, то знай- бендеровцы тектоническим оружием по тебе отработали.
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25.06.2020 15:20 Відповісти
Подумаєш ще одна дамба! Ще один відосік.
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25.06.2020 15:29 Відповісти
 
 