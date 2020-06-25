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Кабмін (13940) Денис Шмигаль (4393)

Шмигаль анонсував виїзні засідання Кабміну в регіонах: Щоб краще відчувати людей і розуміти, що рішення ми ухвалюємо для них

Шмигаль анонсував виїзні засідання Кабміну в регіонах: Щоб краще відчувати людей і розуміти, що рішення ми ухвалюємо для них

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде проводити виїзні засідання в регіонах України один раз на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Шмигаль зазначив, що довелося скасувати візит до Чернігівської області.

"Такі поїздки стануть для нас частішою практикою. Я думаю, ми будемо раз на місяць проводити виїзні засідання Кабінету Міністрів, щоб ми з вами могли краще відчувати регіони нашої країни, краще відчувати людей, проблематику, розуміти, що рішення, які ми ухвалюємо, вони для людей. Люди з ними живуть на звичайному побутовому рівні, на рівні бізнесу, банків і інших установ", - зазначив прем'єр.

Шмигаль вважає, що виїзні засідання будуть ефективним інструментом для розуміння Кабінетом Міністрів реальних наслідків тих "рішень, які ухвалюються в кабінетах".

Також читайте: Кабмін Шмигаля можуть відправити у відставку ще до осені, - "слуга народу" Дануца

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Топ коментарі
+7
Гребаное шапито...
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25.06.2020 14:49
+5
билеты на них будете продавать?
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25.06.2020 14:53
+4
Лишние и бессмысленные затраты за счёт бюджета.
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25.06.2020 14:53
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Гребаное шапито...
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25.06.2020 14:49 Відповісти
Звичайно. Бо щоб "краще чути людей", потрібно отримувати зарплати і пенсії, як у людей - по 3-5 тисяч гривень і пересуватися, як люди-у забитих маршрутках.
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25.06.2020 14:58 Відповісти
Понятно, что решения вы принимаете только для себя.
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25.06.2020 14:49 Відповісти
Ну а пока Вова едет в Херсон. Но это только пока...
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25.06.2020 14:49 Відповісти
Кордони закриті, а зелена шобла хоче розваг. Покатушкам регіони будуть дуже раді.
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25.06.2020 14:50 Відповісти
Обсяги промис. виробництва в травні 2020 у порівнянні з аналогічним місяцем 2019 скоротилися на 12,2%.
У квітні ще гірше - зафіксовано падіння на 16,2%.
За січень-травень 2020 у порівнянні з 2019 промвиробництво скоротилося на 8,7%.

Шмыгаль анонсировал выездные заседания Кабмина в регионах: Чтобы лучше чувствовать людей и понимать, что решения мы принимаем для них - Цензор.НЕТ 6952
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25.06.2020 14:51 Відповісти
Автомобілебудування (травень 2019) скоротилося в 4 рази !
В добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 6,6%, у переробній промисловості мінус 10%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря падіння на 6,9%
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25.06.2020 14:53 Відповісти
Лишние и бессмысленные затраты за счёт бюджета.
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25.06.2020 14:53 Відповісти
Це робиться заради агітації до місцевих виборів. Для зелених ці трати з бюджету зовсім не беззмістовні.
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25.06.2020 16:47 Відповісти
билеты на них будете продавать?
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25.06.2020 14:53 Відповісти
Кабмин-95. Сегодня в вашем городе!
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25.06.2020 15:10 Відповісти
Будут агитировать за СН и вешать видосики на уши зелохторату.
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25.06.2020 14:55 Відповісти
Один уже обещал все важные вопросы решать на референдумах.
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25.06.2020 14:56 Відповісти
- Почему весь Кабмин пустой ? Где они ???
- На поляне в регионах...
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25.06.2020 15:02 Відповісти
Смливе рішення. Бо тільки за один дерибан землі можуть того... погано зустріти.
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25.06.2020 15:04 Відповісти
Коли будете у Луцьку? Я парочку камішків підготую
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25.06.2020 15:09 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Сергія Шкарлета призначили в.о. міністра освіти в обхід Ради ,по такой схеме взмахом руки можно и Днепровскую воду подать в Крым германским оккупационным войскам, ой не так оккупационным войскам московской Орды
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25.06.2020 15:11 Відповісти
"Щоб краще відчувати людей і розуміти..."
Яка чухня. Спілкуватися Шмигаль буде з представниками місцевої влади. А з реальними людьми - максимум 10 хв. І що?
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25.06.2020 15:19 Відповісти
а давайте махнёте в Широкино или Авдееевку или там где войска отвели/развели...
Слабо?
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25.06.2020 15:20 Відповісти
скоро за словосочетание - слуга народа - будут бить в лицо - а какая разница))
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25.06.2020 15:30 Відповісти
Ну а шо!? Посидеть "с пацанами" где-нибудь в очередном ресторанчике, попить пивасика, ужраться рябчиками и креветками, закусить шашлыками и назвать эту халяву "выездным заседанием", разве это не круто!?
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25.06.2020 15:48 Відповісти
Совки, курва!
І на чиїй же кухні ви ті засідання будете проводити, щоб бути ближчими до народу? За чий кошт будете виїжджати?
Кажіть вже прямо: будемо "решать" і "крьішевать" напряму, без посередників... А може ще й занесуть, щоб "рішення" правильне зробить. Бо треба ж якось "прибарахлятись"!
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25.06.2020 16:02 Відповісти
"Если хочешь жить в уюте - спи всегда в чужой каюте". Там никто не найдёт, не потревожит и не проконтролирует.
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25.06.2020 16:46 Відповісти
Шмигаль анонсував виїзні засідання Кабміну в регіонах: Щоб краще відчувати людей і розуміти, що рішення ми ухвалюємо для них - Цензор.НЕТ 9124
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25.06.2020 18:14 Відповісти
ПНХ ты.
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25.06.2020 20:34 Відповісти
Головне щоб розвідника-піаніста-дальнобойщика Зесранця не забув з собою взяти
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26.06.2020 00:17 Відповісти
конченные депутаты должны жить в своих областях, ходить на постоянную работу, а на заседания оформлять командировку и ехать голосовать, а после заседания обратно на рабочее место.
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26.06.2020 14:34 Відповісти
 
 