Кабмін виділив 82 млн грн МВС на боротьбу з наслідками паводка на заході України
Кабінет Міністрів України виділив 82 млн грн Міністерству внутрішніх справ (МВС) для ліквідації наслідків повені в західних областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.
Державній службі з надзвичайних ситуацій, зокрема, виділено 41 млн грн, на Національну гвардію - 22 млн грн і на Національну поліцію 19 млн грн.
Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Загалом на території області загинуло 3 особи (Івано-Франківська область). Зруйновано 117 км автодоріг, підтоплено 285 населених пунктів і майже 10 тис. будинків.
Будь ласка, зачекайте...
У них большой опыт по распилу и недетский аппетит.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3206709542723097?__cft__[0]=AZXUcAeaFAaevGNAOHjGMw4Tzo9q8T6MhxGlcSUxvL-SGCYQpVlyotMBZxr_uhb6H8m3oEtQny0CbSBzsNLnZP5PvYuiGy_v9PAgC_eaDbWZVu770r2Yfo3OdWFl6-E4QlQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила".
Рівно 117 років тому народився автор цього вислову та роману "1984" Ерік Артур Блер, більш відомий як Джордж Орвелл. Цей роман не можна читати без жаху та відрази до тоталітаризму, постійного спостереження за людьми і деформації мови. На жаль, події останніх місяців в Україні змушують проводити паралелі з творчістю Орвелла.
Звісно, трансформації у суспільстві відбуваються не за один день. Але маленькі, на перший погляд незначні і непомітні кроки у напрямку перетворення України на поліцейську державу вже простежуються:
1. Під час карантину влада скоротила видатки на всі сфери, крім поліції. Офіс Генерального прокурора та МВС виявилися недоторканими під час урізання державного бюджету. В той же час деякі програми у сфері культури, туризму, музейної справи та книговидавництва були повністю закриті. Виникає питання, а на яку державу хоче перетворити Україну нинішня влада: освічену та культурну чи поліцейську та повністю підконтрольну?
2. Навіть після абсолютно ганебних для поліції подій у Кагарлику керівництво відомства не залишило свої посади. Натомість Аваков заявляв, що подібні ситуації трапляються у всіх країнах світу. Але тут міністру варто було б пригадати, що в Європейському суді з прав людину розглядаються тисячі скарг від українців, які заявляють, що їх катували у відділках поліції, СІЗО, в'язниці. Такою ж кричущою кількістю звернень до ЄСПЛ можуть "похизуватися" хіба що Росія та Туреччина.
3. Єдина глобальна реакція на ці події - штат Кагарлицького відділу поліції розформували. Про глобальну переатестацію поліцейських мови не йде. Натомість судді і прокурори, які на відміну від рядового поліцейського повинні мати фахову вищу освіту та кілька років стажу, постійно знаходяться у стані скорочень та переатестацій. Цілком очевидне питання: чому до цих відомств таке різне ставлення?
4. Обов'язок громадян носити при собі документи. Карантин став чудовим приводом для посилення поліцейського контролю. Зокрема, на громадян поклали обов'язок мати при собі документи, що посвідчують особу. Але у профільний закон, яким керується поліція, потрібних змін не внесли, і жодних законних підстав для вибіркової перевірки документів у поліцейських насправді немає. Але чи це зупиняє їх?
5. І останнє - звичайних поліцейських вже мало. Кличко вважає, що столиці потрібна ще й "муніципальна поліція", і вимагає від ради прийняття відповідного закону. Такий орган, якщо він буде створений, підпорядковуватиметься лише місцевому самоврядуванню. Але чи доцільно в умовах порушення територіальної цілісності створювати "кишенькові" підрозділи у містах?
Мабуть, якби Джордж Орвелл надихався ********* подіями в Україні, він би написав так: "Мир - це повзуча капітуляція, свобода - це поліцейський контроль, незнання людьми своїх прав - це сила свавільної влади".
Павло Жебрівський