Кабмін виділив 82 млн грн МВС на боротьбу з наслідками паводка на заході України

Кабінет Міністрів України виділив 82 млн грн Міністерству внутрішніх справ (МВС) для ліквідації наслідків повені в західних областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Державній службі з надзвичайних ситуацій, зокрема, виділено 41 млн грн, на Національну гвардію - 22 млн грн і на Національну поліцію 19 млн грн.

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Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Загалом на території області загинуло 3 особи (Івано-Франківська область). Зруйновано 117 км автодоріг, підтоплено 285 населених пунктів і майже 10 тис. будинків.